Kuzynka oskarżyła go o zabicie sukulenta. „Ta roślina była po jej byłym”

Biorę klucze do kawalerki kuzynki i podlewam rośliny według jej instrukcji

Po kilku dniach sukulent w doniczce z ceramicznym sercem zaczyna mięknąć i marnieć

Kuzynka wrzuca na rodzinnej grupie zdjęcie zwiędłej rośliny i robi ze mnie winnego

Na miejscu znajduję w koszu paragon za identycznego sukulenta, kupionego jeszcze przed wyjazdem

Oddaję klucze i proszę ją, żeby następnym razem nie dawała mi do ogarnięcia cudzych emocji

„Masz tu klucze i kartkę, nic nie zmieniaj”

Jestem Michał, mam trzydzieści trzy lata i pracuję w sklepie rowerowym. Największym dramatem dnia bywa u nas brak dętki w rozmiarze, którego akurat wszyscy chcą. Dlatego kiedy kuzynka Asia poprosiła mnie, żebym doglądał jej kawalerki na czas szkolenia, nawet się nie zastanawiałem. „Będziesz przejeżdżał obok, to wpadniesz, podlejesz i tyle” powiedziała, jakby chodziło o odebranie paczki.

Spotkaliśmy się pod jej blokiem wieczorem. Wcisnęła mi pęk kluczy i złożoną na cztery kartkę, taką ze starannymi punktami. Przy każdym punkcie była godzina, ilość wody i dopisek typu: „zlew tylko odstała”.

Weszliśmy na chwilę do środka, żebym zobaczył, co i gdzie. Parapet wyglądał jak miniwystawa z kwiaciarni: doniczki w równych odstępach, etykietki, nawet patyczki z nazwami. Na środku, prawie na wprost kanapy, stał mały sukulent w doniczce z ceramicznym sercem.

Asia podeszła do niego i dotknęła palcem ziemi. „Tego tylko minimalnie, słyszysz, minimalnie” rzuciła i popatrzyła na mnie, jakbym miał zaraz coś odwalić. Zaśmiałem się, bo co tu można zepsuć przy podlewaniu, ale zapamiętałem to serce na doniczce, bo jakoś nie pasowało do reszty.

Parapet jak laboratorium i ja z butelką po wodzie

Wpadłem po pracy, jeszcze w koszulce z logo sklepu. W mieszkaniu było cicho i trochę pachniało detergentem, jakby przed wyjazdem wyszorowała wszystko do zera. Otworzyłem kartkę i robiłem dokładnie to, co tam było napisane, jak przy checkliście w serwisie.

Miałem swoją butelkę po wodzie, bo jej konewka wyglądała jak eksponat. Stała w szafce i chyba nikt jej nie używał. Lałem tyle, ile kazała: tu trzy łyżki, tu pół szklanki, tu tylko spryskiwaczem. Sukulent z sercem dostał dosłownie kilka kropel, prawie ze wstydem.

Przy trzeciej wizycie zauważyłem, że jest jakiś cięższy i mniej sprężysty. Liście, które wcześniej stały pionowo, zaczęły się rozchodzić, jakby ktoś je ułożył na bok. Podniosłem doniczkę i zobaczyłem, że podstawka jest sucha, ziemia nie była zalana.

Pomyślałem, że to może od słońca, bo akurat zrobiło się gorąco, a okno jest od południa. Przestawiłem go o kilka centymetrów, ale po chwili przestawiłem z powrotem. Przypomniało mi się jej „nic nie zmieniaj”. Zrobiłem zdjęcie rośliny, tak na wszelki wypadek, i wyszedłem, zamykając dwa razy, jak mnie prosiła.

Zdjęcie na rodzinnej grupie zabolało bardziej niż jakakolwiek awaria w pracy

Któregoś wieczoru, kiedy stałem w kolejce po kebaba, telefon zawibrował kilka razy. To była nasza rodzinna grupa, ta sama, gdzie wujek wrzuca memy o polityce, a ciotka pyta, kto weźmie sałatkę na imieniny. Zobaczyłem zdjęcie. Ten sam sukulent, tylko teraz wyglądał jak flak.

Asia podpisała to krótko: „Michał, serio? Miałeś tylko podlewać.” Ktoś odpisał „Ojej”, ktoś inny „No jak on mógł”, a ja poczułem, jak robi mi się gorąco w karku. Kebab nagle przestał mi smakować.

Odpisałem od razu, że robiłem wszystko według kartki. Że mogę podjechać i sprawdzić. Że może to od słońca. Asia nie odpisała mi prywatnie, tylko na grupie wrzuciła kolejne zdanie: „To była ważna roślina.” I tyle.

Wróciłem do domu i przewijałem rozmowę, jakbym miał coś przeoczyć. Nikt nie zapytał, co się stało, wszyscy tylko komentowali zdjęcie jak wynik meczu. A mnie zaczęła męczyć myśl, że jestem winny czegoś, czego nawet nie rozumiem.

Wróciła, spojrzała na doniczkę z sercem i zaczęła płakać

Asia wróciła ze szkolenia i napisała, żebym wpadł oddać klucze. Dodała, że „i tak mam jeszcze coś do zrobienia” w jej mieszkaniu. Wszedłem i od razu zobaczyłem, że stoi przy parapecie. Sukulent wyglądał, jakby ktoś go zgniótł, a ona trzymała doniczkę w rękach, jakby parzyła.

Nie spojrzała na mnie od razu. Pogładziła ceramiczne serce na doniczce i zaszlochała tak cicho, że przez moment myślałem, że coś ją naprawdę zabolało. Potem odwróciła się i powiedziała: „Mówiłam minimalnie, Michał.”

Zrobiło mi się głupio, bo człowiek, kiedy widzi płacz, odruchowo szuka winy w sobie. Zacząłem tłumaczyć, że nie przelewałem, że nawet sprawdzałem ziemię, że mam zdjęcia sprzed kilku dni. Ona tylko pokręciła głową i usiadła na skraju kanapy, trzymając tę doniczkę na kolanach.

- To było po Kacprze.

- Po jakim Kacprze?

- No po moim byłym. Jedyna rzecz, której nie wyrzuciłam. I ty ją po prostu zabiłeś.

W koszu znalazłem paragon, który nie pasował do jej wersji

Zamilkłem, bo nagle zrobiło się z tego coś, w co w ogóle nie chciałem wchodzić. Kacpra kojarzyłem mgliście, imię przewinęło się kiedyś na rodzinnej imprezie, ale Asia od dawna mówiła, że „to zamknięte”. Wstałem i podszedłem do parapetu, żeby obejrzeć roślinę, a ona wciąż patrzyła w jedno miejsce na podłodze.

Zobaczyłem, że ziemia jest dziwnie sucha, jakby nie piła wody wcale. I wtedy wpadł mi w oko kosz w kuchni, ten mały, pod zlewem. Nie wiem czemu. Może przez nerwy, a może dlatego, że szukałem czegokolwiek logicznego. Podniosłem worek i zobaczyłem zgnieciony paragon.

Rozprostowałem go na blacie. Sklep ogrodniczy w galerii, data sprzed dwóch dni przed jej wyjazdem, a na liście: „sukul. haworsja, 1 szt.” Cena śmieszna. Przez moment wpatrywałem się w to jak w rachunek z warsztatu, który mówi, co naprawdę zostało zrobione.

Wróciłem do pokoju i spojrzałem na doniczkę z sercem. Serce było stare, wytarte na krawędzi, ale roślina, która teraz w nim leżała, wyglądała jak z marketu, równo przycięta, jakby dopiero co stała pod lampami. W tym momencie coś mi przestało pasować. Bo jeśli kupiła nową, to co ja właściwie miałem „zabić”?

Oddałem klucze i poprosiłem, żeby nie oddawała mi do podlania rozstania

Nie wrzuciłem paragonu na rodzinną grupę, choć przez sekundę miałem taką ochotę. Zamiast tego usiadłem naprzeciwko Asi przy kuchennym stole i położyłem rachunek między nami. Papier był cienki, ale w tej chwili wyglądał jak dowód w jakiejś głupiej, rodzinnej aferze.

- To jest z twojego kosza. Kupiłaś nowego sukulenta, jeszcze zanim wyjechałaś.

- Bo tamten już był kiepski. Nie chciałam na niego patrzeć, ale nie umiałam go wyrzucić

- To czemu napisałaś, że ja go zabiłem?

- Bo wróciłam, zobaczyłam to serce i po prostu… nie wiem. Wkurzyłam się na ciebie, bo byłeś pod ręką.

Siedzieliśmy tak chwilę. W mieszkaniu tykał zegar na mikrofalówce, chyba od miesięcy ustawiony na złą godzinę. Poczułem ulgę, ale też taki wstyd, że przez moment naprawdę myślałem, że zrobiłem coś nieodwracalnego. Ona zmięła paragon w dłoni, jakby chciała go zniknąć.

Wstałem, wyjąłem z kieszeni klucze i położyłem je obok rachunku. Powiedziałem spokojnie, że następnym razem niech mi da do podlania roślinę, a nie rozstanie. Bo ja nie umiem chodzić wokół takich rzeczy na palcach. Asia skinęła głową, nie przeprosiła od razu, tylko patrzyła na doniczkę z sercem, jakby dopiero teraz widziała, co zrobiła.

Wieczorem dostałem od niej krótką wiadomość: „Usunęłam to z grupy. Sorki.” Odpisałem: „okej”, i nie drążyłem. Parapet z jej roślinami został u niej. A ja wróciłem do swojego życia, gdzie jak coś więdnie, to najwyżej trzeba to naprawić albo wymienić, a nie tłumaczyć się przed całą rodziną.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.