Teściowa dorobiła sobie klucz do mieszkania synowej. „Weszłam do domu i poczułam jej płyn do podłóg”

Zaczęłam zauważać, że ktoś przestawia mi rzeczy i sprząta środkami, których nie używam

Wracam wcześniej z pracy i zastaję teściową z mopem w przedpokoju, na świeżo umytej podłodze

Teściowa tłumaczy, że „tylko pomaga”, a z kieszeni fartucha wystaje klucz z czerwonym brelokiem

Dowiaduję się, że Paweł dał jej klucz na wakacje, a potem ukrył, że dorobiła sobie kopię

Wymieniam wkładkę w zamku i kładę Pawłowi na stole rachunek. Pytam wprost, komu teraz chce dać zapasowy klucz

„Czy ja już serio nie ogarniam własnego mieszkania?”

Mam 33 lata i projektuję wnętrza, więc w domu naprawdę zwracam uwagę na szczegóły. Lubię, kiedy wszystko ma swoje miejsce, nie z obsesji, tylko z wygody. Wracam, rzucam klucze do tej samej miski przy drzwiach, a potem nie muszę szukać ich po torbie.

Tyle że ostatnio zaczęłam się na tym łapać, że szukam rzeczy po własnym mieszkaniu. Kubek, z którego piję kawę, raz stał na górnej półce, choć zawsze trzymam go niżej. Ścierki w kuchni były złożone w równą kostkę, jakby ktoś robił zdjęcia do katalogu, a ja zwykle składam je po prostu na pół.

Najbardziej dobijał mnie ten zapach. W łazience unosił się intensywny cytrynowy płyn do podłóg, taki tani, „hotelowy”. Patrzyłam na swoje środki czystości pod zlewem i nie było wśród nich niczego, co pachniałoby tak mocno.

Mój mąż, Paweł, wzruszał ramionami, kiedy o tym mówiłam. „Może kupiłaś i zapomniałaś” rzucał, nie odrywając wzroku od telefonu. Wtedy śmiałam się z siebie i obiecywałam, że zrobię porządek w głowie, nie w szafkach.

„Weszłam i poczułam jej płyn do podłóg”

Któregoś dnia klient odwołał spotkanie i wyszłam z biura godzinę wcześniej. W tramwaju już planowałam, że zrobię sobie kanapkę i chwilę poleżę w ciszy. Byłam zmęczona tym ciągłym pilnowaniem „estetyki” w pracy. Chciałam po prostu wejść do domu i mieć spokój.

W klatce schodowej poczułam znajomy cytrynowy zapach, jeszcze zanim przekręciłam klucz. Zrobiło mi się przykro i głupio jednocześnie, jakbym znowu miała to uczucie, że ktoś tu był beze mnie. Otworzyłam drzwi i zobaczyłam mokrą, połyskującą podłogę w przedpokoju.

Teściowa stała na środku przedpokoju z mopem, w swoim domowym fartuchu, jakby była u siebie. Podniosła głowę i uśmiechnęła się szeroko, zupełnie spokojnie. Przez sekundę stałam w progu z torbą na laptopa, nie wiedząc, czy mam przeprosić, że przeszkadzam.

Wtedy dostrzegłam w jej kieszeni czerwony brelok, wystający jak chorągiewka. Ten brelok dyndał przy kluczu, którego nie znałam. Zrobiło mi się gorąco, a w uszach miałam nagle tylko chlupot wody i szuranie mopa.

„Ja tylko pomagam, bo Paweł dużo pracuje”

Teściowa wyprostowała się, jakby czekała na pochwałę. „O, Martusiu, dobrze, że jesteś. Zaraz wyschnie, uważaj” powiedziała i machnęła ręką, żebym przeszła bokiem. Stałam na wycieraczce jak intruz we własnym mieszkaniu.

Zanim zdążyłam cokolwiek ułożyć w głowie, ona już tłumaczyła. „Paweł ostatnio taki zarobiony, a dom sam się nie posprząta. Ja mam blisko, to wpadłam, zrobiłam pranie ręczników i podłogę przelecę”, mówiła z tą swoją pewnością, że robi dobrze.

Patrzyłam na jej dłonie w gumowych rękawiczkach i na mój dywanik przy drzwiach, który przesunęła o kilka centymetrów. Zobaczyłam, że wieszak na kurtki jest „wyrównany”, a moje buty ustawione parami, cholewka do cholewki. To była „perfekcja”, której ja tu nie robię, i która nie miała prawa pojawić się pod moją nieobecność.

Wzięłam głęboki oddech i skinęłam brodą na jej kieszeń. „Skąd masz klucz?” zapytałam tak cicho, że sama siebie nie poznałam. Uśmiech jej na moment zgasł, ale zaraz wrócił, tylko trochę sztywniejszy.

- Paweł mi dał. Przecież mówiłam, że podlewałam wam kwiaty.

- Podlewanie kwiatów nie ma nic wspólnego z myciem podłogi, kiedy mnie nie ma.

- No bo widziałam, że trzeba. I co w tym złego? Przecież to wasz dom, a ja jestem rodziną.

„Ten czerwony brelok w jej kieszeni wkurzał mnie bardziej niż cały mop i to sprzątanie”

Wzięłam ten klucz do ręki, zanim w ogóle zdążyłam pomyśleć, czy mam do tego prawo. Metal był chłodny, brelok miękki, plastikowy, jaskrawy jak znak stopu. Teściowa zrobiła krok w moją stronę, ale się zatrzymała, jakby nagle przypomniała sobie, że jest w cudzym przedpokoju.

„To jest dorobiony klucz?” zapytałam. Ona westchnęła, jakby rozmawiała z dzieckiem, które nie rozumie prostych rzeczy. „A co, mam nosić jeden klucz i się bać, że zgubię? Dorobiłam, żeby było wygodniej”, odpowiedziała, niby racjonalnie.

Na kuchennym blacie zobaczyłam swoją miskę na klucze, a obok niej leżała ściereczka, której nie miałam. W zlewie stała moja ulubiona patelnia, umyta i odłożona do suszenia pod dziwnym kątem, jakby ktoś nie wiedział, że ona się tak wygina. Każdy detal mówił jedno: ktoś tu urządza mi mieszkanie po swojemu, kiedy mnie nie ma.

Próbowałam mówić spokojnie, bo nie chciałam awantury przy mopie i gumowych rękawiczkach. „Pani może zadzwonić, umówić się, zapytać”, powiedziałam i usłyszałam, że brzmię oficjalnie, jak w mailu do wspólnoty. Teściowa tylko rozłożyła ręce i rzuciła: „Oj, Marta, przesadzasz”.

„Paweł przyznał, że wiedział o kopii od trzech miesięcy”

Kiedy Paweł wrócił wieczorem, teściowej już nie było, a podłoga w przedpokoju błyszczała jak lodowisko. Siedziałam przy stole w kuchni z tym kluczem na czerwonym breloku obok telefonu. Nawet nie zaczęłam od „musimy porozmawiać”. Po prostu podałam mu klucz, bez słowa.

Popatrzył na klucz, potem na mnie, i od razu zrobił tę minę, którą robi, kiedy chce przeczekać. „No dobra... dałem jej na wakacje klucz, żeby podlewała kwiaty, pamiętasz?” powiedział. Pamiętałam, jasne, tylko że wtedy mówiliśmy o dwóch tygodniach, nie o stałym dostępie.

Zaczęłam zadawać pytania jak w pracy, krótko i konkretnie: Czy ma kopię? Od kiedy? Czy ty o tym wiedziałeś? Paweł siedział, skubał metkę bluzy i w końcu wypuścił z siebie: „Dorobiła sobie. Wiedziałem… od jakiegoś czasu”.

„Od trzech miesięcy”, doprecyzował po chwili, kiedy już nie miał jak się wykręcić. Wtedy najbardziej zabolało nie to, że ona tu wchodziła, tylko że on to przykrywał. Własny mąż uznał, że lepiej, żebym nie wiedziała, kto kręci się po naszym mieszkaniu.

„Wymieniłam wkładkę i położyłam rachunek na stole”

Dzień po tym nie wróciłam po pracy od razu do domu. Zajechałam do punktu dorabiania kluczy w pasażu i poprosiłam o wymianę wkładki. Pan w okienku spojrzał na mnie, jakby to była najzwyklejsza rzecz na świecie, i może właśnie tego potrzebowałam.

Wieczorem Paweł usłyszał nowe „klik” w zamku i od razu zrozumiał. Nie krzyczałam. Nie robiłam scen. Położyłam na stole rachunek i stary klucz z czerwonym brelokiem. Zostawiłam go sobie jako dowód, nie jako pamiątkę.

- To jest naprawdę konieczne?

- Tak

- Mama się obrazi

- A ja przez trzy miesiące czułam się we własnym mieszkaniu jak gość.

Paweł milczał chwilę, a potem usiadł ciężko na krześle. Wzięłam rachunek, wygładziłam go palcem i spojrzałam mu prosto w twarz. „Komu teraz chcesz dać zapasowy klucz?” zapytałam spokojnie. Tak, jakbym pytała o kolor fugi.

Nie odpowiedział od razu. Tylko przesunął czerwony brelok na brzeg stołu, jakby go parzył. A ja pierwszy raz od dawna poczułam w przedpokoju po prostu nasz zapach, a nie czyjś cytrynowy płyn do podłóg.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.