Ojciec przyniósł na parapetówkę córki kasetę z jej przedszkola. „Puścił ją przy moim szefie”

Patrycja organizuje parapetówkę w nowym mieszkaniu i zaprasza też szefa z pracy

Ojciec przynosi magnetowid i kasetę VHS z podpisem „Patrysia przedszkole”

Bez pytania puszcza nagranie z jasełek, na którym córka płacze i myli wierszyk

W poniedziałek szef cytuje jej tekst z kasety i ujawnia, że dostał nagranie

Patrycja odbiera ojcu kasetę i jasno mówi, że to ona opowie swoją historię

To miał być wieczór o mnie, nie o Patrysi z przedszkola

Mieszkanie pachniało jeszcze farbą i nową wykładziną. Na parapecie stała moja pierwsza roślina, taka z marketu, ale własna. W salonie wcisnęłam stół z Ikei, dwa krzesła pożyczyłam od sąsiadki, a reszta miała „jakoś się pomieścić”. Pół dnia kroiłam serniki na małe kawałki, żeby starczyło dla wszystkich i wyglądało elegancko.

W pracy byłam tą od Excela i polis. Tą spokojną, od ogarniania rzeczy. Od roku robiłam więcej, niż miałam w obowiązkach, i liczyłam, że wreszcie to zauważą. Dlatego zaproszenie szefa, Marcina, było trochę ryzykowne, ale chciałam też, żeby zobaczył mnie poza biurem, a nie tylko pod jarzeniówkami.

Rodzice mieli przyjść wcześniej, „żeby pomóc”, czyli w praktyce przejąć kuchnię. Mama od razu zapowiedziała sałatkę jarzynową, mimo że mówiłam, że zrobię sama. A ojciec, jak to ojciec, odpisał tylko: „Będę, mam niespodziankę”. Już wtedy poczułam niepokój, bo jego „niespodzianki” rzadko kończyły się na bukiecie.

Ojciec postawił reklamówkę na podłodze i coś w środku trzasnęło

Dzwonek zadzwonił punktualnie. Mama weszła pierwsza i od razu w butach poszła do kuchni, z siatką warzyw i tym swoim spojrzeniem, jakby sprawdzała, czy mam sól. Ojciec wtaszczył reklamówkę z dyskontu i postawił ją przy komodzie, jakby to był sejf z diamentami.

„Co ty tam masz?” zapytałam, udając, że mnie to w ogóle nie rusza. On już klęczał na dywanie i wyciągał czarne pudło, ciężkie, z kablem owiniętym w supeł. Magnetowid. Pomyślałam, że to żart. Nie mam żadnych kaset, a telewizor jest nowy i ja ledwo wiem, gdzie w nim co podłączyć.

Ojciec wyjął jeszcze jedną rzecz, szarą kasetę VHS. Na białej naklejce, jego krzywymi literami, było napisane: „Patrysia przedszkole”. Zrobiło mi się głupio już w tej sekundzie. Jakbym miała zaraz dostać po głowie własnym dzieciństwem.

Zanim zdążyłam zaprotestować, ojciec już puścił nagranie

Chwilę później przyszli ludzie z pracy, a z nimi Marcin. Koszula, bez krawata, wino w papierowej torbie. Uścisnął mi dłoń, rozejrzał się po salonie i powiedział: „Gratulacje, Patrycja, super przestrzeń”. Wzięłam od niego butelkę i wtedy zobaczyłam, że ojciec już podłącza magnetowid do telewizora.

„Tato, serio?” powiedziałam cicho, ale u niego entuzjazm zawsze wygrywał z cudzym zdaniem. „No co, wszyscy się uśmiechną. Fajnie, rodzinnie” odpowiedział i nawet nie sprawdził, czy ja w ogóle chcę. Na ekranie mignęła niebieska plansza i od razu potem obraz z sali przedszkolnej.

Stałam w papierowej aureoli, z watą przyklejoną do brody, i próbowałam powiedzieć wierszyk. Pamiętałam to aż za dobrze. Z nagrania słychać było mój cienki głos, potem pauzę, a potem płacz, taki zadyszany, zaciągany.

Ktoś zza kamery, ktoś z rodziny, komentował: „Patrysia, nie becz, mów ładnie”. I drugi głos, męski: „Zobaczcie, jak się spina”. W salonie zrobiło się cicho. Stałam jak wmurowana i miałam wrażenie, że z każdą sekundą robię się mniejsza.

Śmiali się grzecznie, a ja zajmowałam ręce kieliszkiem, byle nie patrzeć na telewizor

„Ojej, jakie to słodkie” powiedziała Kasia z mojego działu, ale powiedziała to tym tonem, którym się rozbraja bombę. Marcin uśmiechnął się szeroko, aż zobaczyłam mu małe zmarszczki przy oczach. Złapałam się na tym, że gniotę serwetkę tak mocno, że robię z niej kulkę.

Próbowałam ratować sytuację. Kursowałam między kuchnią a salonem jak kelnerka na praktykach. Dokładałam chipsy, dolewałam wody, wpychałam ludziom talerzyki do ręki, jakbym mogła zasłonić dźwięk tym, że ktoś będzie chrupał. Ojciec siedział dumny, jakby był na tym nagraniu najważniejszy, i co chwilę mówił: „Patrzcie, teraz najlepsze”.

Podeszłam do niego, nachyliłam się i powiedziałam mu do ucha: „Wyłącz, proszę, naprawdę”. On machnął ręką, jakby odganiał komara. „No daj, przecież to ty. Taka byłaś. To piękne wspomnienia” mruknął i znowu spojrzał na telewizor.

W głowie miałam tylko jedno: że w poniedziałek mam mówić o większych pieniądzach i odpowiedzialności, a dziś mój szef patrzy, jak nie umiem powiedzieć czterech linijek wierszyka. I że mój ojciec nawet nie zauważa, jak mi drżą ręce, kiedy nalewam wino.

W poniedziałek szef przywitał mnie wierszykiem i od razu zaschło mi w ustach

Przez weekend udawałam, że to już temat zamknięty. Ojciec schował kasetę z powrotem do reklamówki, jakby była jego, a ja sprzątałam kubki i wmawiałam sobie, że ludzie zapomną. W niedzielę prasowałam koszulę i powtarzałam w głowie argumenty na rozmowę, a nie „mój” przedszkolny tekst.

W poniedziałek rano Marcin minął mnie przy ekspresie do kawy i zamiast „cześć” powiedział: „A ja jestem mały aniołek, skrzydła mam z papieru”. Zamarłam z kubkiem w dłoni, kawa chlupnęła mi na spodek. On roześmiał się krótko, jakbyśmy mieli wspólny żart.

„Skąd ty to…” zaczęłam, a on wszedł w słowo. „No wiesz, twój tata jest świetny. Poprosiłem go o tę kasetę, bo to perełka. Powiedział, że ma ją już zgraną i jeszcze tego samego wieczoru wysłał mi link. Chciałem pokazać żonie, ona uwielbia takie nagrania”.

Spojrzałam na niego i nie wiedziałam, czy bardziej mnie boli, że on to oglądał drugi raz, czy że mój ojciec oddał mu to bez mrugnięcia. Marcin dopił łyk kawy i dodał: „Nie martw się, to urocze. Dobra, widzimy się później”. A ja zostałam przy ekspresie i miałam wrażenie, że nagle nie mam czym oddychać.

Pojechałam do rodziców po kasetę. I przy okazji oddałam ojcu jego „pamiątkę” razem z resztą tortu

Po rozmowie o awansie, poprawnej i uprzejmej, ale kompletnie bez serca, pojechałam do rodziców. Nie wchodziłam w żadne wstępy, tylko od progu zapytałam: „Gdzie jest ta kaseta?”. Ojciec był w garażu, grzebał przy rowerze, i wyszedł z rękami czarnymi od smaru.

- Po co ci ona? Przecież to wspomnienia

- Bo wysłałeś to mojemu szefowi. Bez pytania. Rozumiesz, że to moja praca i moje życie, a nie twoja zabawka?

- No ale on sam chciał… i co, przecież nic złego, wszyscy się pośmiali

Nie krzyczałam. Mówiłam spokojnie, aż sama się dziwiłam, że umiem. Wzięłam z półki kasetę, tę z naklejką „Patrysia przedszkole”, i schowałam do swojej torby, jakby to była rzecz, którą ktoś mi próbował wyrwać z ręki.

W kuchni mama udawała, że kroi coś ważnego, ale nóż stał w miejscu. Ojciec usiadł przy stole i patrzył na blat, jakby nagle zobaczył rysę, której wcześniej nie było. Powiedziałam tylko: „Historie z mojego życia będę opowiadać sama. Jeśli będę chciała je pokazać, to ja zdecyduję, komu”.

Na odchodne zapakowałam do pudełka resztę tortu z parapetówki, bo stał u nich w lodówce, i podałam mu je. Wziął je trochę nieporadnie, jakby ważyło tonę. Kiedy zamykałam za sobą drzwi, usłyszałam tylko jego ciche: „No dobrze, Patrycja”. I pierwszy raz od dawna poczułam, że to jego „dobrze” nie było zgodą. To było coś w rodzaju: „dotarło”.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.