Żona zamówiła dietę pudełkową na rocznicę. „W rubryce cel wpisała naprawa małżeństwa”

Darek wraca na rocznicę z kwiatami i winem, a wita go sterta pudełek

Na etykiecie diety widnieje cel „naprawa małżeństwa” oraz uwaga o podjadaniu po kłótniach

Żona próbuje zamienić rozmowę w plan kontroli nawyków, co uderza Darka w dumę

W kuchni dochodzi do spięcia, bo Darek żartuje, a Asia mówi lodowato konkretnie

Córka zdradza, że matka pytała o terapię w pakiecie z posiłkami, i robi się poważnie

„Wróciłem na rocznicę z winem, a w progu stały dwie torby z cateringu”

Udało mi się wyjść z pracy wcześniej, co w hurtowni prawie się nie zdarza. Po drodze wziąłem kwiaty, zwykłe, bez kombinowania. I wino, bo Asia lubi czerwone, a ja lubię, kiedy się uśmiecha po pierwszym łyku. W głowie miałem obraz: ona w kuchni, coś skwierczy na patelni, ja udaję, że nie wiem, a potem się przytulamy, choć ostatnio rzadko nam to wychodzi.

Wszedłem na klatkę i grzebałem w kieszeni za kluczami, kiedy zobaczyłem przed drzwiami papierowe torby, takie jak z cateringu. Pomyślałem, że zamówiła jedzenie, bo jej się nie chciało gotować. Uśmiechnąłem się pod nosem. Pomyślałem, że fajnie, że ogarnęła jedzenie.

W przedpokoju zrobiłem krok i prawie kopnąłem jedną z toreb. Pudełka stały równo, jak u mnie w magazynie. Śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Obok małe buteleczki z sokami. Na wierzchu leżało pudełko z kurczakiem, a naklejka była tak duża, że nie dało się jej nie przeczytać.

„Na naklejce było moje imię i tekst, którego nie spodziewasz się na pudełku z jedzeniem”

Najpierw: „Dariusz, 46 lat”. Zgadza się, tylko nikt do mnie tak nie mówi, nawet w papierach. Potem: „cel: naprawa małżeństwa”. Zrobiło mi się sucho w ustach. Stałem z bukietem jak idiota, jakbym się komuś wprosił na imprezę.

Zanim zdążyłem się wkurzyć, parsknąłem śmiechem. Taki odruch, jak ktoś ci powie coś zbyt prosto w twarz, a ty udajesz, że to żart. Spojrzałem niżej i drobnym drukiem było: „uwagi: brak podjadania po kłótniach”. I wtedy już nie było mi do śmiechu.

Z kuchni dobiegł mnie szelest folii i stukanie łyżeczki o blat. Asia wyszła z kuchni w legginsach i swetrze, z włosami spiętymi byle jak. Ostatnio tak wyglądała przez większość wieczorów. Spojrzała na kwiaty, potem na torby i powiedziała spokojnie: „No i super, zdążyłeś. Akurat przywieźli”.

„Dla niej to miał być ratunek. Dla mnie wyglądało to jak kontrola”

Postawiłem wino na półce przy lustrze i odłożyłem bukiet obok toreb, bo nagle nie wiedziałem, co z nim zrobić. „Co to ma być?” zapytałem, chociaż patrzyłem na to wszystko jak na dłoni. Asia rozłożyła ręce, jakby to było oczywiste: „Dwa tygodnie. Żebyśmy się ogarnęli. Ty, ja, wszystko”.

Złapałem pudełko z kurczakiem, to z naklejką. Ścisnąłem je odruchowo, ale było twarde i zimne. „Naprawa małżeństwa to jest cel diety?” zapytałem. Asia uniosła brwi: „A co, nie? Skoro i tak wieczorami nie umiemy się dogadać, to przynajmniej nie będziemy się dobijać jedzeniem”.

W kuchni na stole stały już równo poustawiane pudełka. Jak w pracy, wszystko w rządku. Zawsze lubiła porządek, ale tu wyglądało to bardziej jak rozpiska. Tyle że zamiast diety miało się ogarnąć nasze małżeństwo. Oparłem się o zlew i spojrzałem na nią: „Asia, ja przyszedłem na rocznicę. A ty mi tu kładziesz pudełka z naklejkami”.

Ona nie krzyczała. I to było gorsze, bo mówiła cicho i konkretnie, takim tonem jak kiedyś, gdy tłumaczyła Dorocie ułamki. „Bo jak rozmawiamy, to kończy się tym, że ty żartujesz, a ja idę spać. A potem wieczorem siedzisz przy lodówce i mówisz, że to tylko ser”. I powiedziała to tak, że od razu przypomniałem sobie światło z lodówki na jej twarzy, kiedy mnie ostatnio na tym złapała.

„Próbowałem obrócić to w żart, ale ona ani drgnęła”

Wziąłem jedną etykietę i zacząłem czytać na głos, jakbym prowadził jakiś program. „Dariusz, brak podjadania po kłótniach, proszę uważać na… emocje” dorzuciłem, bo inaczej bym nie wytrzymał. Asia patrzyła na mnie bez uśmiechu, jak na kogoś, kto znów robi uniki.

- Możesz przestać? To jest poważne.

- Poważne jest to, że zamiast usiąść i pogadać, zamówiłaś nam catering z opisem naszych kłótni.

- Bo jak siadam, to słyszę, że przesadzam, a potem idziesz do kuchni.

Zamilkłem, bo to było prawdziwe i aż bolało, że tak prosto. Przypomniałem sobie, jak ostatnio po pracy nawet nie ściągnąłem butów. Otworzyłem szafkę, wyjąłem paluszki, bo wolałem chrupać, niż słuchać, że mnie nie ma w domu, choć przecież jestem. Wtedy powiedziałem głupio: „No to masz plan. Proszę bardzo” i od razu poczułem, że wchodzę w coś, z czego nie ma dobrego wyjścia.

„Zadzwoniła córka i nagle przestałem cwaniakować”

Na blacie zawibrował mój telefon. Dzwoniła Dorota, nasza córka. Mieszka już na swoim, a i tak wie o napięciach w domu więcej niż ja. Odebrałem, bo potrzebowałem chwili oddechu i liczyłem, że pogada o byle czym.

- Tato, u was wszystko okej? Mama mi pisała, że dziś ważny dzień.

Usłyszałem w jej głosie to ostrożne stąpanie po cienkim lodzie. Spojrzałem na Asię, a ona odwróciła wzrok i zaczęła układać pudełka w lodówce. „Jest okej” powiedziałem odruchowo, ale Dorota nie odpuściła.

- Wczoraj pytała mnie, czy da się zamówić terapię w pakiecie z posiłkami. Serio, tato. Myślałam, że żartuje, a ona wysłała mi screeny jakichś konsultacji.

Aż mnie ścisnęło w środku. Nie dlatego, że terapia to wstyd, tylko dlatego, że Asia już szuka pomocy jak u obcych, bo do mnie nie da się przebić, kiedy rzucam swoje „dobra, dobra”. Przykryłem dłonią usta, żeby nie palnąć kolejnego dowcipu, i tylko powiedziałem Dorocie: „Dzięki, że mówisz”.

„Odłożyłem kwiaty obok pudełek i poprosiłem, żebyśmy zjedli bez czytania naklejek”

Rozłączyłem się i przez chwilę słuchałem, jak w lodówce stuka plastik o plastik. Asia nie patrzyła na mnie, ale po jej ramionach widziałem, że jest spięta. Jakby dźwigała coś ciężkiego, tylko nie zakupy, a te swoje dwa tygodnie nadziei. Przesunąłem bukiet na stół, obok tych pudełek, jakby miał tam swoje miejsce, choć nie pasował do niczego.

Wziąłem to nieszczęsne pudełko z kurczakiem i odwróciłem je naklejką do dołu. „Dobra” powiedziałem cicho. „Zjedzmy to, co przyszło. Ale bez czytania tych kartek jak wyroczni. Powiesz mi, co cię boli, a ja spróbuję nie obracać tego w żart”.

Asia stanęła w końcu przodem do mnie. Przez moment wyglądała, jakby chciała się bronić, jakby miała w głowie gotową listę argumentów, poukładaną tak samo równo jak te pudełka. Potem opuściła ręce i powiedziała: „Ja już nie mam siły się prosić, Darek. Ja chcę, żebyś był”.

Usiedliśmy przy stole. Otworzyłem pudełko. Kurczak pachniał lepiej, niż się spodziewałem. Wino stało obok, ale nikt nie miał głowy, żeby je otworzyć. Nie było wielkiej sceny ani magicznej zgody, tylko dwa talerze, dwa widelce i cisza, która wreszcie nie była karą. I pierwszy raz od dawna pomyślałem, że ta rocznica nie jest o kolacji. Tylko o tym, czy potrafimy usiąść i pogadać normalnie.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.