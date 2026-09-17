Chłopak zgubił kota matki swojej dziewczyny. „Znalazłyśmy go u weterynarza pod nowym imieniem”

Sylwia zostawia chłopaka z kotem mamy na weekend, bo jedzie z nią na pogrzeb

W niedzielę kot znika, a chłopak zamiast zadzwonić, drukuje ogłoszenia i żartuje

Sylwia dzwoni do weterynarza i słyszy o podobnym kocie zapisanym jako Stefan

W gabinecie wychodzi na jaw, że chłopak był tam wcześniej i uciekł przed rachunkiem

Sylwia odbiera Puszka, płaci za wizytę i traci resztki zaufania do partnera

„To tylko weekend, co może pójść nie tak z kotem mamy?”

Pracuję w biurze podróży, więc na co dzień ogarniam logistykę, bilety, godziny, potwierdzenia i te wszystkie drobiazgi, o których inni zapominają. Tym razem logistyka była domowa i smutna, bo z mamą jechałyśmy na pogrzeb ciotki pod Radomiem. Mama całą drogę ściskała w dłoniach chusteczkę i nie wypuszczała jej ani na chwilę.

Puszek został w mieszkaniu mamy, jak zawsze, na swoim parapecie, z widokiem na parking i pobliską piekarnię. To kot starych przyzwyczajeń, je o stałych porach i obraża się, jeśli woda w misce jest choćby odrobinę „wczorajsza”. Nie wypuszczamy go na klatkę, bo to taki typ, co jak zobaczy uchylone drzwi, to nagle przypomina sobie, że jest panterą.

Mój chłopak, Bartek, powiedział, że jasne, że przyjdzie i nakarmi. Stał w przedpokoju z kluczami w ręku i miał tę pewność siebie, jakby naprawdę wiedział, co robi. „Sylwia, to tylko kot, nie dziecko” rzucił i pocałował mnie w czoło.

„Na początku wszystko wyglądało normalnie”

Pierwszego dnia wszystko było normalne. Bartek wysłał mi zdjęcie miski i krótkie „zjedzone”, jakby składał meldunek. Mama nawet się uśmiechnęła. To był jej kot, ale traktowała go jak domownika, o którego po prostu trzeba dbać.

W sobotę wieczorem, po stypie, byłam tak zmęczona, że zasnęłam w ubraniu. Rano zobaczyłam kolejne zdjęcie. Puszek leżał na fotelu, rozlany na pół. Podpisał: „Wyluzowany. Nic się nie dzieje”.

Wracałyśmy i miałam tę zwykłą ulgę, że za chwilę otworzę drzwi i poczuję zapach mieszkania mamy. Nawet planowałam, że po drodze kupię Puszkowi jego ulubione saszetki, te z królikiem, bo mama mówi, że po nich „mniej grymasi”. I wtedy zadzwonił Bartek.

- Ej, tylko nie panikuj... Puszka nie ma. - Jak to nie ma? - No, chyba wyszedł. Otworzyłem na chwilę, bo wynosiłem śmieci, i śmignął.

„Powiedział, że kot po prostu wyszedł, a ja poczułam, że robi mi się słabo”

Miałam telefon na głośnomówiącym, mama siedziała obok i patrzyła przed siebie. Nie powiedziała ani słowa. Zacisnęła usta i zaczęła szarpać rzep przy torebce. Ja wbiłam wzrok w drogę i poczułam, że nagle nie wiem, czy mam hamować, czy przyspieszać.

Bartek mówił dalej, jakby opowiadał anegdotę z pracy. Mówił, że wydrukował ogłoszenia i rozwiesił na klatce oraz na tablicy obok śmietników. Dorzucił jeszcze, że „ludzie się zawsze jarają kotami”. W tle coś szurało, jakby odrywał taśmę klejącą.

Powiedziałam, żeby zadzwonił do sąsiadów z dołu, tych od jamnika, bo oni zawsze są na balkonie. On prychnął: „Sylwia, spokojnie, koty wracają. To nie dziecko”. I wtedy poczułam, że on tego w ogóle nie rozumie.

Wjechałyśmy na osiedle, a ja już widziałam oczami wyobraźni Puszka przy ruchliwej ulicy. Mama wyskoczyła pierwsza, jeszcze zanim zdążyłam zgasić silnik. Na klatce wisiały świeże kartki, jeszcze lekko falujące od kleju, a na nich zdjęcie Puszka i numer telefonu mamy.

„Obróżka leżała w przedpokoju i coś mi tu nie grało”

W mieszkaniu było dziwnie cicho. Miska stała na miejscu, ale woda była mętna, a karma rozsypana obok. Wyglądało to tak, jakby Bartek wszystko robił w biegu. Mama od razu podeszła do szafki w przedpokoju, tam gdzie zawsze leży obróżka zapasowa.

I właśnie tam zobaczyłam obróżkę, tę właściwą, z blaszką i numerem telefonu mamy. Leżała równo, jakby ktoś ją odłożył na miejsce, żeby przypadkiem nie wpadła w ręce. Mama podniosła ją dwoma palcami, jakby to było coś brudnego, i spojrzała na mnie bez pytania.

Bartek wszedł za nami i od razu rzucił: „No przecież mówiłem, że szukam”. Nie patrzył na obróżkę, tylko na swoje buty, jakby tam miał podpowiedź. Zapytałam, czemu Puszek nie miał jej na sobie, skoro zawsze ją nosi.

- Bo mu przeszkadzała, ciągle się drapał. - On nosi ją od lat, Bartek. - No to może akurat miał taki dzień. Nie wiem, Sylwia.

„Weterynarz powiedział Stefan, a ja poczułam, że robi mi się zimno”

Mama zaczęła obdzwaniać sąsiadów, a ja stanęłam przy oknie i udawałam spokój, bo inaczej bym się rozsypała. Wzięłam obróżkę do ręki i odruchowo sprawdziłam numer, jakby to miało cokolwiek zmienić. Wtedy przyszło mi do głowy, że jeśli ktoś znalazł kota, to mógł zadzwonić.

Zadzwoniłam do najbliższego weterynarza, tego przy rondzie. „Dzień dobry, czy ktoś nie przyniósł kota? Biało-szary, puchaty, nazywa się Puszek” wyrzuciłam z siebie jednym tchem. Po drugiej stronie zapadła krótka cisza, taka profesjonalna.

Pani w recepcji odpowiedziała: „Mamy kota bardzo podobnego, ale został zapisany jako Stefan”. Stefan. Aż mnie ścisnęło. Puszek całe życie reagował na swoje imię, a tu nagle ktoś woła na niego „Stefan”. Zapytali, czy ma obróżkę albo chip, bo to pomoże.

Wzięłam obróżkę do kieszeni i powiedziałam mamie, że jedziemy do weterynarza. Bartek stał w drzwiach i patrzył na mnie tak, jakby liczył, że zaraz to obrócę w żart. Zamiast tego rzuciłam klucze na blat i wyszłyśmy.

„Uciekł, kiedy padła kwota, a ja musiałam to ogarnąć”

W gabinecie pachniało środkiem do dezynfekcji i mokrą sierścią. Puszek siedział w klatce w kącie, obrażony na cały świat. Patrzył na mnie tak, jak tylko kot potrafi, czyli „kocham cię, ale teraz się nie odzywam”. Kiedy tylko podeszłam, miauknął cicho, jakby sprawdzał, czy to ja.

Recepcjonistka poprosiła o nazwisko, a ja podałam mamy. Potem spojrzała na ekran i zmarszczyła brwi. „Aha... był tu rano pan. Mówił, że to jego kot, ale jak usłyszał koszt badania i czipowania, powiedział, że się jeszcze zastanowi, i wyszedł”.

Mama stała obok mnie i nagle jakby zgasła. Zapytałam, czy ten pan podał imię kota. Recepcjonistka wzruszyła ramionami: „Powiedział, że Stefan, bo tak mu się skojarzyło”.

Zapłaciłam. Palce miałam jak z waty, a terminal pikał tak głośno, że aż mnie to drażniło. Weterynarz obejrzał Puszka, powiedział, że jest tylko zestresowany i trochę odwodniony. Kiedy wyszłyśmy, mama przytuliła transporter do siebie tak mocno, jakby bała się, że znowu go straci.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.