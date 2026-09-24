Ojciec przyniósł na parapetówkę córki kasetę z jej przedszkola. „Puścił ją przy moim szefie”

Robię parapetówkę w nowym mieszkaniu. Zaprosiłam rodziców i kilka osób z pracy.

Tata przyniósł magnetowid i kasetę VHS z mojego dzieciństwa, chociaż nikt go o to nie prosił.

Przy gościach tata puszcza nagranie z jasełek. Jest mój płacz i komentarze zza kamery, a ja siedzę jak sparaliżowana.

Najgorzej, że ogląda to mój szef. W poniedziałek mam z nim rozmowę o awansie.

W pracy szef wita mnie cytatem z wierszyka i mówi, że poprosił tatę o cyfrową kopię nagrania.

„Chciałam, żeby to mieszkanie wreszcie wyglądało jak moje”

Wyszłam wcześniej z pracy i jechałam do siebie z bagażnikiem pełnym rzeczy, które miały udawać dom. Świeczki, dwie poduszki w kolorze, którego nie potrafię nazwać, nowy dzbanek do wody, bo „ładniej wygląda na stole”. W mieszkaniu pachniało jeszcze farbą, a w łazience leżały instrukcje od pralki i suszarki, jakby ktoś chciał mnie z nich odpytać.

Na parapetówkę zaprosiłam rodziców i cztery osoby z pracy. W firmie plotki żyją dłużej niż polisy, więc wolałam spotkać się na spokojnie, u mnie, w neutralnej atmosferze. Mój szef, Bartek, zapowiedział się tylko na chwilę, bo „ma po drodze”. Wszyscy wiedzieli, że w poniedziałek mamy rozmowę o moim stanowisku, ale udawaliśmy, że to tylko spotkanie przy torcie.

Ułożyłam talerzyki i widelczyki w równych stosach, a telefon położyłam ekranem do dołu, żeby co dwie minuty nie sprawdzać, czy ktoś się nie spóźnia. Włączyłam cichą, bezpieczną muzykę z playlisty „kolacja ze znajomymi”. Co chwilę poprawiałam firankę, chociaż nawet jej nie lubiłam. Czułam się jak uczennica przed wizytacją.

„Tata wszedł z reklamówką, z której wystawały kable”

Najpierw przyszły osoby z pracy, potem mama z butelką domowej nalewki i reklamówką serwetek, bo „na wszelki wypadek”. Kiedy rozlałam pierwsze kieliszki, zadzwonił domofon. „To my!” usłyszałam w domofonie. Otworzyłam, ciesząc się, że rodzice dotarli bez marudzenia o parkingu.

Tata wszedł pierwszy i od razu uderzył mnie jego entuzjazm. Zazwyczaj aż tak się nie nakręca. Trzymał reklamówkę z dyskontu tak, jakby w środku był nowy telewizor. „Patrysia, zobacz, co znalazłem” powiedział i postawił reklamówkę na kuchennym stole. Z wnętrza wyłonił się magnetowid, a za nim kaseta VHS z naklejką: „Patrysia przedszkole”.

Zrobiło mi się gorąco w karku. U nas w domu takie rzeczy oglądało się w święta, maksymalnie przy ciociach, i to i tak z jękami, że „Boże, jak ja wyglądałam”. Tu siedział Bartek, a obok Ola z HR-u, która pamięta każdą gafę każdego. Tata już klęczał przy szafce RTV i rozplątywał kable. Wyglądał, jakby za chwilę miał odpalić wehikuł czasu.

- Tato, może później? Dajmy ludziom zjeść, pogadać

- Później to już się rozejdą. To jest piękne, zobaczysz. Ty zawsze byłaś taka odważna

„Nie zdążyłam zaprotestować, a na ekranie pojawiły się jasełka”

Usłyszałam charakterystyczne kliknięcie, jakby włączył się stary komputer, tylko głośniej i bardziej nerwowo. Na ekranie zamigotały śnieżące pasy, potem obraz złapał ostrość i zobaczyłam siebie sprzed lat, w przebraniu aniołka z krzywo przyklejonym brokatem. W salonie zrobiło się cicho. Taka cisza, w której każdy udaje, że jest okej. Bartek odruchowo przysunął kieliszek do talerzyka, jakby musiał czymś zająć ręce.

Mała Patrysia w telewizorze wyszła na środek i zaczęła recytować wierszyk. Kiedyś znałam go na pamięć. Teraz pamiętałam tylko tyle, że w połowie zaczynałam płakać, bo gubiłam mamę w tłumie. I właśnie to się stało. Najpierw drżała mi broda, potem głos się załamał, a z głośników popłynęło moje dziecięce „mamo…”.

Z nagrania dało się też słyszeć komentarze dorosłych. „No popatrz, jaka artystka” powiedział ktoś zza kamery, a zaraz potem męski głos dodał: „Nie rycz, Patrysia, bo ci skrzydła zmokną”. Niby nic strasznego, ale w moim salonie zabrzmiało to dziwnie, jakby ktoś wpuścił obcych do mojego dzieciństwa. Przełknęłam ślinę i udawałam, że też mnie to bawi, bo tak wypadało.

Mama stała przy oknie i zaciskała usta. Widać było, że ma ochotę powiedzieć tacie „dość”, ale kończyło się na spojrzeniach. Ja kręciłam się między kuchnią a salonem, bez sensu poprawiając talerzyki. W głowie miałam jedno: w poniedziałek mam usiąść naprzeciw Bartka i opowiadać o kompetencjach, a on w tej chwili ogląda, jak płaczę w skrzydłach aniołka.

„Tata był dumny, a ja liczyłam sekundy do końca nagrania”

Tata siedział na brzegu kanapy, pochylony do przodu, jakby oglądał finał meczu. Co chwilę spoglądał na gości, czy widzą, czy doceniają. „O, teraz będzie najlepsze” mówił i podgłaśniał, kiedy na ekranie pojawiał się ktoś w czapce pastuszka. Mój tort stał nietknięty, a ja miałam wrażenie, że najważniejsze w tym wieczorze jest to, że rzekomo „rozmazuje mi się tusz”, chociaż wtedy nawet go nie używałam.

Bartek próbował być miły. „Ale słodkie, serio” rzucił, a Ola z HR-u parsknęła śmiechem akurat w momencie, gdy w nagraniu przewróciłam się o własną sukienkę. Chciałam zniknąć pod dywanem. Tylko że dywanu jeszcze nie miałam, bo dopiero się urządzałam. Najgorzej było to, że nie mogłam po prostu wstać i wyłączyć telewizora. Tata trzymał pilot jak relikwię.

- Tato, wystarczy. Naprawdę. Zjedzmy tort

- Daj, córka, oni muszą wiedzieć, jaka ty jesteś. Taka prawdziwa. A nie tylko te tabelki i maile

Zamarłam przy tym „tabelki i maile”, bo Bartek uniósł brwi, jakby właśnie dostał o mnie jakąś dodatkową informację. Mama wyszeptała coś w stylu „Staszek, no przestań”, ale bez siły. W końcu nagranie się skończyło, ekran znów zaśnieżył, a tata roześmiał się i klasnął w dłonie, jakbyśmy byli w teatrze. Ludzie też się uśmiechali, bo co mieli zrobić.

„W poniedziałek szef przywitał mnie cytatem z wierszyka”

Przez cały weekend nie odbierałam od taty telefonu. Napisałam tylko do mamy, czy może mu powiedzieć, żeby następnym razem pytał, zanim coś puści. Odpisała: „On chciał dobrze. Pamiętasz, jak on się cieszył?” Jasne, pamiętałam. Tylko że ja w poniedziałek miałam rozmawiać o awansie, a nie wracać do przedszkola.

W poniedziałek rano szłam do biura jak na ścięcie. Zamiast kawy wzięłam herbatę, bo nie byłam w stanie przełknąć niczego „mocniejszego”. Przed wejściem do sali konferencyjnej sprawdziłam w telefonie, czy mam rozmazany tusz, jakbym dalej była tym aniołkiem. Bartek czekał już przy stole, uśmiechnięty, z notesem i długopisem.

- Patrysia, nie rycz, bo ci skrzydła zmokną

Zatrzymałam się w pół kroku. Patrzył na mnie z rozbawieniem, ale też jakby testował, czy to mnie ukłuje. Odpowiedziałam suchym „dzień dobry” i usiadłam, czując, że uszy mi płoną.

I wtedy, jakby mimochodem, rzucił: „Wiesz, świetny materiał. Poprosiłem twojego tatę, czy może mi to podesłać, bo mam siostrzenicę w przedszkolu, i jakoś mnie ruszyło”. Zaniemówiłam. Tata nie tylko to puścił. On jeszcze tej samej nocy musiał to komuś „udostępnić”. Bartek dodał, że dostał link do wersji cyfrowej, bo „teraz wszystko można przerobić”.

„Spakowałam mu tort i zabrałam kasetę, zanim znów się uśmiechnął”

Rozmowa o awansie poszła dobrze, nawet bardzo dobrze, ale ja i tak siedziałam jak na igłach. Kiedy Bartek mówił o „potencjale” i „komunikacji”, widziałam w głowie tylko tę kasetę z naklejką, którą tata kiedyś przykleił krzywo. Po spotkaniu weszłam do toalety, oparłam dłonie o umywalkę i patrzyłam na swoją twarz w lustrze, jakbym sprawdzała, czy naprawdę mam 34 lata. Wróciłam do biurka i przy pierwszej przerwie zadzwoniłam do taty.

- Tato, ty wysłałeś Bartkowi to nagranie?

- No. Poprosił, to wysłałem. Fajny chłop, kulturalny. Widać, że cię ceni

Nie krzyczałam. Mówiłam spokojnie, aż mnie to zdziwiło. Powiedziałam tylko, że to była moja parapetówka, moje mieszkanie i moje życie. I że nie życzę sobie, żeby ktoś rozdawał moje dzieciństwo jak ulotki. Po drugiej stronie zrobiło się cicho, potem tata mruknął: „Oj, Patrycja, przecież to z miłości”.

Wieczorem przyjechali po rzeczy, które u mnie zostawili. Tata wszedł już bez reklamówki, tylko w kurtce, jakby nic się nie stało. Na półce pod telewizorem wciąż stał magnetowid, bo w nerwach nie schowałam go do szafki. Wzięłam kasetę VHS do ręki, poczułam pod palcami chropowatą naklejkę i schowałam ją do szuflady w komodzie, tej z dokumentami.

Spakowałam tacie kawałek tortu do pojemnika, tak jak zawsze robi mama, i podałam mu go do ręki. „Na drogę” powiedziałam. Spojrzał na mnie z tym swoim uśmiechem, który zwykle mnie rozbraja. Tym razem nie zadziałało. „Historie z mojego życia będę od teraz opowiadać sama” dodałam normalnie, bez dramatu. Tata skinął głową i wyszedł, a ja zamknęłam drzwi na dwa zamki, pierwszy raz w tym mieszkaniu z uczuciem, że to naprawdę moje.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.