Zerwałem z kochanką. W odpowiedzi wysłała mi rachunek na 18 tysięcy

"To nie była faktura z pracy"

Dostałem maila z PDF-em, tytuł „Rozliczenie”. Otworzyłem odruchowo, myślałem, że to z roboty. Przez chwilę gapiłem się na tabelkę w Excelu i nie wiedziałem, o co chodzi. Dopiero po chwili dotarło do mnie, co jest w rubrykach: „Weekend w Sopocie – hotel i kolacje”, „Prezent urodzinowy – zegarek”, „Wsparcie na naprawę samochodu – wtryskiwacze”.

Na samym dole, pogrubioną czcionką, widniała suma: 18 500 zł.

To nie była żadna faktura z roboty. To był rachunek za mój dwuletni romans. A wystawiła go kobieta, z którą właśnie próbowałem się rozstać.

"W domu traktowała mnie jak powietrze"

Wiem, co sobie myślicie, ale posłuchajcie. Z moją żoną, Ewą, od lat byliśmy jak współlokatorzy, a nie para. Mijaliśmy się w przedpokoju, rozmowy dotyczyły tylko rachunków i tego, kto odbierze dziecko z przedszkola. Wieczory wyglądały identycznie: ona z nosem w telefonie albo wgapiona w serial, ja udawałem, że coś klepię na laptopie. Żadnych rozmów, nic.

Czułem się jak mebel. Niewidzialny. Potrzebny tylko do zarabiania i wynoszenia śmieci. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz zapytała mnie, jak mi minął dzień i faktycznie chciała usłyszeć odpowiedź. Nasze życie to była po prostu lista zadań do odhaczenia.

I wtedy na jakimś szkoleniu poznałem Annę. Była wszystkim, czym Ewa już nie była. Słuchała mnie. Śmiała się z moich żartów. Patrzyła na mnie, a nie gdzieś obok. Pierwszy raz od lat poczułem, że ktoś mnie w ogóle widzi. Że dla kogoś jestem ciekawy, a nie tylko potrzebny do czegoś.

"Ta odskocznia stała się drugim etatem"

Na początku to była odskocznia. Ukradkowe spotkania w porze lunchu, weekendy poza miastem pod przykrywką delegacji. Wracałem do domu i czułem, że znowu żyję. Ale z czasem Anna zaczęła chcieć więcej. I zaczęły się pytania.

– "Kiedy w końcu jej powiesz?" – "Nie mogę tak dłużej żyć w zawieszeniu."

Zbywałem ją, mówiłem, że niedługo, że czekam na dobry moment. Ale ten moment jakoś nie nadchodził. Zaczęły się fochy, prezenty na przeprosiny, pretensje. Mój azyl zamienił się w drugie, jeszcze bardziej męczące małżeństwo. Nagle miałem dwie rocznice do pamiętania, dwa zestawy problemów i musiałem grać dwie różne role.

Kiedyś pożyczyła mi parę tysięcy na naprawę auta. Z Ewą mieliśmy akurat duży wydatek na remont i nie chciałem się tłumaczyć, skąd mam nagle tyle wolnej kasy. Anna po prostu podała mi kartę przy stoliku w restauracji. – "Masz, załatw to. Jesteśmy w tym razem" – powiedziała. Zrobiło mi się głupio, ale byłem jej wdzięczny. Nie sądziłem, że ten gest też kiedyś wyląduje w jej Excelu.

W końcu zrozumiałem, że to wszystko prowadzi donikąd. Że niszczę wszystkich dookoła, a najbardziej siebie. Postanowiłem to skończyć i ratować to, co zostało z mojego małżeństwa. Spotkałem się z nią w kawiarni. Powiedziałem, że kocham żonę, że to był błąd i że odchodzę. Spodziewałem się łez, awantury. A ona tylko patrzyła na mnie zimnym wzrokiem i rzuciła cicho: – "Będziesz tego żałował".

"To nie jest żart, tylko zwrot inwestycji"

Kilka dni później dostałem tego maila. Gapiłem się w ekran jak wryty. Wtedy zadzwonił telefon. Ona.

– "Dostałeś wiadomość?" – zapytała takim słodkim, jadowitym głosem.

– "Anka, co to ma być? Żartujesz sobie?" – ledwo z siebie wydusiłem.

– "Żart? Przez dwa lata inwestowałam w ciebie czas, emocje i kasę. Byłam dla ciebie jak lokata, która miała ci poprawić humor. Zrywasz umowę, więc chcę odzyskać to, co włożyłam".

Była przerażająco spokojna. To nie gadała zraniona kobieta. To była jakaś menedżerka, która zamykała nierentowny projekt.

– "Nie dostaniesz ani grosza" – powiedziałem twardo, chociaż serce waliło mi jak szalone.

Zaśmiała się krótko. – "W porządku. Masz tydzień na przelew. Jak nie dostanę kasy, ta sama fakturka, z dopiskiem 'za usługi towarzyskie', poleci do twojej Ewy. Zobaczymy, ile wtedy będzie warte twoje małżeństwo".

Rzuciła słuchawką. A ja stałem z tym piskiem w uszach, jakby mi ktoś wylał na łeb kubeł zimnej wody.

"Płacić szantażystce czy się przyznać?"

Przez następne dni chodziłem jak struty. Spałem po trzy godziny, w robocie nie mogłem się skupić. Każde powiadomienie w telefonie to był prawie zawał. Sprawdzałem stan konta. Wspólne oszczędności, moja pensja. Nie było szans, żebym zebrał taką kasę bez wiedzy Ewy. Mógłbym wziąć jakąś chwilówkę, ale to by tylko odsunęło problem w czasie.

Wczoraj wieczorem, jak już wszyscy poszli spać, wyszedłem z domu. Pojechałem pod całodobowy bankomat. Stałem przed tym ekranem, który pytał, co chcę zrobić. Wypłata. Limit dzienny 5 tysięcy. Musiałbym tak jeździć cztery dni, kręcić, wymyślać jakieś bajki.

Patrzyłem na te cyfry i pierwszy raz od dwóch lat na serio zacząłem się zastanawiać, kim ja właściwie jestem. Gościem, który płaci szantażystce za milczenie? Czy facetem, który w końcu weźmie na klatę to, co narobił?

Nie wypłaciłem tej kasy. Wróciłem do samochodu i siedzę tu już chyba z godzinę. W naszym oknie w kuchni pali się światło. Ewa pewnie nie śpi. Patrzę na drzwi do domu i wiem, że mam tylko dwa wyjścia. Zapłacić i do końca życia się bać. Albo wejść tam i samemu to wszystko wysadzić w powietrze.

Marek, 35 lat

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.