Mama umówiła córkę do fryzjerki po rozwodzie. „Chciała odzyskać córkę z dawnych zdjęć”

Po rozwodzie zmieniłam wygląd i poczułam ulgę, ale mama przeżywała to jak osobistą stratę

U mamy na stole czeka karteczka z wizytą u dawnej fryzjerki i moje stare zdjęcie

Mama naciska, żebym wróciła do „blondu z albumu”, bo tak jej łatwiej przed rodziną

W salonie fryzjerka mówi mi, że mama dopytywała nawet o makijaż, bo podobno wyglądam „jak po chorobie”

Wybieram tylko podcięcie i wysyłam mamie nowe zdjęcie, bez tłumaczenia się

„Na zdjęciach byłam grzeczna i blond. W lustrze wreszcie byłam sobą”

Prowadzę mały papierniczy na osiedlu. Zeszyty w kratkę, tusze do pieczątek i te dziwne koperty, o które ktoś pyta może raz w miesiącu. Po rozwodzie zaczęłam otwierać wcześniej, bo i tak budziłam się o szóstej bez powodu. Włączałam czajnik, stawiałam kubek na blacie i patrzyłam na swoje odbicie w szybie witryny.

Krótkie włosy dały mi ulgę. Nie musiałam ich układać, nie musiałam udawać delikatności, która nigdy nie była moja. Do tego ciemne koszule, proste spodnie i wreszcie spokój, że nikt nie będzie mi mówił, że „kobieta powinna wyglądać pogodniej”.

Moja mama ten spokój znosiła najgorzej. Dzwoniła częściej niż przed rozwodem, pytała, czy jem, czy sypiam, czy „nie przesadzam” z pracą. Kiedy przychodziłam do niej na obiad, miała w oczach ten sam niepokój, który miała, gdy byłam dzieckiem i wracałam z podartymi rajstopami.

„Zostawiła karteczkę na stole, jakby to była recepta na moje życie”

Jakiś czas po tym pojechałam do mamy, bo obiecałam, że pomogę jej z szafką w kuchni. Pachniało rosołem i proszkiem do prania, jak zawsze, a na stole leżał rozłożony album ze zdjęciami. Mama udawała, że to przypadek, ale strona była zaznaczona wstążką.

Najpierw podała mi herbatę, za słodką, bo znów wsypała dwie łyżeczki. Potem, jakby od niechcenia, przesunęła w moją stronę karteczkę. Na karteczce był adres salonu fryzjerskiego i godzina 17:30. A pod spodem, jej pismem: „pani Basia czeka”.

Pod karteczką leżało zdjęcie sprzed dziesięciu lat. Ja w długich blond włosach, w jasnej sukience, z uśmiechem, który wyglądał jak dobrze wyćwiczony ruch mięśnia. Mama dotknęła palcem mojego policzka na fotografii i powiedziała cicho: „Widzisz? Tu jesteś ty. A teraz ja nie wiem, gdzie ty jesteś”.

„Powiedziała: zrób to dla mnie, a ja poczułam się jak przed komisją”

Odruchowo sięgnęłam do włosów, chociaż nie miałam już czego zbierać. „Mamo, ja nie potrzebuję fryzjerki”, powiedziałam i próbowałam się uśmiechnąć, żeby ją uspokoić. Wpatrywała się w moje uszy, jakby to był dowód, że coś zrobiłam nie tak.

„Ty nie rozumiesz, ludzie mówią” rzuciła tym swoim tonem, jakby powtarzała zasłyszane zdanie. A potem już szybciej: „Widziałam cię na ulicy, w tej czarnej koszuli, i wyglądałaś… jakbyś się poddała. Daj się uczesać jak człowiek. Dla siebie. Dla mnie też”.

Pomyślałam o tym, jak po rozwodzie przestałam z nią walczyć o każde zdanie. Zrobiłam to, co zwykle. Uspokoiłam ją i podałam jej taką wersję świata, którą była w stanie przyjąć. Wzięłam karteczkę, wsunęłam do kieszeni i powiedziałam: „Dobrze, zobaczę”. Mama odetchnęła tak, jakby właśnie zamknęła okno przed przeciągiem.

„W salonie pachniało lakierem jak kiedyś i od razu ścisnęło mnie w gardle”

Do salonu pani Basi chodziłam jeszcze w podstawówce, gdy mama chciała, żebym miała „ładną grzywkę na akademię”. Te same beżowe ściany i te same katalogi fryzur z uśmiechniętymi kobietami, jak z reklamy pasty. Kiedy usiadłam, folia na fotelu zaszeleściła głośniej, niż powinna.

Pani Basia spojrzała na mnie uważnie, trochę za długo, jakby szukała znajomych rysów pod nową wersją. „Aldonka, no proszę, jakie króciutkie” powiedziała i złapała pasmo, choć ledwo miała co chwycić. W jej głosie nie było złośliwości, raczej coś w rodzaju zawodowej oceny.

„Mama mówiła, że tylko podcięcie?” zapytałam, bo chciałam się złapać czegoś konkretnego. Pani Basia poprawiła okulary i odchrząknęła. „No, ona też wspominała o kolorze. I żeby zrobić tak jak kiedyś. Żebyś wyglądała świeżo, bo mówiła, że po rozwodzie wyglądasz jak po chorobie”.

„Kiedy padło słowo choroba, poczułam, że ktoś mi wycina głos”

Zrobiło mi się gorąco, a jednocześnie zimno w karku. Pani Basia mówiła dalej o „odświeżeniu”, ale ja już słyszałam tylko to jedno zdanie, jakby ktoś je zapętlił. Jak po chorobie. Czyli nie smutna, nie zmęczona, tylko taka, której nie wypada pokazać.

Wyjęłam telefon i zobaczyłam powiadomienie od mamy: „Jesteś już? Pani Basia na pewno ci doradzi. Zobaczysz, będzie dobrze”. Palec zawisł nad klawiaturą, ale nie odpisałam. I nagle ten album z kuchennego stołu miałam przed oczami wyraźniej niż lustro w salonie.

Pani Basia oparła dłoń na oparciu fotela. „To co robimy? Kolor? Może taki miodowy, jak dawniej?” zaproponowała ostrożnie. Popatrzyłam na siebie w lustrze, na krótkie włosy, które sama sobie wybrałam, i na kołnierzyk ciemnej koszuli, który lubiłam zapinać pod szyję.

„Tylko podcięcie. Nic więcej”, powiedziałam. Wyszło spokojniej, niż się czułam. „I proszę bez układania. Chcę wyjść stąd normalnie, a nie wyglądać, jakbym wracała do kogoś, kim nie jestem”.

„Wysłałam mamie nowe zdjęcie, bez podpisu, i pierwszy raz nie ratowałam jej nastroju”

Pani Basia podcięła końcówki szybko i bez gadania, jakby rozumiała, że tu nie chodzi tylko o włosy. Gdy zdjęła pelerynę, włoski spadły mi na kark i poczułam ulgę, prawie śmieszną w swojej prostocie. Zapłaciłam, wzięłam paragon i schowałam go do portfela. Lubię mieć takie drobiazgi przy sobie, bo trzymają mnie w pionie.

Przed salonem zrobiłam sobie zdjęcie przy witrynie. Bez filtra i bez ustawiania się pod kątem. Widać było krótkie włosy, ciemną koszulę i moje oczy, trochę zmęczone, ale moje. Wysłałam je mamie na komunikatorze i nie dopisałam ani słowa.

Odpisała po kilku minutach: „Ładnie. Chociaż szkoda, że tak krótko”. Patrzyłam na te trzy zdania i już miałam odruch, żeby ją uspokoić. Żeby rzucić żartem i przykryć jej smutek. Zamiast tego włożyłam telefon do kieszeni i poszłam w stronę sklepu, bo następnego dnia miała przyjść dostawa papieru.

Wieczorem wyjęłam z torebki stare zdjęcie, to z blond włosami, i wsunęłam je do szuflady z papierami po rozwodzie. Nie podarłam go ani nie spaliłam. Nie zrobiłam z tego sceny. Po prostu przestałam je nosić przy sobie, jakby było dowodem, że kiedyś byłam łatwiejsza do pokazania.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.