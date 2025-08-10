1 francuski krem na 5 problemów skórnych. Warto mieć go zawsze pod ręką

Mocznik to składnik, który od lat cieszy się uznaniem dermatologów i kosmetologów. Znany przede wszystkim ze swojego działania nawilżającego, zyskuje coraz większą popularność jako wszechstronny składnik aktywny, skuteczny w walce z wieloma problemami skórnymi. Jeden dobrze dobrany krem z mocznikiem może stać się doskonałym rozwiązaniem aż na 5 różnych dolegliwości skóry - wskazuje dr Agnieszka Kołaczek-Martinek, dermatolog, ekspertka marki Mixa.

W 1999 roku Mixa jako pierwsza marka na świecie wprowadziła regeneracyjny kosmetyk do pielęgnacji ciała. Multifunkcyjny krem z mocznikiem Mixa Urea Cica Reapir+ potwierdza, że marka nie tylko zna potrzeby skóry, ale również bieżące trendy. Jego formuła doskonale odpowiada na skinmalism. Jeden kosmetyk można bowiem z powodzeniem używać do ciała, twarzy i dłoni. Produkt dedykowany suchej i szorstkiej skórze, która wymaga regeneracji, bazuje na 10% formule z mocznikiem i niacynamidem.

Kiedy warto sięgnąć po krem z mocznikiem wskazuje Agnieszka Kołaczek-Martinek, dermatolog, ekspertka marki Mixa.

Suchość i odwodnienie skóry

Mocznik w stężeniu od 5% do 10% skutecznie wiąże wodę w naskórku, poprawiając poziom nawilżenia i elastyczność skóry. Regularne stosowanie kremu z mocznikiem na lekko wilgotna skórę pozwala przywrócić komfort suchej, szorstkiej skórze. Pamiętaj, wystarczy cienka warstwa równo rozprowadzonego preparatu.

Rogowacenie okołomieszkowe

Zwiększone stężenie mocznika (10–15%) pomaga złuszczać martwe komórki naskórka, co skutecznie wygładza skórę i redukuje charakterystyczne grudki pojawiające się najczęściej na ramionach i udach. Preparat z mocznikiem stosuj codziennie, najlepiej dwa razy dziennie, a pierwsze efekty zauważysz już po 2-4 tygodniach.

Pękające pięty i zrogowacenia

Kremy z mocznikiem w stężeniu 20–30% wykazują działanie keratolityczne, czyli złuszczające. Pomagają zmiękczyć i usunąć zgrubiałą skórę pięt oraz zapobiegają dalszemu pękaniu. W tym przypadku możesz nałożyć grubsza warstwę preparatu, dla intensywniejszego działania załóż na noc bawełnianie skarpetki – to tak zwana terapia okluzyjna.

Skóra po zabiegach dermatologicznych

Po peelingach chemicznych, laseroterapii czy retinoidach skóra może być podrażniona, zaczerwieniona i odwodniona. Mocznik pomaga w regeneracji, nawilża i łagodzi zaczerwienienia. Tuż po zabiegu najlepiej sięgać po preparaty z mocznikiem w stężeniu 2-5%, aby uzyskać delikatne nawilżenie, a po kilku dniach od zabiegu zwiększyć stężenie mocznika na 5-10%, aby przyspieszyć odbudowę i regenerację skóry.

Atopowe zapalenie skóry

Dzięki właściwościom przeciwzapalnym i regenerującym, mocznik łagodzi objawy atopowego zapalenia skóry. Pomaga zniwelować suchość skóry oraz zmniejsza uczucie świądu, poprawiając komfort życia. Mocznik w AZS pozwala odbudować uszkodzona barierę hydrolipidowa, zmniejsza uczucie ściągnięcia i głęboko nawilża. W fazie zaostrzenia należy wybierać preparaty z niskim stężeniem (2-5%), a w fazie remisji można sięgnąć po preparaty z wyższym stężeniem mocznika (5-10%). Jeśli pojawi się swędzenie lub pieczenie po nałożeniu, zmniejsz częstotliwość lub wybierz produkt o mniejszym stężeniu.

Podsumowanie

Jeden krem z mocznikiem może być odpowiedzią na wiele skórnych dolegliwości — od suchości po poważniejsze problemy dermatologiczne. Kluczem do skuteczności jest

dobranie odpowiedniego stężenia mocznika i regularne stosowanie preparatu. To prosty, a zarazem niezwykle efektywny sposób na zdrową, gładką skórę każdego dnia.

O Mixa Urea Cica Repair+

Formuła dedykowana suchej i szorstkiej skórze, która wymaga regeneracji, to Mixa Urea Cica Repair+. Dzięki jej właściwościom skóra staje się delikatnie miękka i nawilżona. Dodatkowo aplikacja kremu jest niezwykle przyjemna, dzięki tłustej konsystencji, która jest jednocześnie lekka i szybko się wchłania. Za efekt eliminujący łuszczenie i przynoszący poprawę odpowiadają specjalnie dobrane składniki.

W składzie Mixa Urea Cica Repair+ na efekt wpływają aż 2 składniki:

· Mocznik to najważniejszy składnik kosmetyku. Jest znany ze swoich właściwości zmiękczających, nawilżających i antyseptycznych. Przenika on przed warstwę rogową naskórka i wzmacnia barierę ochronną skóry.

· Niacynamid, czyli forma witaminy B3, rozświetla, wyrównuje koloryt skóry, a także wspiera odpowiedni poziom nawilżenia. Ma także właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne.