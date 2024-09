Perfekcyjna pielęgnacja, czyli słów kilka o oczyszczaniu

Niebieska herbata, doprawiona dzikim indygo i „dosłodzona” szczyptą erytrytolu brzmi jak napój, który dobrze gasi pragnienie, ale uwaga: ten koktajl jest tylko do użytku zewnętrznego. Może być świetnym elementem zbilansowanej „diety” dla skóry, bo regularne aplikowanie go sprawia, że dzień po dniu staje się piękniejsza. Nowa linia oczyszczająca PERFECTA BUBBLE TEA BUTTERFLY TEA składa się z sześciu produktów do codziennej pielęgnacji cery. Emulsja do mycia twarzy delikatnie oczyszcza, dodatkowo wspierając płaszcz lipidowy skóry. Płyn micelarny 3w1 świetnie radzi sobie nawet z wodoodpornym makijażem. Żel peelingujący głęboko oczyszcza skórę odblokowując pory. Mgiełka nawilżająca tonizuje i przygotowuje do aplikacji kolejnych kosmetyków. Jako zwieńczenie rytuału pielęgnacyjnego marka stworzyła dwa kremy do twarzy: matująco - regenerujący oraz nawilżająco – rozświetlający. Skuteczne działanie linia zawdzięcza innowacyjnym składnikom pielęgnacyjnym. Wyciąg z niebieskiej herbaty Butterfly Tea nawilża i przynosi ukojenie. Erytrytol wiąże wodę w naskórku i wspiera naturalny mikrobiom skóry, a dzikie indygo ma właściwości łagodzące i chroniące przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

EMULSJA DO MYCIA TWARZY PIELĘGNUJĄCO-OCZYSZCZAJĄCA BUTTERFLY TEA, ERYTRYTOL + DZIKIE INDYGO

Delikatnie oczyszcza, nawilża i odświeża

Hej! Odkryj tajemnice pięknej i promiennej skóry. Jestem emulsją do mycia twarzy, która delikatnie oczyści skórę z zanieczyszczeń takich jak sebum oraz pozostałości makijażu. A to nie wszystko. Delikatnie pielęgnuję skórę, dodatkowo wspierającej płaszcz lipidowy i pozostawiam ją cudownie nawilżoną. Kryję w sobie Butterfly tea, erytrytol i dzikie indygo. Ale największym zaskoczeniem będą witaminowe kuleczki, które mam w sobie! Podczas mycia zapewniam Twojej skórze witaminowe odżywienie.

W składzie:

BUTTERFLY TEA – znana również jako niebieska herbata, nawilży oraz ukoi Twoją skórę.

ERYTRYTOL – działa silnie nawilżająco, poprzez wiązanie wody w naskórku. Dodatkowo wspiera naturalny balans mikrobiomu skóry, dopełniając pielęgnację cery trądzikowej.

DZIKIE INDYGO – działa łagodząco, a dodatkowo chroni przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.

PŁYN MICELARNY TWARZ, OCZY, USTA 3w1 BUTTERFLY TEA, ERYTRYTOL + DZIKIE INDYGO

Oczyszcza, nawilża i koi

Usuwa makijaż wodoodporny

Hej! Odkryj tajemnice pięknej i promiennej skóry. Jestem płynem micelarnym, który delikatnie i skutecznie usunie makijaż i zanieczyszczenia. Świetnie poradzę sobie nawet z wodoodpornym makijażem. Pozostawię Twoją skórę dokładnie oczyszczoną, nawilżoną i gotową na dalsze etapy pielęgnacji. Kryję w sobie Butterfly tea, erytrytol i dzikie indygo.

W składzie:

BUTTERFLY TEA – znana również jako niebieska herbata, nawilży oraz ukoi Twoją skórę.

ERYTRYTOL – działa silnie nawilżająco, poprzez wiązanie wody w naskórku. Dodatkowo wspiera naturalny balans mikrobiomu skóry, dopełniając pielęgnację cery trądzikowej.

DZIKIE INDYGO – działa łagodząco, a dodatkowo chroni przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.

ŻEL PEELINGUJĄCY DO MYCIA TWARZY BUTTERFLY TEA, ERYTRYTOL + DZIKIE INDYGO

Głęboko oczyszcza i odblokowuje pory

Hej! Odkryj tajemnice pięknej i promiennej skóry. Jestem żelem peelingującym, który dokładnie i głęboko oczyści skórę, dodatkowo usuwając zrogowaciały naskórek. A to nie wszystko. Pomagam odblokować pory, przeciwdziałam powstaniu niedoskonałości oraz pozostawiam uczucie świeżej skóry. Kryję w sobie Butterfly tea, erytrytol i dzikie indygo, a moje złuszczające właściwości zawdzięczam naturalnym drobinkom peelingującym.

W składzie:

BUTTERFLY TEA – znana również jako niebieska herbata, nawilży oraz ukoi Twoją skórę.

ERYTRYTOL – działa silnie nawilżająco, poprzez wiązanie wody w naskórku. Dodatkowo wspiera naturalny balans mikrobiomu skóry, dopełniając pielęgnację cery trądzikowej.

DZIKIE INDYGO – działa łagodząco, a dodatkowo chroni przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.

MGIEŁKA NAWILŻAJĄCA BUTTERFLY TEA, ERYTRYTOL + DZIKIE INDYGO

Tonizuje

Przygotowuje skórę do dalszych etapów pielęgnacyjnych

Hej! Odkryj tajemnice pięknej i promiennej skóry. Jestem mgiełką, która nawilży, ukoi i przywróci odpowiedni poziom pH Twojej skóry. A to nie wszystko. Przygotuję Twoją skórę na kolejne etapy pielęgnacji. Reaplikuj mnie w ciągu dnia, by przekonać się o moich właściwościach odświeżających. Kryję w sobie Butterfly tea, erytrytol i dzikie indygo.

W składzie:

BUTTERFLY TEA – znana również jako niebieska herbata, nawilży oraz ukoi Twoją skórę.

ERYTRYTOL – działa silnie nawilżająco, poprzez wiązanie wody w naskórku. Dodatkowo wspiera naturalny balans mikrobiomu skóry, dopełniając pielęgnację cery trądzikowej.

DZIKIE INDYGO – działa łagodząco, a dodatkowo chroni przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.

KREM MATUJĄCO – REGENERUJĄCY BUTTERFLY TEA, ERYTRYTOL + DZIKIE INDYGO

Odżywia i regeneruje, matuje bez efektu wysuszonej skóry

Hej! Odkryj tajemnice pięknej i promiennej skóry. Jestem kremem do twarzy, który odżywi i wspomoże procesy regeneracyjne bez obciążania cery. A to nie wszystko. Walczę z nadmierną produkcją sebum, aby zapewnić Ci matowy efekt bez ryzyka wysuszonej skóry. Działam kojąco i łagodząco, koryguję drobne niedoskonałości oraz pomogę wyciszyć Twoją skórę. Kryję w sobie Butterfly tea, erytrytol, dzikie indygo, Cynk PCA, CICA i ceramidy. Ale największym zaskoczeniem będą kuleczki, które podczas aplikacji zapewnią Twojej skórze witaminowe odżywienie.

Jak działam?

Nadaję skórze zdrowy i matowy wygląd

Odżywiam i regeneruję bez obciążania cery

Koryguję drobne niedoskonałości

Reguluję wydzielanie sebum

Koję i łagodzę twoją skórę

W składzie:

BUTTERFLY TEA – znana również jako niebieska herbata, nawilży oraz ukoi Twoją skórę.

ERYTRYTOL – działa silnie nawilżająco, poprzez wiązanie wody w naskórku. Dodatkowo wspiera naturalny balans mikrobiomu skóry, dopełniając pielęgnację cery trądzikowej.

DZIKIE INDYGO – działa łagodząco, a dodatkowo chroni przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.

CERAMIDY – wzmacniają naturalną barierę ochronną skóry, skutecznie i długotrwale zabezpieczając ją przed utratą wilgoci i działaniem czynników zewnętrznych.

CYNK PCA – zwiększa nawilżenie skóry, jednocześnie regulując wydzielanie sebum. Pomaga nadać skórze zdrowy i świeży wygląd.

CICA – znana jako wąkrota azjatycka wykazuje działanie łagodzące, zmniejsza zaczerwienienia i podrażnienia, przyspiesza procesy regeneracyjne naskórka.

KREM NAWILŻAJĄCO – ROZŚWIETLAJĄCY BUTTERFLY TEA, ERYTRYTOL + DZIKIE INDYGO

Intensywnie i długotrwale nawilża, nadaje naturalny glow

Hej! Odkryj tajemnice pięknej i promiennej skóry. Jestem kremem do twarzy, który intensywnie i długotrwale nawilży Twoją skórę, bez dodatkowego obciążania, jednocześnie nadając jej naturalny glow. A to nie wszystko. Działam kojąco i łagodząco, koryguję drobne niedoskonałości oraz pomogę wyciszyć Twoją skórę. Kryję w sobie Butterfly tea, erytrytol, dzikie indygo, a także olej z pestek winogron, macadamia i masło shea. Ale największym zaskoczeniem będą kuleczki, które podczas aplikacji zapewnią Twojej skórze witaminowe odżywienie.

Jak działam?

Nadaję skórze zdrowy i matowy wygląd

Intensywnie i długotrwale nawilżam bez obciążania cery

Koryguję drobne niedoskonałości

Koję i łagodzę twoją skórę

Odżywiam i wygładzam skórę

W składzie:

BUTTERFLY TEA – znana również jako niebieska herbata, nawilży oraz ukoi Twoją skórę.

ERYTRYTOL – działa silnie nawilżająco, poprzez wiązanie wody w naskórku. Dodatkowo wspiera naturalny balans mikrobiomu skóry, dopełniając pielęgnację cery trądzikowej.

DZIKIE INDYGO – działa łagodząco, a dodatkowo chroni przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.

OLEJ Z PESTEK WINOGRON – chroni przed działaniem wolnych rodników, ogranicza przeznaskórkową utratę wody, dzięki czemu cera staje się nawilżona. Odżywia, wzmacnia naturalną barierę lipidową skóry, przyczyniając się do poprawy

jej naturalnych właściwości ochronnych.

OLEJ MACADAMIA – jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminy, dzięki czemu intensywnie nawilża, zmiękcza, regeneruje i odżywia skórę.

MASŁO SHEA – długotrwale nawilża, zapobiegając przeznaskórkowej utracie wody. Wspomaga naturalne procesy regeneracji skóry.

i Autor: materiał prasowy Perfecta