Akcja regeneracja – zadbaj o skórę po wakacjach

Wakacje to odpoczynek dla umysłu, ale wcale nie dla skóry, dlatego początek jesieni to doskonały moment, by zadbać o jej kondycję i przywrócić jej zdrowszy wygląd. Najlepiej zadziałać kompleksowo, stosując produkty poprawiające nawilżenie skóry na zewnątrz oraz suplementy diety, które dostarczą jej niezbędnych składników odżywczych od wewnątrz. Pomogą w tym produkty marki Nu Skin®, która w swojej bogatej ofercie ma zarówno kosmetyki z innowacyjnym składnikami, jak i wysokiej jakości preparaty, których działanie zostało poparte badaniami.

Codzienna dawka nawilżenia

By skutecznie poradzić sobie z utratą nawilżenia skóry oraz negatywnymi skutkami czynników zewnętrznych, najlepiej sięgnąć po produkty, które nie tylko przywrócą jej zdrowszy wygląd, ale także będą ją także chronić. Właśnie takie działanie mają produkty Nu Skin z linii Nutricentials® Bioadaptive Skin Care.

Nutricentials® Pumps to produkty zawierające kompleks bioadaptacyjnych składników roślinnych, zwanych adaptogenami, które pomagają zwiększać odporność skóry. W zależności od indywidulanych prefernecji można wybrać spośród trzech różnych wariantów. Nutricentials® Pumps Ceramides + Postbiotics zawiera skoncentrowaną mieszankę ceramidów oraz wyciąg z jabłka oraz postbiotyk (ferment bakterii Lactobacillus), które pomagają ukoić skórę oraz wspierają jej naturalną barierę ochronną przed utratą wilgoci. Dodatkowo formuła zawiera mieszankę aminokwasów, które działają jak naturalny czynnik nawilżający i nawadniający skórę. Nutricentials® Pumps Hyaluronic Acid + B5 zawiera kilka pochodnych form kwasu hialuronowego, które pomagają nawilżać skórę i dodają jej gładkości. W składzie znajduje się także panthenol (B5), który ją zmiękcza oraz wyciąg z korzenia drzewa morwy białej, który pomaga chronić skórę przed uszkodzeniami i przedwczesnym starzeniem. Nutricentials® Pumps Bakuchiol zawiera roślinną alternatywę dla retinolu, który zapewnia te same co on korzyści, wyciąg z wodorostów Jania Rubens (pozyskiwany z czerwonych alg morskich) oraz wyciąg z jabłek, który intensywnie nawilża.

Produktem, z którego nie powinniśmy rezygnować mimo końca lata, jest krem z filtrem. Nutricentials® Complexion Protection to lekki mineralny filtr przeciwsłoneczny o szerokim spektrum SPF 50. Jak każdy inny produkt z serii Nutricentials® zawiera wyciągi z bioadaptacyjnych składników roślinnych oraz karnozynę – składnik przeciwutleniający chroniący przed światłem niebieskim i promieniowaniem podczerwonym. Dzięki temu pomaga niwelować widoczne skutki nadmiernej ekspozycji skóry na te rodzaje promieniowania.

i Autor: Materiały prasowe Nu Skin

Dawka piękna

Tak samo ważne, jak dbanie o skórę na zewnątrz, jest dbanie o nią od środka. Odpowiednia suplementacja kluczowych składników odżywczych wpływa na jej elastyczność, gęstość, strukturę oraz nawilżenie. Składnikiem, który zapewnia skórze młodzieńczy i zdrowy wygląd jest kolagen. Beauty Focus Collagen+ to innowacyjny suplement diety, który zawiera wyselekcjonowane składniki, dzięki którym ma udowodnione działanie przeciwstarzeniowe. Każda saszetka Beauty Focus Collagen+ zawiera peptydy kolagenowe, które pomagają utrzymać elastyczność i prawidłową strukturę skóry. Prócz peptydów w składzie znajdują się także wyciąg z oleju pszenicznego, będącego roślinnym źródłem ceramidów, oraz luteina pozyskiwana z kwiatów aksamitki, która stanowi naturalny pigment karotenoidowy.

Oprócz kolagenu warto suplementować mikro i makroelementy. W formule Beauty Focus MultiBeauty znajduje się wielozadaniowy cynk, który pomaga chronić komórki skóry przed stresem oksydacyjnym, a równocześnie pielęgnuje także włosy i paznokcie. Dodatkowo zawarta w suplemencie diety biotyna odżywia skórę i włosy, a składniki roślinne – wyciąg z rozmarynu i wyciąg z grejpfruta – pomagają poprawiać wygląd zmarszczek wokół oczu oraz zwiększać elastyczność skóry, by nadać jej bardziej młodzieńczy wygląd. Sięgnij po produkty Nu Skin już dziś i zadbaj o swoją skórę po lecie.

