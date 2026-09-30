Ojciec przyniósł na parapetówkę córki kasetę z jej przedszkola. „Puścił ją przy moim szefie”

Patrycja robi parapetówkę w nowym mieszkaniu i zaprasza rodziców oraz kilka osób z pracy

Ojciec przynosi magnetowid i kasetę VHS z naklejką „Patrysia przedszkole”

Na telewizorze leci nagranie z jasełek, a szef Patrycji siedzi przy stole

Patrycja próbuje ratować atmosferę, ale ojciec dorzuca swoje czułe komentarze

W poniedziałek szef cytuje wierszyk i okazuje się, że dostał cyfrową kopię nagrania

„To miała być moja parapetówka, nie pokaz przedszkolnych wspomnień”

Mieszkanie pachniało świeżą farbą i kadzidełkami z drogerii. Kupiłam je na szybko, bo chciałam, żeby było przytulnie. Na blacie stały miski z nachosami, dwie deski z serami i oliwkami, a w piekarniku dogrzewałam tartę. Raz po raz dotykałam kluczy w kieszeni, jakbym się upewniała, że to naprawdę moje.

Z pracy przyszli Mirek z likwidacji szkód i Ala z HR, a z nimi Marek, mój szef. Marek był w takim nastroju, że żartował nawet z tego, że kanapa jest jeszcze w folii. Pomyślałam, że to dobry znak przed rozmową o awansie, bo siedziała mi z tyłu głowy jak kamyk w bucie.

Rodzice weszli jako ostatni, obładowani torbami jak na święta. Mama od razu zaczęła układać serwetki i dopytywać, czy mam sól i czy w ogóle jem normalnie. Tata rozejrzał się po salonie, pokiwał głową z miną fachowca i postawił na stole reklamówkę, z której wystawały kable.

„Tata wyjął magnetowid z reklamówki, jakby przyniósł coś naprawdę ekstra”

„Patrycja, popatrz. Znalazłem w piwnicy. Działa, sprawdziłem” powiedział, jakby właśnie przywiózł mi nową pralkę. Zanim zdążyłam zareagować, wyjął magnetowid i położył go na szafce pod telewizorem. Mirek zaśmiał się nerwowo i rzucił: „O, klasyk, VHS, mój ojciec też ma jeszcze gdzieś takie cudo”.

Tata uniósł palec, jakby prosił o ciszę, i wyciągnął kasetę. Na białej naklejce, lekko pożółkłej, było napisane grubym mazakiem: „Patrysia przedszkole”. Ten napis uderzył mnie mocniej niż cały sprzęt. Od razu przypomniała mi się przedszkolna herbata z cytryną, ta z plastikowych kubków.

„Tato, może nie teraz…” zaczęłam, ale on już kucał przy telewizorze i wciskał wtyczki, jakby od tego zależało życie. Mama nawet nie podniosła wzroku znad talerzy, tylko mruknęła: „Daj, on się uparł, odkąd to znalazł”. Marek stał z kieliszkiem i przyglądał się z zaciekawieniem, jakby właśnie zaczynał się program rozrywkowy.

„Na ekranie zobaczyłam siebie w anielskich skrzydłach i już było za późno”

Telewizor zamigotał. Najpierw śnieg, potem te sprane kolory z kaset. I nagle byłam ja, pięcioletnia, w białej sukience, z opaską z bibuły, stojąca na przedszkolnej scenie. Ktoś zza kamery chichotał i mówił: „Patryśka, nie rycz, mów głośno”, a mnie ścisnęło w żołądku, jakbym znów miała wyjść przed grupę.

W nagraniu zaczęłam recytować wierszyk, ale w połowie urwałam i widać było, jak łapię oddech, a oczy mi się szklą. Tata w salonie, ten dorosły, oparty o framugę, śmiał się z rozczuleniem. „No patrzcie, jaki beksik. Ale ambitna była” skomentował głośno, tak żeby wszyscy słyszeli.

Ala udawała, że pije wino, patrząc w kieliszek, jakby tam była odpowiedź, jak się zachować. Mirek zaczął mówić, że jego córka też miała kiedyś tremę, ale nikt go nie słuchał, bo w nagraniu ktoś z rodziny dodał zza kamery: „O, teraz to będzie ryk, trzymajcie się”. Marek uśmiechał się szeroko i patrzył raz na telewizor, raz na mnie.

Starałam się wyglądać tak, jakby to było urocze i normalne. Dokładałam ludziom nachosy, pytałam, czy chcą więcej tarty, mówiłam coś o świetle w łazience, żeby odciągnąć uwagę. Tylko ręce trzęsły mi się przy krojeniu cytryny i w pewnym momencie kapnęło mi na obrus, a ja odruchowo to starłam, jakbym mogła w ten sposób zetrzeć całe nagranie.

„Próbowałam się uśmiechać, a tata dorzucał kolejne czułe teksty”

Kiedy nagranie leciało dalej, tata opowiadał anegdoty, których nie prosiłam. „Ona zawsze tak miała, że jak ktoś patrzył, to od razu czerwieniała. A potem proszę, praca w biurze, prezentacje, taka pani poważna” mówił, wskazując na mnie widelcem. Marek skinął głową i rzucił: „No proszę, czyli mamy tu ukryty talent sceniczny”.

„Tato, serio, może wystarczy” powiedziałam w końcu ciszej i podeszłam do szafki pod telewizorem. Chciałam nacisnąć stop, ale on zasłonił pilot dłonią, jakby bronił dostępu do skarbca. „Daj, to tylko chwila. To jest takie piękne, zobacz, twoja babcia wtedy jeszcze…” urwał i machnął ręką, jakbyśmy wszyscy mieli się wzruszyć.

W tle, na VHS, ja płakałam już na całego, a ktoś z rodziny komentował: „Niech jej ktoś da chusteczkę, bo się zaraz rozpłynie”. W salonie zapadła ciężka cisza, taka jak po źle opowiedzianym żarcie. Mama próbowała ratować sytuację i zaczęła proponować kawę, ale nawet ona brzmiała, jakby miała dość.

Kiedy kaseta w końcu dobiegła końca i magnetowid wypluł taśmę z charakterystycznym kliknięciem, poczułam taką ulgę, że aż mi się zakręciło w głowie. Tata zebrał brawa, bo Mirek i Ala zagrali grzeczność, a Marek uśmiechnął się, jakby właśnie poznał mnie od zupełnie nowej strony. Pomyślałam tylko, że zaraz będę musiała siedzieć z nim w salce i rozmawiać o mojej przyszłości, a on będzie miał przed oczami anielskie skrzydełka.

„W poniedziałek szef podszedł do mojego biurka i rzucił tekst z tej kasety”

W pracy w poniedziałek wszystko wyglądało normalnie, aż do momentu, gdy Marek minął moje biurko. Zatrzymał się, oparł łokieć o blat i powiedział półgłosem: „A teraz, Patrysiu, nie płacz, mów głośno”. To był cytat z nagrania. Dokładnie tak, jak to padło, z tym samym rytmem.

Zrobiło mi się gorąco, ale tym razem nie było gdzie się schować. Udałam uśmiech i rzuciłam coś o tym, że przedszkole zostawiamy za sobą, po czym wzięłam kubek i poszłam do kuchni po wodę, choć nie chciało mi się pić. Przy zlewie stała Ala i spojrzała na mnie takim wzrokiem, który mówił: nie dotykajmy tego, bo się rozsypie.

Rozmowa o awansie zaczęła się w salce od raportów i wyników, a ja byłam przygotowana. Marek słuchał, kiwał głową, zadawał sensowne pytania, więc łudziłam się, że to był tylko niezręczny żart na dzień dobry. Pod koniec odchylił się na krześle i powiedział: „Wiesz co, ten film to złoto. W domu jeszcze raz puściłem go żonie”.

„Jeszcze raz?” spytałam, zanim zdążyłam ugryźć się w język. Marek wzruszył ramionami, jakby to było oczywiste. „No tak, poprosiłem twojego tatę o kopię. Mówił, że ma to już przerzucone na komputer, i wieczorem wysłał mi link” dodał z uśmiechem, a ja poczułam, jakby ktoś mi wyjął z kieszeni portfel i jeszcze zapytał, czy mało drobnych.

„Spakowałam tacie kawałek tortu i powiedziałam, że to ja będę opowiadać swoje historie”

Po pracy pojechałam do rodziców, bez zapowiedzi. Tata siedział przy stole w kuchni i kroił jabłko, jakby to był zupełnie zwykły poniedziałek. Na krześle wisiała jego kurtka, a na blacie stał mój pojemnik po cieście, który zabrał z parapetówki.

- Tato, ty naprawdę wysłałeś mojemu szefowi mój film z przedszkola?

- A co w tym złego? Marek to fajny chłop, śmiał się, prosił. Pomyślałem, że się pośmiejecie.

- To nie było śmieszne dla mnie. Ja z nim rozmawiam o awansie, rozumiesz? Nie chcę, żeby ludzie z pracy mieli moje dzieciństwo pod linkiem.

Tata na chwilę przestał kroić. Popatrzył na mnie z tym swoim zdziwieniem, jakby dopiero teraz zobaczył, że nie mam pięciu lat. „Ja chciałem dobrze. Zawsze byłaś dla mnie… no, taka mała” powiedział cicho, a potem dodał szybciej: „A poza tym to fajna pamiątka”.

Wyjęłam z szuflady kasetę, bo oczywiście przywieźli ją z powrotem, jakby to była sprawa oczywista. Naklejka „Patrysia przedszkole” wyglądała teraz jak czyjś żart. Schowałam ją do torebki i dopiero wtedy poczułam, że stoję prosto.

Wyjęłam z lodówki pudełko z resztą tortu i zaczęłam pakować tacie kawałek w papier. Ręce miałam już spokojniejsze. „Masz, weź sobie. Tylko tato, od teraz historie z mojego życia będę opowiadać sama” powiedziałam spokojnie, tak żeby to do niego dotarło.

Tata przytaknął, choć widziałam, że wolałby się śmiać i rozładować napięcie jak zwykle. Nie dałam mu już tej furtki. Wyszłam z kasetą w torebce i z poczuciem, że nie cofnę tego, co już poszło w świat, ale mogę przynajmniej nie dokładać kolejnych scen.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.