53-letnia stylistka pokazuje, jak nosić płaszcz na wiosnę. To stylowe propozycje, które dodadzą elegancji kobiecie w każdym wieku. Prawdziwa dama tak wygląda

Jak nosić płaszcz na wiosnę 2023? Kobiety po 50-tce powinny to zobaczyć

Damski płaszcz to jeden z najbardziej uniwersalnych i ponadczasowych elementów garderoby. Jest wygodny, dobrze chroni przed zimniej i zawsze wygląda stylowo. Odpowiednio dobrany damski płaszcz daje niemalże z miejsca +10 do stylówki. Wiele kobiet nie do końca wie, jak stylizować płaszcze i z czym je nosić. W ten sytuacji warto zainspirować się blogerkami i sprawdzić, co radzą styliści. Elke Klinger to niemiecka blogerka, która doskonale rozumie panujące w modzie trendy i potrafi je przełożyć na swój styl. To rewelacyjne pomysły dla kobiet dojrzałych, które zawsze chcą wyglądać elegancko i z klasa. Moda Kliinger to także dowód, że po 50-tym roku życia można wyglądać kobieco i seksownie.

Jak stylizować wiosenny płaszcz?

53-letnia Elke Klinger uwielbia łączyć ze sobą różne faktury i materiały. Do klasycznego płaszcza typu trencz zestawiła gładkie kozaki oraz czarne spodnie rurki. Płaszcz w kolorze przygaszonej zielenie gra pierwsze skrzypce, a całość prezentuje się bardzo stylowo. Klinger pokazuje również, że kobieta dojrzała nie powinna bać się skórzanych materiałów. Blogerka rewelacyjnie wygląda w długim płaszczu wiązanym w pasie i wykonamym właśnie ze skóry. Ta stylizacja robi ogromne wrażenie. Kobieta zestawiła do niego jasne dodatki i białe spodnie, dzięki czemu cała stylizacja prezentuje się lekko i promiennie. Jeżeli szukasz cieplejszej propozycji, to sprawdź płaszcz typu miś. Ten rodzaj doskonale ogrzewa i wygląda bardzo "przytulnie". Elke Klinger zestawiła go z torebką z tego samego materiału oraz sportowymi butami i szarymi legginsami.

Zobacz galerię i sprawdź, jak nosić płaszcz damski w stylu Elke Klinger.