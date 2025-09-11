Allegro mówi YES biżuterii. Jak Polacy kupują dodatki?

Polacy coraz chętniej kupują biżuterię, co widać także w e-commerce. Według danych Allegro w 2024 roku liczba wyszukiwań na platformie w tej kategorii wzrosła rok do roku o 18%, a liczba dostępnych ofert o 12%. Wysokie zainteresowanie utrzymywało się również w pierwszym półroczu 2025.

Złoto czy srebro ⎼ jak kupujemy biżuterię

Trendy to nie tylko domena odzieży, widać je także w kategorii biżuterii. Jednym z najbardziej popularnych motywów wybieranych przez użytkowników Allegro jest serce. Z drugiej strony konsumenci równie chętnie sięgają po ponadczasową, minimalistyczną biżuterię, np. bransoletki i naszyjniki „żmijki”, czy też kolczyki łezki lub koła. W damskiej podkategorii najpopularniejsza była złota i pozłacana biżuteria, a przez cały miniony rok do wirtualnych koszyków trafiały najczęściej kolczyki (26%), bransoletki (26%), naszyjniki (12%) oraz zawieszki do bransoletek (10%). W podkategorii męskiej rządziło srebro. Tu kupujący wybierają łańcuszki i naszyjniki (30%), bransoletki (40%), sygnety i obrączki (9%), wisiorki (5%) oraz spinki do mankietów (6%).

Biżuteria personalizowana to doskonały pomysł na szczególną okazję – okrągłe urodziny, rocznicę czy ślub. Nic więc dziwnego, że tylko w ubiegłym roku fraza „grawer” przy wyszukiwaniu biżuterii na platformie była wpisywana ponad 60 tysięcy razy.

Ile użytkownicy Allegro wydają na biżuterię? Średnia cena zakupionej na Allegro biżuterii to ok. 58 zł, co oznacza, że przeznaczamy na nią więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej (wzrost o 13% rok do roku). W pierwszym kwartale 2025 średni koszyk wynosił 108 zł. Najczęściej stawiamy na pojedyncze sztuki, choć w okresie przedświątecznym wyraźnie widać zwiększone zainteresowanie całymi kompletami.

Sezon na biżuterię

W ciągu roku nie brakuje okazji do zakupu biżuterii, jednak są takie miesiące, kiedy ruch i sprzedaż na Allegro zauważalnie wzrastają. Dzieje się tak przed walentynkami, Dniem Kobiet, w maju – czyli w okresie komunijno-weselnym – oraz przed świętami Bożego Narodzenia. Biżuterię najchętniej kupujemy w poniedziałki i środy, zwłaszcza między godziną 10:00 a 11:00 oraz 20:00 a 21:00.

YES błyszczy na Allegro

8 września na Allegro wystartował oficjalny sklep YES – rodzinna, polska firma biżuteryjna, obecna na rynku od ponad 40 lat. To marka dobrze znana konsumentom, charakteryzująca się ponadczasowym stylem. W ofercie sklepu dostępnej na Allegro znajduje się 1200 produktów, a w przyszłości poszerzy się ona o kolejne 500 pozycji. W sklepie YES na platformie klienci znajdą: kolczyki, naszyjniki, zawieszki, bransoletki, beadsy, biżuterię męską oraz biżuterię dziecięca.