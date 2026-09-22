Na pogrzebie wujka rodzina kłóciła się o pilot do bramy. „Drugi komplet miał ktoś spoza rodziny”

Po pogrzebie Ewa jedzie do domu wujka na końcu wsi

Po stypie rodzina szybko schodzi na temat kluczy, bramy i działki

Kłótnia wybucha, bo pilot leży obok zdjęcia wujka i nagle każdy chce go mieć

Pod dom podjeżdża obca kobieta, otwiera bramę drugim pilotem i wnosi pranie wujka

Ewa staje po stronie prawdy o wujku, oddając pilot i uciszając rodzinę

„Zdjęcie wujka stało na komodzie, a my kłóciliśmy się o pilot”

Jestem Ewa. Mam 56 lat i od dwudziestu pracuję w urzędzie gminy. W pracy widziałam już różne historie o ziemię, spadki i sąsiedzkie wojny, ale wtedy łudziłam się, że u nas będzie spokojnie. Wujek Roman był u nas „tym dziwnym”, o którym wspominało się raz do roku, zwykle przy świętach.

Dom po dziadkach stał na końcu wsi, za zakrętem. Tam kończył się asfalt, a dalej był już piach. Brama na pilota była jego dumą, zrobiona kilka lat temu, kiedy jeszcze miał siłę biegać z łopatą po podwórku. Zawsze powtarzał, że „nie będzie mu nikt po ogródku chodził”.

Po pogrzebie wszyscy zjechaliśmy się do jego domu, bo tak wypadało. W salonie pachniało rosołem z kury i kawą z ekspresu, który ktoś postawił na komodzie. Na komodzie stało zdjęcie wujka, takie jak do dowodu, tylko powiększone. Obok ktoś położył pilot do bramy, jakby to było najważniejsze w tym domu.

„Najpierw szło to szeptem: kto ma klucz i kto będzie tu zaglądał”

Na początku mówiło się normalnie, o pogodzie, o księdzu, o tym, że wujek schudł w ostatnich latach. Ciotki poprawiały serwetki, ktoś wyniósł śmieci po ciastach, dzieci biegały po korytarzu. Nalewałam herbatę i rozglądałam się, czy nie trzeba pozmywać. Tak jakoś chciałam, żeby w tym domu było jeszcze „po ludzku”, choć gospodarza już nie było.

Potem zaczęły się półsłówka przy zlewie. „A klucze gdzie?” „Do czego?” „No do domu, do garażu.” Ton był taki, jakby te klucze były ważniejsze niż to, że on umarł sam.

Kuzyn Mirek, zawsze od „szybkich pomysłów”, obracał pilota w palcach i co chwilę zerkał w okno. Jego żona, Dorota, poprawiała mu rękaw marynarki i syknęła, że „trzeba to jakoś uporządkować, zanim się zrobi bałagan”. Wtedy pierwszy raz poczułam, że żołądek mam ściśnięty nie od żałoby, tylko od wstydu.

„Pilot leżał obok zdjęcia i nagle wszyscy chcieli go mieć”

Ktoś przesunął ramkę, żeby zmieścić talerzyk z sernikiem, i pilot omal nie spadł z komody. Mirek złapał go odruchowo, jakby łapał telefon. I wtedy już poszło na głos, bez szeptów, które jeszcze udawały przyzwoitość.

- Dawaj, Mirek, odłóż, bo jeszcze zgubisz i potem będzie problem - Problem? Jaki problem, przecież ktoś musi tu przyjeżdżać, doglądać - A kto ci powiedział, że ty masz doglądać? Ty zawsze pierwszy do doglądania, jak coś jest do wzięcia

Stałam ze ściereczką i udawałam, że wycieram blat, byle nie patrzeć na zdjęcie. Wujek uśmiechał się na nim tak jak zawsze, trochę krzywo, z tym swoim uporem w oczach. A oni przerzucali się słowami jak przy stoisku na targu.

W końcu ciocia Halina, siostra mamy, powiedziała: „Działka jest działka. Niech pilot będzie u kogoś odpowiedzialnego”. Spojrzała na mnie, jakbym w urzędzie trzymała pieczątkę od „odpowiedzialnych spraw”. Chciałam powiedzieć, że to jest dom człowieka, a nie „działka”, ale zabrakło mi głosu.

„Brama zaterkotała i na podjazd wjechał obcy samochód”

Usłyszałam od podwórka krótkie piknięcie i metaliczny zgrzyt prowadnicy. Wszyscy zamilkli w jednym momencie, jakby ktoś wyłączył radio. Mirek ścisnął pilot w dłoni, a ja zobaczyłam, że brama się otwiera.

Na podjazd wjechała srebrna skoda, cała w kurzu z polnej drogi. Wysiadła spokojnie. Średniego wzrostu, ciemny płaszcz, włosy związane w kucyk. W jednej ręce trzymała kosz z praniem, z którego wystawała niebieska flanelowa koszula, dokładnie taka, w jakiej wujek chodził do ogródka.

Weszła do środka tak pewnie, jakby była tu nie pierwszy raz. Zatrzymała się w progu salonu i spojrzała na zdjęcie. Na sekundę przycisnęła kosz do siebie, jakby to był ciężar większy niż mokre ręczniki.

- Przepraszam... ja tylko oddam jego rzeczy z pralni i zabiorę swoje - A pani to kto? Skąd pani ma pilota? - Miałam swój, czarny. Roman mi dał

„Powiedziała, że byli razem siedem lat, i wszystko mi się w głowie poprzekładało”

Zrobiło się duszno, choć nikt nie palił, a okno było uchylone. Dorota uniosła brwi i było widać, co myśli, zanim jeszcze cokolwiek powiedziała. Mirek zrobił krok do przodu, jak do kogoś, kto przyszedł coś ukraść.

- Niech pani odda pilot, to jest rodzina - Nie jestem tu po niczyje rzeczy. Pranie mam, bo brałam do siebie. I... byłam z Romanem siedem lat - Siedem lat? A gdzie pani była na święta? Czemu my nic nie wiemy? - Bo on się bał, że znowu go nazwiecie dziwakiem. Mówił: „Im mniej wiedzą, tym mniej będą się śmiać”

W salonie ktoś zakaszlał, ktoś inny odstawił filiżankę tak mocno, że łyżeczka zadzwoniła o spodek. Mówiła spokojnie, bez żadnej teatralności, ale palce miała zaciśnięte na uchwycie kosza. Znałam ten gest, sama tak robię, gdy trzeba utrzymać ton, a ręce zdradzają.

Popatrzyłam na ten kosz z praniem i dotarło do mnie, że ktoś tu przyjeżdżał wtedy, kiedy my wiecznie „nie mieliśmy czasu”. Ktoś zabierał jego koszule, znał zapach jego mydła, widział go rano w kuchni. A my mieliśmy w pamięci tylko plotkę o „dziwaku na końcu wsi”.

„Wzięłam pilot i pierwszy raz nie uciekłam w milczenie”

Mirek nadal trzymał pilot, ten z komody, jakby od tego zależało, czy dom zostanie na swoim miejscu. Ciocia Halina patrzyła na kobietę zimno, jak na urzędową petentkę bez numerka. Podeszłam i wyjęłam pilot z ręki Mirka. Spokojnie, ale tak, żeby nie było dyskusji.

- Ewa, co ty robisz? - Oddaję go tej osobie, której Roman go dał. Na razie. - Na razie? A my? - Wy widzicie tu tylko bramę i działkę. A on miał swoje życie, nawet jeśli nikt z was tu nie zaglądał.

Kobieta patrzyła na mnie z takim zaskoczeniem, że aż poczułam, jak mi gorąco podchodzi pod szyję. Podałam jej pilot. Wzięła go oburącz, jakby wreszcie miała dowód, że naprawdę tu była. W salonie nikt nie klaskał, nikt nie mówił „słusznie”, tylko ta ciężka cisza zawisła jak zasłona.

Powiedziałam im, że jeśli chcą cokolwiek ustalać i spisywać, to niech zrobią to normalnie, na spokojnie i z papierami, a nie przy stole po stypie, obok jego zdjęcia. Kobieta ma przyjechać w tygodniu, spisać swoje rzeczy i oddać to, co było jego. Dałam jej swój numer, najpierw służbowy, bo tak mam z przyzwyczajenia, a potem prywatny.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.