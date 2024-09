Nowe perfumy, które wydobędą Twój wewnętrzny blask. Uwodzicielskie aromaty na jesień za 80 zł

Polki kochają perfumy!

Według najnowszego raportu Avon Future of Bueaty Report 2024: Fragrance edition większość kobiet w Polsce nie wyobraża sobie dnia bez ulubionego zapachu (68 proc.).1 Dla 79 proc. kobiet perfumy pełnią dodatkową funkcję – zwiększają pewność siebie (15 proc.), poprawiają humor, są sposobem na wyrażenie siebie (11 proc.) lub przywołują radosne wspomnienia (7%). Lubimy, gdy są nie tylko piękne, ale też w dobrej cenie (53 proc.) i produkowane przez nasze „love brands” (33 proc.). Co więcej, kupujemy… oczami! Aż 31 proc. z nas wybiera perfumy w pięknych flakonach. Na nasze wybory mają wpływ również bliscy, gdyż jedna na pięć kobiet w Polsce (20 proc.) deklaruje, że kupiłaby perfumy polecone przez rodzinę lub przyjaciela. Co ciekawe – nie przekonują nas gwiazdy – tylko 4 proc. Polek wybiera zapach, bo jest polecany przez celebrytki, a 11 proc. - przez influencerki.

Garderoba zapachowa na każdą okazję

Dane z badania Avon odkrywają także nowy, fascynujący trend budowania „fragrance wardrobe”. Podczas gdy 24 proc. kobiet przyznaje, że używa tylko jednego ulubionego zapachu, to większość Polek (58 proc.) ma w swojej kolekcji kilka różnych, które tworzą ich garderobę zapachową. Ponad jedna czwarta respondentek (27 proc.) stwierdziła, że dobiera zapach w zależności od nastroju i okazji, tak jak buty, torebki czy inne elementy stylizacji. W ten rosnący światowy trend świetnie wpisuje się kultowa linia perfum Far Away od Avon. Jej kompozycje, stworzone przez mistrzów perfumiarstwa, podkreślają różne aspekty naszej osobowości. Czujesz się dziś glamour? A może rozpiera Cię nadmiar energii? W linii Far Away zawsze znajdziesz zapach, który idealnie dopasujesz do Twojego humoru! Atrakcyjne ceny perfum Far Away sprawiają, że zamiast jednego możesz wybrać ich wiele i stworzyć swoją własną „fragrance wardrobe”.

Zapach, który wydobywa wewnętrzny blask

Absolutnym „must have” w twojej kolekcji perfum na nadchodzący sezon jest nowy zapach od Avon – Far Away Shine. W jego sercu ukryta jest egzotyczna perska róża Ispahan, wykorzystywana w kosmetyce od 2000 lat. Harmonizuje ona z pikantnym, ale ciepłym różowym pieprzem i uwodzicielskim złotym piżmem. Ta zmysłowa kompozycja, pomaga wydobyć Twój wewnętrzny blask – tak jak promienie słońca otulające ciało i podkreślające jego naturalne piękno. Jedno psiknięcie wystarczy, by uwolnić swoją wyjątkowość!

Nowy design

Od teraz perfumy z rodziny Far Away to prawdziwa gratka dla miłośniczek nowoczesnego desingu. Kolekcja, znana z bestsellerów takich jak Far Away Original, Far Away Beyond The Moon, Far Aiwa Rebel, i Far Away Glamour, zachwyca nowymi, bardzo eleganckimi i minimalistycznymi flakonami. Smukłe, eleganckie buteleczki idealnie do siebie pasują i można je układać w stosy jeden na drugim – to bardzo praktyczne rozwiązanie, które jest ozdobą półki z kosmetykami.

Ekologia ma znaczenie

Większość Polek (66 proc.) przyznaje, że ekologiczne walory perfum wpływają na ich decyzje zakupowe, a 47 proc. respondentek jest skłonnych zapłacić więcej za produkt, który powstaje w sposób zrównoważony i etyczny. Dla 61 proc. kobiet ważne jest, by kosmetyk nie był testowany na zwierzętach, 46 proc. zwraca uwagę na to, czy jego składniki są pozyskiwane w sposób zrównoważony, a 39 proc. czy opakowanie można łatwo poddać recyklingowi. Wszystkie perfumy Avon są zatwierdzone w programie Leaping Bunny od Cruelty Free i stworzone z najlepszych składników, co gwarantuje ich najwyższą jakość. Dodatkowo są produkowane lokalnie, w fabryce Avon w Garwolinie.

Nowy zapach Far Away Shine będzie dostępny w katalogu Avon 09/2024 w cenie 79,99 zł. Można zamówić go u Konsultantek Avon lub kupić na www.avon.pl. Ponad 20 proc. ze sprzedaży produktów Avon2 pomaga tworzyć lepszą przyszłość dla kobiet.

