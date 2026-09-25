Ojciec przyniósł na parapetówkę córki kasetę z jej przedszkola. „Puścił ją przy moim szefie”

Redakcja se.pl
2026-09-25 7:33

Pierwsze mieszkanie kupiłam sama i marzyło mi się, żeby ta parapetówka była elegancka chociaż przez dwie godziny. Zaprosiłam rodziców i kilka osób z pracy, w tym mojego szefa, bo w poniedziałek miałam z nim rozmowę o awansie. Tata przyszedł z reklamówką, z której wystawały kable, i z tym swoim uśmiechem, jakby niósł najlepszą niespodziankę na świecie. Dopiero kiedy zobaczyłam naklejkę „Patrysia przedszkole”, zrozumiałam, że za chwilę zrobi mi prezent, którego nie chciałam przy świadkach.

Zasmucona kobieta w zielonej koszuli stoi w nowym mieszkaniu. O nieudanej parapetówce przez ojca przeczytasz na SE.
Autor: Zdjęcie ilustracyjne/ Wygenerowane przez AI Historie z życia wzięte
  • Patrycja robi parapetówkę w nowym mieszkaniu i zaprasza kilka osób z pracy
  • Ojciec przynosi magnetowid i kasetę VHS z mojego dzieciństwa, po czym podłącza wszystko bez pytania
  • Na ekranie lecą jasełka, płacz i komentarze zza kamery, gdy przy stole siedzi szef
  • W poniedziałek szef wita Patrycję cytatem z wierszyka i prosi o nagranie
  • Patrycja zabiera ojcu kasetę i mówi wprost, że od teraz to ona będzie opowiadać swoje historie

„Parapetówka miała być moją wizytówką, a nie rodzinną kroniką filmową”

Od rana krążyłam między kuchnią a salonem, jakbym miała otwierać restaurację, a nie zaprosić osiem osób. Na blacie stała deska z serami, obok miska oliwek, a w piekarniku dochodziła tarta, która w teorii miała wyglądać jak z Instagrama, a pewnie wyjdzie jak zawsze. Co chwilę przecierałam stolik kawowy, choć i tak był czysty, tylko ja miałam wrażenie, że widać na nim wszystko.

To było moje pierwsze mieszkanie. Dwa pokoje na nowym osiedlu, jeszcze pachniało farbą i panelami. Kiedy przekręcałam klucz w drzwiach, nadal miałam to uczucie, że ktoś zaraz powie: „Dobra, żartowaliśmy, oddawaj”. W pracy byłam specjalistką w ubezpieczeniach i naprawdę mi zależało, żeby w końcu traktowano mnie poważnie, nie jak kogoś od tabelek.

Zaprosiłam rodziców, bo to jednak rodzice, i trzy osoby z pracy, w tym Marka, mojego szefa. Marek miał opinię gościa, który pamięta szczegóły i lubi, kiedy ktoś umie się „sprzedać”, nawet przy winie i chipsach. Pomyślałam, że pokażę mu zwykłą siebie, ale w wersji ogarniętej, z nowym mieszkaniem i pewnością w głosie.

„Tata wszedł z reklamówką pełną kabli i spojrzeniem, które znałam aż za dobrze”

Rodzice przyszli pierwsi. Mama od razu poszła do kuchni i zaczęła pytać, gdzie mam ściereczki, jakby to mieszkanie było jej, a ja tylko wynajmowałam pokój. Tata postawił reklamówkę na podłodze przy telewizorze i powiedział: „Poczekaj, Patryś, mam coś genialnego”.

Wyciągnął magnetowid. Prawdziwy, ciężki, z odrapanym rogiem, taki jak z mojego dzieciństwa. Potem, jak magik, wyjął kasetę VHS z białą naklejką i niebieskim markerem: „Patrysia przedszkole”. Poczułam, jak robi mi się gorąco, chociaż w mieszkaniu było przeciągowo i zimno.

„Tato, nie. Serio, nie dzisiaj” powiedziałam szybko, ale on już klęczał przy szafce RTV i macał za gniazdkami. Mama tylko rzuciła z kuchni: „Daj spokój, to słodkie będzie”. Wtedy zadzwonił domofon. Przyszli pierwsi goście z pracy i mój protest zamienił się w grzeczne uśmiechy.

„Zanim zdążyłam cokolwiek zatrzymać, na ekranie byłam ja w anielskich skrzydłach”

Usiedliśmy przy stole, ktoś otwierał wino, ktoś chwalił widok z okna. Marek przyniósł roślinę w doniczce i rzucił, że to „nie do zdarcia”, co mnie rozbawiło, bo ja już w głowie widziałam, jak ją uśmiercam. Tata stał przy telewizorze z pilotem od magnetowidu jak z trofeum.

Ekran zamigotał. Najpierw pojawił się śnieg i ten charakterystyczny, piszczący dźwięk, a potem sala w przedszkolu, papierowe gwiazdki i dzieci w strojach. I ja, pięć lat, w białej sukience, ze skrzydłami z piórek, które pewnie wtedy uważałam za wielką sprawę.

Z głośników poleciał mój wierszyk. „Aniołek mały, aniołek biały...” i w połowie widać, jak zaczynam płakać, bo zapomniałam tekstu. W tle słychać czyjś śmiech i męski głos zza kamery: „No powiedz, Patrysia, powiedz, nie becz”. To było coś, co w domu uchodziło za „urocze”, ale przy obcych brzmiało jak obnażanie mnie na środku pokoju.

Marek patrzył w ekran, potem na mnie, potem znowu w ekran. Ktoś z pracy powiedział: „Ale słodka”, a ja mechanicznie się uśmiechałam i kroiłam tartę, choć ręce mi lekko drżały. Tata pękał z dumy i nawet nie spojrzał, czy ja mam ochotę wracać do przedszkola przy ludziach, od których zależy moja praca.

„Próbowałam obrócić to w żart, a tata tylko podkręcił głośniej”

Wstałam i podeszłam do telewizora, udając, że mam luz. Szepnęłam do taty: „Dobra, starczy, serio, wyłącz”. On odpowiedział głośno, żeby wszyscy słyszeli: „No co ty, wszyscy muszą zobaczyć, jaka byłaś śliczna”. I jeszcze podkręcił dźwięk, bo w nagraniu akurat było słychać, jak chlipię.

Usiadłam z powrotem, czując, że w gardle rośnie mi ta sucha kulka. Mama rzuciła: „Patrycja, przestań się spinać, to tylko rodzina”, jakby ci ludzie z pracy w ogóle się nie liczyli. Marek się uśmiechnął, ale w taki sposób, jak człowiek, który zapamiętuje materiał na później.

Nagranie leciało dalej. Widać, jak pani z przedszkola podpowiada mi słowa, a ja potrząsam skrzydełkami i ryczę. Zza kamery znów komentarz: „O, jaka aktorka, dramat robi”. Ktoś przy stole parsknął śmiechem, szybko, jakby się przestraszył własnej reakcji.

W pewnym momencie wstałam, niby po talerze, i zamknęłam się na chwilę w łazience. Patrzyłam na swoje odbicie w lustrze, tę samą twarz, tylko starszą i bardziej spiętą. Wróciłam z talerzykami i powiedziałam już głośniej, ale nadal grzecznie: „Tato, naprawdę, kończymy”. On w końcu nacisnął stop, jakby robił mi przysługę.

„W poniedziałek szef zacytował mój wierszyk i zrozumiałam, że to jeszcze nie koniec”

Po parapetówce sprzątałam do pierwszej w nocy i byłam wykończona. Rodzice wychodzili ostatni, mama jeszcze poprawiła mi firankę, a tata na odchodne klepnął mnie w ramię i powiedział: „Widzisz, było miło”. Kaseta leżała na szafce pod telewizorem, jak pamiątka po czymś, co wydarzyło się bez mojej zgody.

W poniedziałek przyszłam do biura wcześniej. Ustawiłam kubek, otworzyłam komputer i próbowałam zebrać się do rozmowy o awansie, bo to była dla mnie realna szansa na lepsze stanowisko. Marek wpadł do open space’u z kawą i powiedział na dzień dobry: „Aniołek mały, aniołek biały...”.

Zaśmiał się, jakbyśmy mieli wspólny żart, a ja poczułam, jak robi mi się zimno pod żebrami. Zanim zdążyłam coś odpowiedzieć, dodał ciszej: „Słuchaj, mega fajne nagranie. Twój tata to ma skarby. Mogłabyś mi je podesłać?”. Wtedy już wiedziałam, że to się za mną nie skończy na sobotnim wieczorze.

W przerwie obiadowej zadzwoniłam do mamy, ale odebrał tata. Zapytałam wprost, czy dał Markowi tę kasetę. Tata odpowiedział, jakby to była najnormalniejsza rzecz na świecie: „Nie kasetę, przecież kto teraz ma magnetowid. Zgrałem i wysłałem mu link, bo poprosił, miły chłopak. Co ty taka nerwowa?”.

„Spakowałam mu tort i kasetę wzięłam do swojej szuflady, bez dyskusji”

Po pracy pojechałam do rodziców. Nie miałam siły na wstępy. Od razu powiedziałam, co mnie męczy od tamtej parapetówki. Tata siedział przy stole i jadł kanapkę, jakby nic się nie stało, a obok leżał pendrive i kabel, którego nie chciałam nawet dotykać.

- Po co wysłałeś to mojemu szefowi?

- Bo poprosił, Patrysia. No i co? Przecież to śmieszne, wszyscy się pośmiali.

- To nie byli „wszyscy”, tylko ludzie z pracy. Mam rozmowę o awansie. Ja się tam nie śmieję dla sportu.

Tata odłożył kanapkę i przez chwilę patrzył na mnie, jakby nagle zobaczył, że ja nie mam pięciu lat. Powiedział cicho: „Ja tylko chciałem, żebyś była dumna z tego, skąd jesteś”. Brzmiało ciepło, ale we mnie siedziało jego „bo poprosił”, jakby ważniejsze było to, że ktoś czegoś chce, niż to, że ja nie chcę.

Poprosiłam o tę kasetę. Szukał jej chwilę w szufladzie w meblościance, jakby to była zwykła rzecz, a nie mój wstyd w plastikowym pudełku. Wzięłam ją i schowałam do torby, a potem, trochę automatycznie, zapakowałam mu do pojemnika resztę tortu z mojej parapetówki, bo wiedziałam, że i tak go zje w nocy przy telewizji.

Przy drzwiach powiedziałam spokojnie. Bez krzyków, bo nie miałam już na to siły: „Tato, historie z mojego życia będę od teraz opowiadać sama. Jak będę chciała, to pokażę. Jak nie, to nie”. Kiwnął głową, trochę bezradnie, i przez moment miałam wrażenie, że dopiero uczy się, gdzie kończy się jego sentyment, a zaczyna moje dorosłe życie.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.

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