3 kroki do czystej i zadbanej skóry głowy

Dla Hairy Tale Cosmetics pielęgnacja włosów to nie magia, a “magiczne” efekty, u podstaw których leży doświadczenie trychologiczne, wiedza na temat fizjologii skóry głowy i surowców kosmetycznych. Marka stawia na połączenie sprawdzonych od lat składników, innowacji, nauki i nowoczesnej technologii. Zestawy Trichobox są tego przykładem. Regularne stosowanie poprawia kondycję skóry głowy, łagodzi podrażnienia, stymuluje włosy do wzrostu i pomaga utrzymać skórę głowy w idealnej formie nawet w najbardziej wymagających, również zimowych, warunkach.

Zacznij od peelingu: nałóż na 5-15 minut w zależności od rodzaju (informacja na opakowaniu) oraz wrażliwości skóry głowy. Następnie zmyj peeling wodą i przejdź do mycia szamponem. Umyj jedno- lub dwukrotnie, w zależności od potrzeb. Na łodygę nałóż wybraną odżywkę lub maskę, spłucz. Oczyszczona skóra głowy gotowa na przyjęcie wcierki z bogactwem składników aktywnych gotowa!

TRICHOBOX Murky delikatnie oczyszcza i balansuje skórę głowy. Kluczowe składniki aktywne to ekstrakt z piołunu i azeloglicyna, znane z zastosowania w pielęgnacji skóry problematycznej, trądzikowej. W przypadku skóry głowy te składniki świetnie działają przy nadmiernym przetłuszczaniu i łupieżu. Jeśli chodzi o trend skinifikacji pielęgnacji włosów (upodobnienia do pielęgnacji twarzy) Hairy Tale Cosmetics jest pionierem: marka te koncepty wprowadziła już w 2020 roku! Peeling zawiera kwas mlekowy, który jednocześnie delikatnie złuszcza, zmiękcza, ale i nawilża skórę głowy. Szampon oparty jest wyłącznie na łagodnych składnikach myjących. Wcierka wzbogacona jest o niacynamid, panthenol i kompleks aminokwasów dla odżywienia skóry głowy i nadania objętości u nasady.

TRICHOBOX Squeaky Clean skupia się na głębszym oczyszczeniu i przygotowaniu skóry głowy, aby stymulująca wcierka mogła zadziałać najskuteczniej. Składniki przewodnie linii to energetyzujący ekstrakt z aceroli i kwasy owocowe. Peeling zawiera dodatkowo złuszczający kwas glikolowy. Wcierka stymulująca to jeszcze ciepła premiera z jesieni, która już zdobyła serca Włosomaniaczek! Nic dziwnego, wszak 100% badanych* potwierdziło, że wcierka Squeaky Clean:

sprawia, że włosy zauważalnie szybciej rosną;

widocznie zmniejsza wypadanie włosów;

widocznie zagęszcza włosy;

widocznie poprawia stan skóry głowy;

nie obciąża włosów;

Wcierka Squeaky zawiera energetyzujący koktajl witamin C, B, E i nowoczesny surowiec BAICAPIL™. BAICAPIL™ to ekstrakt z kiełków soi, pszenicy i tarczycy bajkalskiej zawierający bajkalinę. Bajkalina pobudza komórki macierzyste mieszka włosowego, przyspiesza i wydłuża fazę anagenu, czyli wzrostu włosa. Z wcierką Squeaky Clean Hairy Tale Cosmetics kontynuuje rozbudowę marki o kolejne produkty w duchu scientifikacji (unaukowienia: tworzenia produktów silnie zakorzenionych w badaniach naukowych).

Zestawy Trichobox to nie tylko skuteczna pielęgnacja w domu, ale też przemyślany pomysł na prezent. Kompozycja kosmetyków pozwala zadbać o włosy nawet w natłoku codziennych obowiązków w 3 prostych krokach, a osiągnąć efekty jak w profesjonalnym gabinecie trychologicznym. To (nie) magia, to Hairy Tale Cosmetics.