Teściowie przyjechali na weekend z jedną torbą. „Po miesiącu mieli własną półkę w lodówce”

Zgodziłam się, żeby teściowie przenocowali u nas przez weekend, bo zepsuł im się piec

W łazience pojawiły się ich kosmetyki, a w przedpokoju na wieszakach zawisły ich ubrania, jakby byli u siebie

Bartek machał ręką i powtarzał, że to tylko na chwilę, więc odpuszczałam rozmowę

Karteczka na lodówce z podziałem półek odpaliła awanturę o to, gdzie są granice w naszym mieszkaniu

Okazało się, że piec naprawili po czterech dniach, tylko teściowie i tak nie chcieli wracać

„Weekend” zaczął się od ciasta i jednej torby przy drzwiach

Po pracy wróciłam do bloku z siatką ziemniaków i z myślą, że jeszcze ogarnę kolację. Na wycieraczce stała już torba teściowej, zwykła miękka, taka na krótki wyjazd. Z mieszkania czuć było cynamon. Przywieźli swoje ciasto, „żeby nie robić kłopotu”.

Teść od razu zaczął o piecu. Że coś strzeliło, że w domu zimno, a fachowiec ma przyjechać dopiero w poniedziałek. Teściowa rozglądała się po kuchni i mówiła, że „u was zawsze tak jasno”. Bartek był uprzejmy jak w filmie. Wziął im kurtki, pokazał, gdzie rozłożymy spanie na kanapie w salonie.

Na lodówce mam od lat magnes z napisem goście mile widziani. Dostałam go kiedyś w pracy, ktoś przyniósł z wycieczki, a ja przyczepiłam, bo to takie miłe, proste. Spojrzałam na ten magnes i pomyślałam: no tak, weekend, pomoc i każdy wraca do siebie.

Najpierw zniknęły moje ręczniki, a potem cisza w salonie

Rano weszłam do łazienki i zobaczyłam na półce dwa nowe kubeczki na szczoteczki i butelkę płynu do płukania jamy ustnej. Moje ręczniki były przesunięte na dół, a na wierzchu leżał ich biały, gruby, jak hotelowy. Nie powiedziałam nic, bo przecież dwa dni i po sprawie.

Nastolatek, Kuba, próbował udawać, że to dla niego nie problem, ale zaczął dłużej siedzieć w swoim pokoju. Słyszałam, że telewizor gra ciszej niż zwykle, jakby wszyscy bali się odezwać. Teściowa zaczęła ścierać stół po obiedzie moją ściereczką, a potem poprawiła ją na haczyku, „bo tak jest higieniczniej”.

Wieczorem Bartek powiedział, że fachowiec jednak przełożył wizytę. Teść wzruszył ramionami i rzucił, że „tak to teraz jest z usługami”. Ja nastawiłam pranie, a w środku czułam małe ukłucie, bo nagle to już nie była historia o weekendzie.

W poniedziałek w szafie zawisła kurtka teścia, jakby zawsze tam była

Pierwszy tydzień wyglądał tak, że wszyscy się do siebie uśmiechali, ale każdy chodził na palcach. Wychodziłam rano na pocztę, a w kuchni ktoś już gotował wodę na herbatę. Wracałam po pracy i słyszałam, jak teściowa mówi do Bartka, że „Edyta to pewnie zmęczona, niech odpocznie”, a jednocześnie przerzucała moje garnki w szafce.

Pewnego dnia otworzyłam szafę w przedpokoju i zobaczyłam kurtkę teścia na wieszaku, obok mojej. Pachniała innym płynem do płukania. Takim obcym zapachem, którego u nas nigdy nie było. Zamiast ją przełożyć, zamknęłam drzwiczki i udawałam, że mnie to nie rusza.

Wieczorami na kanapie nie było już miejsca, żebym usiadła jak człowiek, z nogami pod kocem. Teść rozkładał gazetę, Bartek przynosił mu okulary, a teściowa komentowała wiadomości. Kiedy próbowałam włączyć serial, słyszałam: „A może coś spokojniejszego, bo mi głowa pęka”.

Raz spróbowałam delikatnie: „Mamo, to kiedy wrócicie do siebie?”. Teściowa uśmiechnęła się tak miękko, że aż mnie to zdenerwowało. Powiedziała: „Oj, Edytko, nie denerwuj się, to tylko chwilka, my ci nie przeszkadzamy”. Bartek spojrzał na mnie jak na kogoś, kto robi problem z niczego.

Karteczka w lodówce sprawiła, że przestałam czuć się jak gospodyni

Wróciłam z pracy i odruchowo otworzyłam lodówkę, bo chciałam wyjąć jogurt. Na drzwiach, pod moim magnesem goście mile widziani, wisiała karteczka przyklejona taśmą. Równe literki, trzy linie, podział półek i dopisek: czego „proszę nie ruszać, bo to na leki”.

Stałam z ręką na uchwycie, a w środku lodówki świeciło białe światło. Aż mi się skojarzyło z gabinetem. Zobaczyłam, że na środkowej półce są ich wędliny i jakieś pudełka z zupą, podpisane markerem. Mój ser na kanapki był wepchnięty na dół, obok warzyw, jak przypadkowy.

Teściowa weszła do kuchni i powiedziała spokojnie: „Żeby się nam wszystkim lepiej żyło, zrobiłam porządek”. Nie krzyczała, nie była złośliwa, brzmiała jak ktoś, kto jest z siebie zadowolony. Zamknęłam lodówkę i przełknęłam złość.

Wieczorem pokazałam kartkę Bartkowi, a on tylko prychnął i powiedział, że przesadzam. Że mama lubi mieć poukładane, że to nic złego. Wtedy dotarło do mnie, że nie chodzi o żadną kartkę. Chodzi o to, że mój dom zaczął działać pod cudze zasady.

Piec był naprawiony, a ja dowiedziałam się tego przy zlewie

Któregoś dnia teściowa poprosiła mnie, żebym kupiła po pracy maślankę, bo „dobrze robi na żołądek”. Mówiła to tak, jakbyśmy robiły wspólne zakupy od lat. Wieczorem, kiedy zmywałam naczynia, teść rozmawiał w salonie przez telefon, głośno, jak zawsze.

Usłyszałam: „No, Władek, piec już dawno śmiga, ale co ja będę wracał. Tam zimno nie w domu, tylko w człowieku”. Zamarłam z rękami w pianie, gąbka zrobiła mi się śliska. Woda dalej leciała, a ja patrzyłam na talerz i nagle miałam ochotę go odłożyć i wyjść z kuchni bez słowa.

Odwróciłam się, a teściowa stała w drzwiach i patrzyła na mnie. Nie wyglądała na zawstydzoną, raczej zmęczoną. Powiedziała cicho: „Edyta, ty masz rodzinę, to wiesz, jak jest. U nas… no, u nas się nie rozmawia”.

Wtedy pierwszy raz pomyślałam, że to nie jest tylko ich wygoda. Tylko że ta świadomość wcale nie zwalniała mnie z tego, że ja też miałam swoje życie. I że Kuba chodził po mieszkaniu jak po cudzym, a ja zaczynałam wracać z pracy i siadać w kuchni, żeby nie wchodzić do salonu.

Położyłam kalendarz na stole i powiedziałam Bartkowi jedno zdanie

Rano wzięłam z szuflady swój kalendarz, ten z pocztowymi notatkami. Mam w nim dyżury i zebrania w szkole Kuby. Położyłam go na stole w kuchni, między cukiernicą a ich pudełkiem z lekami. Magnes „goście mile widziani” nadal wisiał na lodówce. Ja już nie miałam siły udawać, że to normalne.

Bartek przyszedł, wziął kubek i nawet na mnie nie spojrzał. Jakby bał się, że zaczepię go wzrokiem. Teściowie siedzieli w salonie i słuchali radia. Poprosiłam go, żeby usiadł, i dopiero wtedy zobaczyłam, że ma spięte ramiona.

- Wpisz datę, kiedy twoi rodzice wracają do siebie

- Edyta, daj spokój, oni nie mają gdzie…

- Mają. Piec działa. A jeśli nie wpiszesz daty, to ja wpiszę swoją. Datę mojej wyprowadzki.

Nie powiedziałam tego dla efektu. Po prostu miałam wrażenie, że jak tego nie powiem, to zaraz pęknę. Bartek długo patrzył na kalendarz, jakby zastanawiał się, co mu wygodniej przemilczeć. W końcu wziął długopis i zapisał sobotę za tydzień, a ja poczułam ulgę tak małą, że prawie wstydliwą.

Teściowie spakowali się bez awantur. Za to z tym swoim milczeniem, które czasem boli bardziej niż krzyk. Teściowa przed wyjściem odczepiła karteczkę z lodówki, złożyła ją w kostkę i wcisnęła do kieszeni. Magnes został. Tylko że od tamtej pory patrzę na niego inaczej, jak na żart, który przestał bawić.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.