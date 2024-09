Akcja regeneracja – zadbaj o skórę i włosy we wrześniu

Nothing but Vanda Novak. Nowa kolekcja marki na sezon AW 2024/2025

Wrzesień to doskonały czas na rozpoczęcie kuracji z retinolem, który wspomaga odnowę komórkową i redukuje oznaki starzenia. Dla osób zmagających się z przebarwieniami posłonecznymi, pomocne będą produkty, które rozjaśnią skórę i wyrównają jej koloryt. Nie zapominajmy o pielęgnacji ciała. Sięgnij po balsam ujędrniający, aby skóra pozostała w jak najlepszej kondycji. Twoje włosy również potrzebują wsparcia po letnich wojażach. Słońce, wiatr i słona woda mogły sprawić, że stały się one suche, matowe i łamliwe. Aby je zregenerować, sięgnij po głęboko pielęgnujące, nawilżające kosmetyki – nawet przy stylizacji!

RETINOL NA STRAŻY STARZENIA

Retinol stymuluje odnowę komórkową, redukuje przebarwienia i poprawia strukturę skóry. Sesderma RETISIL Intensywne serum pro-aging to produkt do zaawansowanej poprawy jędrności skóry twarzy i spłycania zmarszczek. Globalne korzyści wpływające na zmniejszenie wszystkich widocznych oznak starzenia: zwiększa napięcie skóry, redukuje i wygładza zmarszczki, poprawia nawilżenie, wyrównuje koloryt i dodaje skórze blasku.

SPRAWDŹ: Sesderma RETISIL Intensywne serum pro-aging 248 zł/30 ml/sesderma.pl

POŻEGNAJ PRZEBARWIENIA

Jedną z głównych przyczyn powstawania przebarwień jest nadmierna ekspozycja na słońce. Mediderma MELA 360 depigmentujące serum liposomowe zapobiega pojawianiu się zaburzeń pigmentacji w przyszłości. Działa jako inhibitor tyrozynazy, enzymu odpowiedzialnego za źródło przebarwień, przez co rozjaśnia i zmniejsza intensywność pigmentacji o różnej etiologii. Ekstrakt z melisy ma działanie przeciwzapalne. Niacyna stymuluje wytwarzanie ceramidów oraz chroni skórę przed promieniowaniem UV.

SPRAWDŹ: Mediderma MELA 360 depigmentujące serum liposomowe 299 zł/ 30 ml/mediderma.pl

JĘDRNOŚĆ I BLASK SKÓRY

EISENBERG Paris Body Lifting Treatment to lekka i delikatna, a jednocześnie bogata pielęgnacja regeneracyjna w kremie, która pobudza witalność komórkową dzięki antyoksydacyjnym właściwościom Witamin E i C połączonych z formułą Trio-Moléculaire®. Intensywnie ujędrniająca pielęgnacja, wzbogacona oligopeptydem zielonej mikroalgi, wzmacnia elastyczność skóry i wyraźnie redukuje rozstępy. To terapia anti-age dla całego ciała idealna do codziennej pielęgnacji lub intensywnej kuracji.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris Body Lifting Treatment 579 zł/150 ml/sephora.pl

OBJĘTOŚĆ MARZEŃ

Włosy po lecie często stają się suche i tracą zdrową objętość. invisibobble EXTRA VOLUME pianka nadająca objętość to formuła wzbogacona o lekkie polimery i odżywcze składniki, zapewniająca natychmiastowe uniesienie włosów u nasady, a także nadająca im długotrwałą objętość i sprężystość bez sklejania czy obciążania. Specjalnie opracowana receptura wzbogacona o proteiny pszeniczne i pantenol zapewnia włosom nawilżenie, ochronę przed wysuszeniem i działanie pielęgnujące.

SPRAWDŹ: invisibobble EXTRA VOLUME pianka nadająca objętość, 21,99 zł/150 ml/rossmann.pl oraz hebe.pl

