RCB wysłało nad ranem ważny alert dla dwóch województw. Tym razem z dobrymi wiadomościami

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-09-25 6:29

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w piątek rano ważny komunikat do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Jak przekazano w alercie SMS, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, a na terenie Polski nie występuje zagrożenie.

Dłonie osoby trzymającej smartfon na tle miejskich świateł. O nowych alertach RCB przeczytasz na SE.
Autor: Imyanis/ Shutterstock

Koniec alertu dla mieszkańców przy granicy

W piątkowy poranek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców części województw lubelskiego i podkarpackiego wiadomość o następującej treści: „UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski”.

Komunikat oznacza odwołanie wcześniejszego ostrzeżenia, które zostało rozesłane w czwartek wieczorem w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terytorium Ukrainy.

Ostrzeżenia objęły dziesiątki powiatów

Alert został skierowany do mieszkańców licznych powiatów województwa lubelskiego, między innymi w rejonie Lublina, Chełma, Zamościa i Białej Podlaskiej. Wiadomości trafiły również do odbiorców w województwie podkarpackim, w tym w okolicach Rzeszowa, Przemyśla, Krosna, Tarnobrzega oraz w powiatach położonych najbliżej granicy z Ukrainą.

Działania RCB mają charakter prewencyjny i są stosowane w sytuacjach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców terenów przygranicznych.

Polecany artykuł:

Czym jest alert RCB?

Alert RCB to system ostrzegania ludności za pomocą wiadomości SMS. Wykorzystywany jest do przekazywania informacji o zagrożeniach oraz sytuacjach nadzwyczajnych, które mogą wymagać zachowania szczególnej ostrożności lub podjęcia określonych działań.

Komunikaty przygotowywane są między innymi na podstawie informacji przekazywanych przez ministerstwa, policję, straż pożarną, Straż Graniczną oraz inne urzędy i instytucje państwowe.

Służby monitorują sytuację

Mimo zakończenia alarmu i braku zagrożenia dla Polski, służby na bieżąco monitorują sytuację za wschodnią granicą. RCB podkreśliło, że obecnie nie ma powodów do niepokoju dla mieszkańców województw objętych wcześniejszym ostrzeżeniem.

Sonda
W którym roku zakończy się wojna na Ukrainie?
LUDZIE SIĘ BOJĄ! ALERT RCB NIE DZIAŁA, SCHRONÓW NIE MA... | Miziołek & Olczyk
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA
ALERT RCB
WOJNA W UKRAINIE
RCB