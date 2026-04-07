1 krem na wiele problemów skórnych. Ten kosmetyk francuskiej marki zawsze warto mieć w torebce

Wielofunkcyjny krem regenerujący i kojący Mixa Balm Cica+

Mixa to ekspert skóry wrażliwej, który dba nie tylko o jakość swoich formuł, ale również komfort podczas korzystania z nich. Z tego powodu po multifunkcyjnych kremach do ciała, twarzy i dłoni przyszła kolej na wielofunkcyjny kosmetyk, który sprawdzi się nie tyle w codziennej pielęgnacji, co w wyjątkowych sytuacjach. Sytuacji, kiedy warto po niego sięgnąć jest tyle, że bez problemu można o nim pomyśleć jako o własnym kole ratunkowym, kiedy skóra znajdzie w trudnej sytuacji – będzie sucha i podrażniona. Wtedy wielofunkcyjny krem regenerujący i kojący Mixa Balm Cica+ przyniesie jej intensywną regenerację i ukojenie.

Wielofunkcyjny krem Mixa zapewnia efekt intensywnej regeneracji. Jego kojąca i regenerująca formuła jest wzbogacona o silnie działające składniki aktywne:

PANTENOL – pochodna witaminy B5 znana ze swoich właściwości kojących,

GLICERYNA – znana z działania ochronnego i intensywnie nawilżającego,

SKWALAN – znany ze wspomagania skóry w utrzymaniu jej prawidłowego nawilżenia.

Kosmetyk ma wszechstronne zastosowanie i nadaje się do pielęgnacji wielu obszarów skóry (ciała, twarzy, ust). Może zostać użyty w wielu sytuacjach, np. na:

uczucie swędzenia spowodowane suchością skóry

otarcia

suche usta

zaczerwieniony nos

pupę niemowlęcia

zewnętrzne okolice intymne

skórę po goleniu

skórę po tatuażu

skórę po peelingu

Jak używać wielofunkcyjny krem regenerujący i kojący Mixa Balm Cica+?

Kiedy pojawi się potrzeba, żeby sięgnąć po wielofunkcyjny krem Mixa Balm Cica+, to najlepiej aplikować go dwa razy dziennie na oczyszczoną i suchą skórę (ciała twarzy lub ust). Produktu nie należy stosować na skórę z otwartymi ranami