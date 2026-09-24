Teściowa przyszła na niedzielny obiad z wagą kuchenną. „Ważyła mojemu mężowi ziemniaki przy całej rodzinie”

Redakcja se.pl
2026-09-24 7:33

Postawiłam na stole półmiski z ziemniakami i pieczenią, bo chciałam, żeby było po prostu rodzinnie. Teściowa weszła do kuchni z torbą, a z niej wystawało coś płaskiego i białego. Nie zdążyłam nawet zaproponować herbaty, a ona już lustrowała talerze, jakby przyszła na kontrolę. A Bartek siedział cicho, jakby go to w ogóle nie dotyczyło.

Smutna kobieta siedzi przy stole w kuchni z kubkiem. O trudnej relacji z teściową przeczytasz na SE.
Autor: Zdjęcie ilustracyjne/ Wygenerowane przez AI Historie z życia wzięte
  • Przygotowuję obiad dla rodziny męża, u siebie w domu
  • Teściowa przychodzi z małą białą wagą i zaczyna ważyć Bartkowi jedzenie przy stole
  • Przy tym rzuca teksty, że dobra żona powinna pilnować, ile mąż je
  • Bartek milczy i je to, co mu odważyła, a reszta udaje, że wszystko jest normalnie
  • Wieczorem teściowa wysyła na rodzinnej grupie jadłospis i tabelkę, żebym codziennie wpisywała wagę Bartka

„W mojej kuchni miało pachnieć obiadem, nie oceną”

Jestem nauczycielką matematyki i lubię, kiedy wszystko ma swój porządek. W niedzielę też próbuję go sobie zrobić, choćby w garnkach i w tym, kto gdzie siada. Zwykle wygląda to tak: ja krążę między kuchnią a stołem, Bartek nalewa wodę i udaje gospodarza, a teściowa siada naprzeciwko i od razu ma minę, jakby prowadziła zebranie.

Starałam się szczególnie, bo liczyłam na pierwszy spokojny obiad od dawna. Upiekłam karkówkę w majeranku, zrobiłam mizerię, do tego sos z pieczenia, taki gęsty, że łyżka stała. W tle grało cicho radio, a na stole stały dwa półmiski ziemniaków, bo w tej rodzinie bez ziemniaków obiad się nie liczy.

Teściowa zadzwoniła domofonem punktualnie. Weszła szybkim krokiem, jakby przyszła tu po coś ważniejszego niż obiad. W ręku miała torbę materiałową, ciężką, i od progu powiedziała: „Nie przeszkadzam?”

„Wyjęła wagę, jakby to był deser, który wszyscy mamy zobaczyć”

Jeszcze w przedpokoju usłyszałam stuknięcie plastiku o blat. Weszłam do kuchni i zobaczyłam wagę. Małą, białą, postawioną między talerzami, jakby to ona była najważniejsza przy stole. Pani Irena otarła dłonie o spódnicę i powiedziała spokojnie: „O, tu będzie mi wygodnie”.

Najpierw pomyślałam, że to żart albo prezent. W końcu czasem mówiłam, że przy pieczeniu przydałaby mi się waga. Tylko że ona od razu sięgnęła po łyżkę i zaczęła nakładać Bartkowi ziemniaki. Tylko nie normalnie. Kładła, zerkała na wyświetlacz, zdejmowała, dokładała. Jakbym nie robiła obiadu, tylko jakieś ćwiczenie w laboratorium.

Bartek siedział z rękami na kolanach, patrzył gdzieś obok i ani razu nie powiedział: „Mamo, co ty wyprawiasz?” Zamiast tego przesunął talerz bliżej wagi, ułatwiając jej robotę. A ja stałam z chochlą w ręku i czułam, jak sos stygnie. I serio nie wiedziałam, czy mam się śmiać, czy wziąć tę wagę i wynieść ją z kuchni.

„Dobra żona pilnuje porcji, powiedziała, a ja poczułam, że mnie waży”

Kiedy już odważyła ziemniaki, przeszła do mięsa. Położyła plaster na wadze, nacisnęła guzik, spojrzała na cyferki i zadowolona przeniosła mięso na talerz Bartka. „No, tak będzie akurat” mruknęła, a potem już głośno dorzuciła: „Bo od ślubu to on coś taki... pełniejszy”.

Przy stole była jeszcze szwagierka Magda i teść, który jak zwykle uciekł w telefon. Magda uśmiechnęła się nerwowo, jakby to była niezręczna anegdota na imprezie firmowej. Teść odchrząknął i zajął się krojeniem ogórków, jakby ogórki miały go ochronić przed rozmową.

„Wiesz, Paulinka” powiedziała pani Irena, patrząc uparcie na wagę. „Dobra żona to dba. Nie tylko o dom, ale i o męża. Jak się nie pilnuje, to potem cholesterol, serce, a ty młoda jesteś, to ci się wydaje, że wszystko wolno”.

Wtedy dotarło do mnie, że to w ogóle nie jest o ziemniakach. To była ocena, wprost na moim stole, przy moich półmiskach, z moim mężem jako dowodem w sprawie. Najgorsze było to, że Bartek zamiast zaprotestować po prostu wziął widelec i zaczął jeść to, co mu odważyła. Jakby był na jakiejś turnusowej diecie.

„Próbowałam udawać spokój, ale waga stała między nami jak znak”

Powiedziałam tylko: „Pani Ireno, przecież to jest niedzielny obiad”. Wyszło mi strasznie grzecznie, aż za grzecznie, jak na wywiadówce. W środku miałam ochotę zapytać, czy mam mu jeszcze odmierzać powietrze, którym oddycha.

Ona uśmiechnęła się i uniosła brwi. „No właśnie dlatego”, odpowiedziała, jakby to było oczywiste. Potem poprawiła wagę, żeby stała równo, i poprosiła o sos: „Tylko łyżeczkę, bo to tłuste”.

Spojrzałam na Bartka, szukając choćby mrugnięcia, czegoś w stylu: „Daj spokój, zaraz ją stopuję”. On miał wzrok wlepiony w talerz, przeżuwał powoli i tylko kiwnął głową, jakby to wszystko było normalne. Przestałam mieszać w garnku i po prostu postawiłam sos na stole, bez komentarza.

W głowie odezwał mi się ten mój nauczycielski głos: spokojnie, nie rób scen, bo potem będzie tylko gorzej. Tylko że im dłużej siedziałam cicho, tym bardziej to zaczynało wyglądać, jakby ta waga była normalnym gościem w mojej kuchni. A ja czułam się jak ktoś, kto ma tylko podawać i siedzieć cicho.

„Wieczorem na grupie rodzinnej dostałam tabelkę do wypełniania”

Po obiedzie teściowa schowała wagę do torby, jakby nic się nie stało. Pożegnała się uprzejmie, nawet pochwaliła mizerię, a Bartek odprowadził ich do drzwi. Zostałam sama w kuchni, z talerzami do zmycia i wściekłością, która dopiero do mnie dochodziła.

Wieczorem, kiedy już siedzieliśmy na kanapie, telefon zawibrował. Ożyła rodzinna grupa, ta od życzeń i zdjęć kotleta na święta. Teściowa wrzuciła plik i napisała: „Dla zdrowia Bartusia, żebyśmy wszyscy byli spokojni”.

Otworzyłam i zobaczyłam tygodniowy jadłospis, rozpisany na śniadanie, obiad, kolację. Na końcu była rubryka „waga”, na wpisy na każdy dzień, i dopisek: „Paulina, kochanie, wpisuj codziennie rano”. Zrobiło mi się gorąco, jakby ktoś znów postawił tę wagę na stole, tylko teraz w mojej dłoni.

Bartek zerknął na ekran i powiedział cicho: „No wiesz, mama się martwi”. To nie brzmiało jak obrona. Raczej jak wygodne usprawiedliwienie, żeby nie wchodzić w temat. Wtedy pierwszy raz tego dnia poczułam, że jeśli teraz też to przemilczę, to jutro będę wpisywać cyferki jak pracę domową.

„Schowałam wagę do jej torby i nałożyłam Bartkowi dokładkę”

Nazajutrz teściowa wpadła „na chwilę”, bo niby zostawiła u nas pojemnik w szafce. Otworzyłam jej drzwi i od razu zobaczyłam, że rozgląda się po mieszkaniu, jakby szukała miejsca na swoją tabelkę. Weszła do kuchni, a ja wyjęłam z szuflady tę samą białą wagę, którą dzień wcześniej zostawiła u nas na blacie.

Bez słowa włożyłam ją do jej torby, głęboko, między portfel a klucze. Zrobiłam to spokojnie i bez pośpiechu, tak jak potrafię, kiedy muszę się trzymać w ryzach. Pani Irena popatrzyła na moje ręce, potem na moją twarz.

- Paulina, ja po prostu chcę, żeby on był zdrowy.

- Ja też chcę, żeby był zdrowy, ale nie będę mu ważyć ziemniaków przy stole.

- To co, mam udawać, że nic nie widzę?

- Proszę widzieć, ale proszę nie robić z mojej kuchni gabinetu dietetycznego.

Odwróciłam się do Bartka, który stał w drzwiach i wyglądał, jakby sprawdzał, czy można tu wejść bezpiecznie. Otworzyłam garnek z ziemniakami, bo zostało jeszcze z wczoraj, i nałożyłam mu porządną dokładkę. Normalnie, po domowemu. „Jeśli będziesz chciał schudnąć, to sam mi o tym powiesz”, powiedziałam i dopiero wtedy zobaczyłam, że on wreszcie uniósł wzrok.

Teściowa nie krzyczała i nie trzaskała drzwiami. Po prostu zamilkła, tak jak ona potrafi, kiedy chce pokazać, że jest obrażona. Wzięła torbę, w której waga nagle stała się zwykłym przedmiotem, i powiedziała: „No dobrze”. Kiedy wyszła, w kuchni zrobiło się cicho. Tylko że to była wreszcie normalna cisza, a nie taka jak wczoraj przy obiedzie.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.

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