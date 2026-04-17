25 lat piękna! Po swojemu. Jubileuszowa celebracja marki SADVA

Gala odbyła się w restauracji Hubo w hotelu Hamptons by Hilton w Swarzędzu i zgromadziła osoby szczególnie bliskie marce - pracowników, ich rodziny, przyjaciół oraz zaprzyjaźnione media. Było to wydarzenie o charakterze nie tylko celebracyjnym, ale również wspólnotowym - podkreślające relacje, które przez lata budowały SADVA.

Marka została założona przez Sylwię i Krzysztofa Witczaków z pasji do biżuterii i potrzeby tworzenia rzeczy, które mają znaczenie. Od początku jej istotą było łączenie estetyki z emocjami - projektowanie biżuterii, która towarzyszy kobietom w ważnych momentach życia i pozwala wyrażać siebie na własnych zasadach.

Głównym motywem jubileuszowego wieczoru był motyl - symbol od lat obecny w DNA marki. Oznacza on przemianę, wolność, lekkość i odwagę bycia sobą. Narracja wydarzenia została zbudowana wokół tej idei, a jego kulminacja nastąpiła dokładnie o północy, kiedy goście wspólnie powitali Dzień Motyla. Symboliczny moment podkreślił wartości, które od 25 lat towarzyszą marce.

Wieczór miał dynamiczny i wielowymiarowy charakter. Po powitaniu gości rozpoczęła się oficjalna część wydarzenia, podczas której Sylwia i Krzysztof Witczakowie podsumowali historię marki oraz podziękowali osobom, które współtworzyły ją na przestrzeni lat. Szczególnym momentem było indywidualne wyróżnienie pracowników - osobiste podziękowania oraz wręczenie upominków, które nadały wydarzeniu bardzo osobisty wymiar.

Program wydarzenia uzupełniły występy taneczne, wspólne aktywności gości, zdjęcia, konkursy oraz symboliczny toast jubileuszowy. Nie zabrakło również przestrzeni do dzielenia się wspomnieniami - przygotowany "pokój wspomnień" pozwalał uczestnikom nagrać swoje historie związane z marką.

Druga część wieczoru miała bardziej swobodny charakter - wspólna zabawa, taniec i celebracja trwały do późnych godzin nocnych. Punktualnie o północy, w wyjątkowej oprawie artystycznej, rozpoczął się symboliczny "Dzień Motyla", podkreślony specjalnym występem tanecznym inspirowanym motywem skrzydeł i lekkości.

Jubileuszowe wydarzenie było nie tylko podsumowaniem dotychczasowej drogi, ale także spojrzeniem w przyszłość - z tą samą odwagą, która od początku definiuje markę. To historia ludzi, którzy tworzą SADVA z myślą o kobietach chcących wyrażać siebie i swoją historię na własnych zasadach.

i Autor: SADVA/ Materiały prasowe

i Autor: SADVA/ Materiały prasowe

i Autor: SADVA/ Materiały prasowe

i Autor: SADVA/ Materiały prasowe