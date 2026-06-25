"Pani mąż to ma chyba krzepę". Sąsiadka z uśmieszkiem komentowała hałasy z naszej sypialni

Rok temu, kiedy z Tomkiem wprowadziliśmy się do naszego pierwszego, wymarzonego M, myślałam, że złapaliśmy Pana Boga za nogi. Nowy blok, pachnący świeżą farbą, spokojne osiedle i sąsiedzi jak marzenie. Zwłaszcza pani Irena z parteru. Starsza, samotna wdowa, zawsze pierwsza mówiła „dzień dobry”, a na start przyniosła nam jeszcze ciepłą szarlotkę. Byłam pewna, że to jest to. Nasze miejsce, wreszcie z dala od wścibskich ciotek i wiecznie niezadowolonej teściowej.

Pani Irena dbała o kwiatki na klatce, zbierała nam ulotki spod drzwi, kiedy wyjeżdżaliśmy na weekend. Zawsze uśmiechnięta, z dobrym słowem. No, babcia jak z obrazka, taka co to piecze szarlotkę i ceruje wnukom skarpetki. Przez pierwsze miesiące byłam nią po prostu zachwycona.

"Wyglądała jak babcia z obrazka, taka, co piecze szarlotkę na niedzielę"

Wszystko zaczęło się psuć gdzieś po pół roku. Powoli, prawie niezauważalnie. Najpierw jakieś puszczanie oka w windzie i komentarze rzucane niby to od niechcenia.

– Oj, tej dzisiejszej młodzieży to energii nie brakuje – rzuciła kiedyś, a ja, głupia, tylko się uśmiechnęłam. Myślałam, że chwali naszą pracowitość. Dopiero po chwili dotarł do mnie ten jej dziwny, filuterny uśmieszek.

Potem było już tylko gorzej. Zaczęłam unikać windy i chodzić schodami, byle tylko na nią nie wpaść. Bo każde spotkanie kończyło się jakimś dwuznacznym tekstem. Kiedyś wracałam z siłowni, a ona akurat podlewała swoje pelargonie na parapecie na klatce.

– A co, pani Kasiu, mężowi już nie wystarcza? – rzuciła niby żartem. Zatkało mnie. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć, więc bąknęłam coś pod nosem o dbaniu o zdrowie i czmychnęłam na górę.

Miarka się przebrała, kiedy któregoś dnia wpadłyśmy na siebie przy skrzynkach na listy. Byłam po ciężkim dniu w pracy, chciałam już tylko wziąć gorącą kąpiel i mieć święty spokój. A ona uśmiechnęła się do mnie tak jakoś… nieprzyjemnie, lepko.

– Wie pani, pani Kasiu – zaczęła, zniżając głos. – Te ściany teraz takie cienkie robią, że wszystko słychać.

Zrobiło mi się gorąco. Dokładnie wiedziałam, do czego pije. Poczułam, jak oblewa mnie rumieniec. Czułam się brudna i osaczona, jakby podglądała nas w sypialni. Od tamtej pory zaczęliśmy z Tomkiem chodzić po mieszkaniu na paluszkach, ściszać telewizor i rozmawiać szeptem. To było strasznie upokarzające.

"Pani mąż to ma chyba krzepę. Taki temperament…"

Najgorsze było jednak w zeszły wtorek. Dźwigałam na trzecie piętro ciężkie siaty z zakupami i sapałam jak lokomotywa. A na półpiętrze stała ona. Pani Irena. Zamiatała sobie spokojnie pajęczyny spod sufitu. Stanęłam na chwilę, żeby złapać oddech. A ona oparła miotłę o ścianę, podeszła bliżej i zniżając głos, wypaliła prosto do mnie.

– Pani mąż to ma chyba krzepę. Taki temperament… Czasem aż się boję, że panią zamęczy – powiedziała to z taką troską w głosie, jakby serio martwiła się o moje zdrowie. Dodała jeszcze coś o „nocnych hałasach” i „prawdziwej męskiej sile”.

Stałam tam z tymi siatkami, z których wystawał por i bagietka, i poczułam, jak cała krew odpływa mi z twarzy. Nie mogłam wydusić z siebie słowa. Czułam taki wstyd i zażenowanie, że najchętniej zapadłabym się pod ziemię. Po prostu ją minęłam i wpadłam do mieszkania, trzaskając drzwiami. Rozpłakałam się z bezsilności. Jak mam normalnie żyć ze świadomością, że ta kobieta podsłuchuje i wymyśla sobie jakieś chore historie na nasz temat?

Tomek znalazł mnie zapłakaną w kuchni. Opowiedziałam mu o wszystkim. Ciężko westchnął. – Wiedziałem, że tak będzie – mruknął. Poszedł do salonu i po chwili wrócił z matą do ćwiczeń.

"Hałasy, które słyszała, nie dochodziły z naszej sypialni"

I wtedy do mnie dotarło. Te hałasy, te wszystkie odgłosy, które jej wyobraźnia przerobiła na nie wiadomo co, wcale nie dochodziły z naszej sypialni. One dochodziły z salonu. A robił je mój mąż, który każdego wieczoru, punktualnie o dziesiątej, rozkładał na podłodze matę do ćwiczeń.

Dwa lata temu Tomek miał poważny wypadek samochodowy. Złamany kręgosłup, uszkodzony rdzeń. Lekarze nie dawali mu wielkich szans, że w ogóle będzie chodził. Pół roku leżał w łóżku, potem był wózek. Ale on się nie poddał. Obiecał mi, że jeszcze zatańczymy na weselu mojej siostry. I od tamtej pory każdego, cholernego dnia walczy.

Te odgłosy, które słyszała pani Irena, to nie były krzyki rozkoszy. To były jęki bólu, kiedy Tomek próbował zrobić kolejny skłon zalecony przez rehabilitanta. Te głuche uderzenia, które brała nie wiadomo za co, to był dźwięk jego ciała, które co chwilę odmawiało posłuszeństwa i bezwładnie upadało na matę. Ta jej „krzepa” i „temperament” to była jego nieludzka siła woli i to, jak bardzo walczył, żeby znowu normalnie chodzić.

Każdy wieczór wyglądał tak samo. Ja zamykałam się w kuchni ze słuchawkami na uszach, bo nie mogłam słuchać tych odgłosów. A on, cały spocony, z zaciśniętymi zębami, walczył ze swoim ciałem. Czasem upadał i klął przez łzy. Czasem z bezsilności uderzał pięścią w podłogę. To nie były odgłosy miłości. To był dźwięk walki, bólu i tego, że mimo wszystko się nie poddawał.

"Jak mam jej teraz spojrzeć w oczy?"

Kiedy Tomek zaczął ćwiczyć, stanęłam w drzwiach i patrzyłam. Na jego twarz wykrzywioną z wysiłku, na drżące mięśnie, na pot, który zalewał mu czoło. I wtedy znowu poczułam wstyd. Ale tym razem za siebie. Że dałam się tak łatwo wyprowadzić z równowagi, że pozwoliłam, by gadanie jakiejś wścibskiej baby zniszczyło mi spokój.

A potem poczułam coś jeszcze – ogromną, rozsadzającą mnie dumę. Z niego. Z tego, jak jest potwornie silny. Silniejszy niż ktokolwiek, kogo znam. Pani Irena w sumie miała rację. Mój mąż ma krzepę. Tyle że ona nie ma pojęcia, jak wielką.

Następnego dnia, wychodząc do pracy, znowu ją zobaczyłam. Podlewała kwiaty na klatce. Spojrzała na mnie tym swoim ciekawskim wzrokiem, a ja nie wiedziałam, co zrobić. Powiedzieć jej prawdę, żeby spaliła się ze wstydu? Zignorować i udawać, że nic się nie stało? Uśmiechnęłam się tylko blado i poszłam dalej. Ale teraz, za każdym razem, gdy mijam jej drzwi, czuję się dziwnie nieswojo. I wciąż zadaję sobie to samo pytanie: jak ja mam jej teraz spojrzeć w oczy?

Kasia, 34 lata

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.