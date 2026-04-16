7 nowości PLUM! Czyściochowo w Rossmannie – codzienna higiena staje się dziecięcą przygodą

Czyściochowo to program edukacyjny Rossmanna, który narodził się w 2020 roku. Powstał z myślą o dzieciach i o tym, żeby kształtować u przedszkolaków zdrowe nawyki związane z codzienną higieną. Dzieci szybko polubiły 7 bohaterów. Krainę Czyściochowa tworzą:

Królik higienek – uczy higieny jamy ustnej

Kotka Pupilka i Kot Pupik –pokazują jak korzystać z toalety

Lisica Rudka – odpowiada za pielęgnację włosów i kąpiel

Jelonek Gładzio – to pielęgnacja skóry i ochrona przeciwsłoneczna

Pies Łapson – dba o czyste ręce w kontekście zdrowia

Świnka Zakatarzynka – uczy jak prawidłowo wydmuchiwać nos

Aby wzmacniać u najmłodszych higieniczne rytuały, najpierw do zakupów rodziców w prezencie trafiał „Niezbędnik higieniczny”. Rok później wystartowała „Czyściochowa Akademia”, która we wspólnej misji połączyła szkoły, przedszkola i żłobki. Zapewniliśmy nauczycielom bezpłatne materiały - scenariusze zajęć, pakiety edukacyjne, eksperymenty, gry i konkursy z nagrodami.

Dla rodziców stworzono grupę na Facebooku „Strefa Rodzica Rossmann”, gdzie mogą dzielić się doświadczeniami. Dziś ta przestrzeń liczy ponad 175 tysięcy użytkowników. W międzyczasie powstały bajki na YouTubie, edukacyjne piosenki i słuchowisko na Spotify. Od 2023 każdego lata odwiedzamy miasta w całej Polsce i organizujemy kolorowe pikniki z Czyściochami, gdzie dzieci uczą się i bawią.

W 2024 bohaterowie Czyściochowa realnie weszli do dziecięcych łazienek i od tego czasu każdego dnia towarzyszą maluchom podczas nauki higieny i zabawy w kąpieli. Tak narodziła się marka Plum! Czyściochowo, a Czyściochy trafiły na półki w postaci kul do kąpieli, mydeł, szamponów i figurek do kolekcjonowania.

Wszystkie produkty kierowane są do dzieci od trzeciego roku życia i mają na celu wzmacnianie samodzielności dziecka.

Składy są dopasowane do potrzeb dziecięcej skóry. W całej serii widoczny jest wspólny mianownik, czyli brak alergenów zapachowych, obecność składników łagodzących i nawilżających.

Czyściochowo oswaja dzieci z kąpielą poprzez bohaterów, zabawę, kolory, zapachy i emocje. Pokazuje najmłodszym, że dbanie o siebie jest naturalne, rutyna może być ciekawa, higiena to element codziennych przygód, a nie obowiązek. Produkty stają się narzędziem wspierającym rodziców w budowaniu zdrowych nawyków – szczególnie w wieku przedszkolnym, kiedy rytuały utrwalają się najskuteczniej.

Nowe produkty rozszerzają portfolio marki o nowe formuły odpowiadające na potrzeby dzieci i rodziców. W drogeriach Rossmann na półkach pojawiło się właśnie 7 nowości:

1. Plum! Czyściochowo Kula do kąpieli z zabawką Pure do skóry wrażliwej 150 g

Szczególnie istotną premierą jest kula do kąpieli Pure, opracowana z myślą o dzieciach ze skórą wrażliwą. Zabawa i atrakcyjność wizualna idą w parze z prostym składem bez barwników i kompozycji zapachowych. Wariant Pure włącza do zabawy w kąpieli dzieci z bardzo delikatną skórą. Kula zawiera emolienty i naturalne oleje. Dodatkowo w kuli ukryliśmy jednego z Czyściochów, a opakowanie po produkcie może stać się domkiem, w którym zamieszka nasz bohater! Wystarczy rozkleić opakowanie, w odpowiednich miejscach zagiąć, skleić i pomalować.

Plum! Czyściochowo Perełki do kąpieli mango/malina 150 g

Nowe perełki do kąpieli w wariantach Mango i Malina to pierwszy krok do oswojenia kąpieli poprzez doświadczenie sensoryczne. Po wsypaniu, stopniowo się rozpuszczają i barwią wodę, tworząc aromatyczną kąpiel i wizualny efekt. Przyjemnie pachną owocami. Produkt wystarcza na trzy użycia. Na opakowaniu zaprojektowana jest miarka, która ułatwia rodzicom dozowanie. Formuła zawiera składniki pielęgnujące skórę, w tym mocznik wspierający nawilżenie i olej z awokado i olej z pestek winogron. Wystarczy napełnić wannę ciepłą wodą i wsypać perełki. Po kąpieli opłukać ciało dziecka i wannę.

Plum! Czyściochowo Pianotwory do kąpieli z figurką fluorescencyjną, 6x 18 g

6 kapsułek do kąpieli dla dzieci. Różowa, zielona i pomarańczowa. W kontakcie z wodą tworzą superpianę i barwią wodę. Wprowadzają element eksperymentu. W środku znajduje się świecąca w ciemności figurka z losowym bohaterem Czyściochowa. Wystarczy, że wystawisz ją na światło na 1 min i gotowe. Dodatkowo w zestawie znajduje się naklejka. Skład opiera się na łagodnych substancjach myjących i dodatkach pielęgnujących, takich jak witamina E i olej z awokado.

4. Plum! Czyściochowo Kula do kąpieli, Czyścioch w wannie jagoda/malina, 150 g

Dwie nowe musujące kule kąpielowe z zabawkami, które można kolekcjonować — Różowa wanna (Malina) oraz Niebieska wanna (Jagoda). Po wrzuceniu do wody kula musuje i zmienia kolor kąpieli, uwalnia owocowy zapach, stopniowo odsłania element figurki Czyściocha.

Formuła bazuje na połączeniu oleju z pestek winogron i oleju z awokado, które pomagają utrzymać miękkość skóry i ograniczają uczucie przesuszenia po kąpieli. Produkt pełni jednocześnie funkcję sensoryczną i pielęgnacyjną.

5. Plum! Czyściochowo Kula do kąpieli ze świecącą zabawką, Mango 150 g

Kula stopniowo rozpuszcza się w wodzie i delikatnie barwi ją na żółto. Uwalnia się przyjemny, owocowy zapach mango. We wnętrzu kuli ukryta jest figurka, która świeci w ciemności. Dziecko czeka na moment odkrycia losowej zabawki, co zwiększa chęć uczestniczenia w kąpieli. Figurkę wystarczy wystawić na 1 minutę na światło i gotowe. Można je kolekcjonować. Zamienia kąpiel w angażującą i radosną zabawę. Poza efektem wizualnym produkt zapewnia działanie pielęgnacyjne dzięki olejom roślinnym winogronowy i awokado.