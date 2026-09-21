Sąsiad zajął parking przyczepą z ziemniakami. „Kazał nam wspierać jego handel”

Wojtek, kierowca autobusu, trzy wieczory z rzędu nie znajduje miejsca pod blokiem

Sąsiad zastawia dwa miejsca przyczepą i sprzedaje z niej ziemniaki po godzinach

Na klatce wiesza cennik i dopisek, że uwagi przyjmuje tylko od klientów

Wojtek odkrywa, że nie ma zgody wspólnoty, a prezes dostał obiecane darmowe worki

Składa formalny wniosek i kupuje worek, żeby nie dać się uciszyć na zebraniu

„Trzeci wieczór krążyłem pod blokiem, a przyczepa dalej stała na dwóch miejscach”

Mam pięćdziesiąt lat i od lat jeżdżę autobusem miejskim. Po zmianie człowiek chce prostych rzeczy. Zjeść coś ciepłego, zdjąć buty i mieć spokój. Tylko że ostatnio nawet zaparkowanie stało się dyscypliną sportową.

Wjechałem na osiedle wieczorem, w tej porze, kiedy wszyscy wracają z zakupów, a dzieci z treningów. Kręciłem się między autami i wypatrywałem każdej luki, nawet takiej, w którą normalnie nie pakowałbym się swoim kombi. I znowu zobaczyłem ją, przyczepę sąsiada, postawioną bokiem tak, że zajmowała dwa miejsca naraz.

W środku leżały worki, po piętnaście kilo, brudne od ziemi, poukładane jak w jakimś magazynie. Jeden worek opierał się o znak zakazu postoju, jakby to była dekoracja, a nie przepis. Ktoś nawet wetknął między sznurek a plandekę kartkę z numerem telefonu.

W końcu stanąłem przy śmietnikach, trochę na skos, byle nie zablokować wjazdu. Od razu wiedziałem, że jak przyjedzie jakaś dostawa, to będę się tłumaczył. Tylko wtedy jeszcze myślałem, że to chwilowe, taki jednorazowy „handel z bagażnika”.

„Na klatce wisiał cennik, a pod nim tekst, po którym mnie zagotowało”

Wszedłem na klatkę z rękami pełnymi rzeczy. Torba z jedzeniem z baru przy pętli, termos i teczka z rozkładem, bo z przyzwyczajenia zawsze coś sobie zapisuję. I wtedy zobaczyłem kartkę przy skrzynkach, przyklejoną taśmą tak mocno, że farba pod spodem aż się odrywała. Dużymi literami: „ZIEMNIAK PROSTO Z POLA, 3,50 ZŁ/KG, WOREK 15 KG TANI”.

Pod cennikiem było dopisane już innym długopisem: „Uwagi do parkowania i ustawienia przyczepy przyjmuję tylko od klientów. Wspierajmy swoich”. Przeczytałem to dwa razy, żeby mieć pewność, że ja dobrze widzę. Aż mnie skręciło, taki śmiech przez zęby, tylko że wcale nie było mi do śmiechu.

Stałem z tą torbą i sam nie wiedziałem, czy ją odłożyć, czy od razu lecieć na dół. Na klatce minęła mnie sąsiadka z trzeciego, pani Ela, i spojrzała na kartkę z taką miną, jakby to była promocja w markecie. „O, może wezmę, bo młode ziemniaki są teraz drogie” rzuciła, jakby mówiła o pogodzie.

Wszedłem do mieszkania, ale nie potrafiłem od razu usiąść. Pomyślałem, że jak dziś odpuszczę, to zaraz przyczepa będzie stała tu na stałe, a potem dojdzie jeszcze stolik i cały stragan. Wziąłem klucze z powrotem i zszedłem na dół, bo chciałem usłyszeć od niego wprost, co on sobie wyobraża.

„Powiedział, że osiedle ma wspierać zaradnych, a ja mam nie marudzić”

Sąsiad stał przy przyczepie w polarze, z rękami w kieszeniach, jakby to był jego prywatny sklep. Miał rozłożoną wagę, taką domową, i notatnik, w którym coś skreślał. Podszedłem i jeszcze zanim zdążyłem się przywitać, on już mówił o cenach, jak do klienta.

Powiedziałem mu, że zajmuje dwa miejsca i że trzeci dzień z rzędu nie mam gdzie stanąć pod blokiem. Spojrzał na mnie tak, jakbym przyszedł narzekać na pogodę. „Panie Wojtku, ja dorabiam, czasy są jakie są. Wspólnota to wspólnota, trzeba wspierać swoich” powiedział, jakby to kończyło temat.

- A co to ma do tego, że ja po pracy parkuję przy śmietniku? Mam kupić worek, żeby móc zaparkować pod domem?

- No przecież nikt pana nie zmusza. Ale jak ktoś korzysta, to rozumie i nie robi awantur. Zresztą, zobaczy pan, ludzie są zadowoleni.

Odwrócił się i zaczął poprawiać plandekę, dając mi do zrozumienia, że rozmowa się skończyła. Na chwilę mnie zatkało, bo w tej jego „uprzejmości” było coś takiego, jakby mnie ustawiał na miejscu. Wróciłem do klatki z uczuciem, że zaraz pęknę, jeśli nic z tym nie zrobię.

„Worek ziemniaków stał przy znaku, a ja zacząłem zbierać dowody”

Nie jestem typem, który od razu dzwoni na straż miejską, bo potem w bloku od razu jest łatka. Ale też nie zamierzam chodzić na palcach, bo ktoś sobie robi biznes z parkingu. Wyszedłem z telefonem i porobiłem zdjęcia. Tablicy przyczepy, tego jak stoi na dwóch miejscach i worka opartego o znak, jakby specjalnie stał na pokaz.

Wieczorem spotkałem na schodach Marka z czwartego, takiego co zawsze niesie rower po stopniach. Zapytałem, czy go to nie denerwuje. Wzruszył ramionami i powiedział: „Mnie nie, bo ja nie mam auta. A ziemniaki dobre, wziąłem już dwa worki”.

Następnego dnia zajrzałem na stronę wspólnoty. Zwykle jest tam tylko harmonogram sprzątania i numer do administratora. Napisałem maila, krótko, bez emocji, że przyczepa stoi na miejscach wspólnych, że to utrudnia parkowanie, i pytam, czy jest na to zgoda. Odpowiedź przyszła dopiero po południu, kiedy byłem na zajezdni.

Administrator odpisał, że przekaże sprawę prezesowi, bo to podobno „kwestia organizacyjna”. I to było to słowo, które mnie rozbawiło. Organizacyjna, jakby ktoś przestawił doniczki, a nie zajął parking straganem.

„Prezes zaczął kręcić, a o działkowej altanie powiedział o jedno zdanie za dużo”

Parę dni później złapałem prezesa na klatce, wracał akurat z psem. Niby miły człowiek, zawsze „dzień dobry”, ale lubi mieć święty spokój. Zapytałem go wprost, czy jest zgoda na handel i na to, że przyczepa stoi na miejscach.

Prezes zaczął kręcić: „Wie pan, to sąsiad, on tylko na chwilę, zaradny człowiek”. Kiedy dopytałem o uchwałę albo choćby mailową zgodę, zrobił się czerwony w twarz i zaczął się rozglądać, czy ktoś słucha. W końcu westchnął i powiedział ciszej: „No… formalnie to jeszcze nie. Ale obiecał, że podrzuci parę worków na altanę na działce, bo mamy tam spotkanie”.

Stałem na półpiętrze, trzymałem się poręczy i miałem ochotę parsknąć śmiechem. Nie dlatego, że altana, tylko dlatego, że nagle wszystko było jasne. Nie chodziło o żadną wspólnotę ani „wspieranie swoich”. Chodziło o układ. Ktoś komuś coś obiecał pod stołem, tylko zamiast koperty były ziemniaki.

Wtedy poczułem, że nie załatwię tego rozmową na klatce. Bo jak prezes ma w głowie worek do altany, to mój problem z parkowaniem jest dla niego drobiazgiem. Powiedziałem mu tylko, że składam wniosek na piśmie i proszę o temat na najbliższym zebraniu, a on skinął głową, jakby łykał gorzką tabletkę.

„Kupiłem worek, żeby na zebraniu nikt mnie nie uciszał tekstem, że nie jestem klientem”

Wieczorem zszedłem pod przyczepę i przez chwilę stałem tam z rękami w kieszeniach. Głupio mi było, bo czułem, że robię coś wbrew sobie, ale też miałem dość tej ich gry w „kto ma prawo mówić”. Sąsiad od razu się ożywił, jakby właśnie na to czekał.

- Poproszę worek. Ten z boku. I proszę mi wpisać, że kupiłem, bo lubię porządek w papierach.

- No i widzi pan, można normalnie? Od razu inaczej się rozmawia. Ziemniak pewny, nie marketowy.

Wziąłem worek. Ciężki, wilgotny. Niosłem go do windy jak dowód w sprawie. W mieszkaniu postawiłem go w przedpokoju, oparłem o ścianę i aż się roześmiałem pod nosem, bo wyglądało to absurdalnie. A potem usiadłem przy kuchennym stole i napisałem wniosek do wspólnoty, spokojnie, punkt po punkcie, z załączonymi zdjęciami.

Na zebraniu tydzień później sąsiad próbował żartować: „kto kupuje, ten rozumie”. Położyłem na stole paragon i powiedziałem, że okej, jestem klientem, ale proszę o koniec stawiania przyczepy na miejscach wspólnych. Prezes chrząknął, ktoś w ostatnim rzędzie zachichotał, a pani Ela nagle przestała szeleścić torebką. Ustaliliśmy, że handel może być, ale nie kosztem parkingu. Przyczepa ma znikać najpóźniej o osiemnastej.

Ten worek schodził mi przez dobre dwa miesiące. Trochę do zupy, trochę na placki. Za każdym razem, kiedy sięgałem po nie do piwnicy, przypominałem sobie tę kartkę na klatce. I że czasem trzeba kupić głupi worek tylko po to, żeby nikt nie próbował ci zamknąć ust zasadami wymyślonymi na kolanie.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.