3 kroki do pieknej skóry

Wiele kobiet czekało na taką promocję w Rossmannie! Legendarne perfumy taniej i ponad 400 zł! Zapach luksusu, który zabierze Cię w podróż do ukrytych pragnień

Prezentowa lista last minute

3 KROKI RUTYNY PIELĘGNACYJNEJ

KROK 1 L'ORÉAL PARIS REVITALIFT FILLER SERUM DO TWARZY Z 1,5% CZYSTEGO KWASU HIALURONOWEGO

Wygładzające serum z linii Revitalift Filler od L'Oréal Paris to kosmetyk, który codziennie dostarcza skórze porcję czystego, ultra-skoncentrowanego kwasu hialuronowego o wielopłaszczyznowym działaniu i wygładza skórę już w 1 godzinę**. Przy regularnym stosowaniu, wspomaga redukcję aż 47%*** zmarszczek w ciągu 6 tygodni. Jego skuteczność została potwierdzona klinicznie*. Za widoczne efekty odpowiada formuła bogata w 3 różne rodzajów kwasu hialuronowego, których działanie się wzajemnie dopełnia. Każdy z nich odgrywa istotną rolę.

Makrocząsteczkowy kwas hialuronowy tworzy na powierzchni skóry barierę zapobiegającą nadmiernej utracie wody, co zapewnia efekt nawilżenia.

Mikrocząsteczkowy kwas hialuronowy, który wnika w głębsze warstwy naskórka, odpowiada za wypełnianie zmarszczek od wewnątrz, a więc za wygładzenie.

Mikrowypełniający kwas hialuronowy (kwas hialuronowy nowej generacji, który jest 50 razy mniejszy od makrocząsteczkowego kwasu hialuronowego) wnika głębiej i pozostaje dłużej w naskórku, wspomagając redukcję drobnych linii oraz zmarszczek.

Odpowiednie dla każdego rodzaju skóry, nawet wrażliwej

i Autor: materiały prasowe L'ORÉAL

KROK 2 L'ORÉAL PARIS REVITALIFT FILLER SERUM POD OCZY Z 2,5% [KWAS HIALURONOWY + KOFEINA]

Serum pod oczy Revitalift Filler to kosmetyk, który stanowi odpowiedź aż na 3 problemy. Jego formuła nawilża, wygładza zmarszczki, a także redukuje cienie pod oczami. Za efekt odpowiada kompleks 2,5% czystego kwasu hialuronowego i kofeiny. Dodatkowo wspierają go też inne składniki. Czysty kwas hialuronowy pozwala nawilżyć skórę wokół oczu i wygładzić zmarszczki. Czysta kofeina odpowiada za redukcję cieni pod oczami. Niacynamid i witamina Cg to składniki o działaniu rozświetlającym, które pozwalają podbić efekt odmłodzonego i świeżego spojrzenia. Wsparciem dla formuły jest również aplikator z metalową końcówką, który pozwala wykonać chłodzący masaż dodatkowo zmniejszający obrzęki na powiekach. Efekty działania serum pod oczy Revitalift

i Autor: materiały prasowe L'ORÉAL

KROK 3 L'ORÉAL PARIS REVITALIFT FILLER WATER-CREAM Z CZYSTYM KWASEM HIALURONOWYM I CERAMIDAMI

Ujędrniający krem Revitalift Filler Water-Cream posiada pielęgnacyjną formułę, której działanie potwierdziły badania kliniczne*. Jego innowacyjność wynika z użycia mikrowypełniającego kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy nowej generacji nie tylko głębiej wnika w naskórek, ale do tego jest mniej podatny na degradację, dzięki czemu dłużej pozostaje w naskórku. Efekty wspiera również obecność mikrocząsteczkowego kwasu hialuronowego, także odpowiedzialnego za nawilżenie i ujędrnienie. Długotrwałe nawilżenie skóry wspierają niacynamid i gliceryna. 3 rodzaje ceramidów wspomagają natomiast funkcje bariery ochronnej skóry.

Kosmetyk jest zamknięty w słoiczku w technologii airless, który nie dopuszcza do produktu powietrza, co pozwala utrzymać jego świeżość, a także gwarantuje higieniczne dozowanie. Lekka, nieklejąca się, intensywnie nawilżająca formuła szybko się wchłania, nie zostawia tłustej warstwy na skórze i nie zatyka porów. Jest odpowiednia dla każdego rodzaju skóry, nawet wrażliwej.

i Autor: materiały prasowe L'ORÉAL

W okresie jesienno-zimowym skóra wymaga szczególnej troski i odpowiedniego wsparcia, aby zachować zdrowy i promienny wygląd. Kluczowymi składnikami, które pomagają sprostać tym wyzwaniom, są kwas hialuronowy i ceramidy – znane ze swoich silnych właściwości nawilżających i regenerujących. Dzięki kosmetykom z gamy Revitalift Filler od L’Oréal Paris, które są wzbogacone o te niezbędnie składniki aktywne, możemy kompleksowo zadbać o skórę, zapewniając jej optymalne nawilżenie i ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. To idealne rozwiązanie na chłodniejsze miesiące, które pozwala cieszyć się gładką, odżywioną i pełną blasku cerą przez cały sezon.