1 krem na wiele problemów skórnych. Ten kosmetyk francuskiej marki zawsze warto mieć w torebce

Wielofunkcyjny krem regenerujący i kojący Mixa Balm Cica+
Mixa to ekspert skóry wrażliwej, który dba nie tylko o jakość swoich formuł, ale również komfort podczas korzystania z nich. Z tego powodu po multifunkcyjnych kremach do ciała, twarzy i dłoni przyszła kolej na wielofunkcyjny kosmetyk, który sprawdzi się nie tyle w codziennej pielęgnacji, co w wyjątkowych sytuacjach. Sytuacji, kiedy warto po niego sięgnąć jest tyle, że bez problemu można o nim pomyśleć jako o własnym kole ratunkowym, kiedy skóra znajdzie w trudnej sytuacji – będzie sucha i podrażniona. Wtedy wielofunkcyjny krem regenerujący i kojący Mixa Balm Cica+ przyniesie jej intensywną regenerację i ukojenie.
Wielofunkcyjny krem Mixa zapewnia efekt intensywnej regeneracji. Jego kojąca i regenerująca formuła jest wzbogacona o silnie działające składniki aktywne:
- PANTENOL – pochodna witaminy B5 znana ze swoich właściwości kojących,
- GLICERYNA – znana z działania ochronnego i intensywnie nawilżającego,
- SKWALAN – znany ze wspomagania skóry w utrzymaniu jej prawidłowego nawilżenia.
Kosmetyk ma wszechstronne zastosowanie i nadaje się do pielęgnacji wielu obszarów skóry (ciała, twarzy, ust). Może zostać użyty w wielu sytuacjach, np. na:
- uczucie swędzenia spowodowane suchością skóry
- otarcia
- suche usta
- zaczerwieniony nos
- pupę niemowlęcia
- zewnętrzne okolice intymne
- skórę po goleniu
- skórę po tatuażu
- skórę po peelingu
Jak używać wielofunkcyjny krem regenerujący i kojący Mixa Balm Cica+?
Kiedy pojawi się potrzeba, żeby sięgnąć po wielofunkcyjny krem Mixa Balm Cica+, to najlepiej aplikować go dwa razy dziennie na oczyszczoną i suchą skórę (ciała twarzy lub ust). Produktu nie należy stosować na skórę z otwartymi ranami