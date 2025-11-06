AllSaints prezentuje kolekcję Imagine Winter w Answear Concept Store

Kolekcja Imagine Winter to odpowiedź na potrzeby współczesnej garderoby, w której te same ubrania sprawdzają się zarówno w dziennych, jak i wieczornych stylizacjach. Marka postawiła na luksusowe materiały i ponadczasowe projekty, które przetrwają więcej niż jeden sezon.

W centrum kolekcji znalazły się dzianiny z odpowiedzialnie pozyskanego kaszmiru i wełny merino w luźnych, oversizowych krojach. Męskie swetry zaskakują graficznymi wzorami i kontrastowymi fakturami. Dla kobiet marka przygotowała elegancki komplet AUDE, składający się z warstwowej maxi spódnicy i peleryny.Odzież wierzchnia obejmuje wełniane płaszcze o dopasowanym kroju, puchowe kurtki oraz ikoniczne modele skórzane i z shearlingu. Wyróżnia się męska bluza z kapturem MOSTYN – nowoczesna interpretacja owczej skóry, dostępna wyłącznie w wybranych butikach marki. - Dla mnie kolekcja IMAGINE celebruje wizję naszej marki jako katalizatora indywidualności. Przemyślane projekty w pięknych materiałach z nutą charakteru – aspiracyjne, a jednocześnie osiągalne - Rebecca Nye, Design Director AllSaints

Premierę kolekcji w warszawskim Answear Concept Store świętowano 29 października 2025 podczas wyjątkowego wieczoru, na którym pojawili się dziennikarze, celebryci, przyjaciele marki i influencerzy modowi. Kulminacyjnym momentem wieczoru był koncert Natalii Szroeder, która swoją energią idealnie wpisała się w konwencję wieczoru i charakter marki AllSaints.

i Autor: Imagine Winter/ Materiały prasowe

