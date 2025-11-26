Ania Kruk prezentuje kampanię świąteczną “Very Awkward Moments” - z humorem i dystansem o najbardziej niezręcznych momentach świąt

Marka biżuteryjna ANIA KRUK, znana z odważnego podejścia do storytellingu i świeżego spojrzenia na modę, ruszyła z kampanią świąteczną “Very Awkward Moments. Urok świąt w jednym pudełku”. To przewrotna, pełna humoru i autoironii opowieść o sytuacjach, które wszyscy znamy aż za dobrze - tych małych, niezręcznych chwilach, które potrafią wydarzyć się przy wigilijnym stole, podczas rodzinnych spotkań czy w trakcie wręczania prezentów.

Kampania zwraca uwagę na to, że święta nie zawsze wyglądają jak z katalogu - czasem są chaotyczne, czasem zabawnie niewygodne, a czasem całkiem nieplanowane. Właśnie te momenty stają się tłem dla biżuterii ANIA KRUK, która - w kontrze do niezręczności - jest pewnym i trafionym prezentem, niezależnie od rodzinnych plot twistów.

W serii krótkich spotów i zdjęć przedstawiono niezręczne momenty związane z modą, kiedy mamy na sobie sweter z reniferem, a cała reszta rodziny lśni niczym na oskarowym dywanie, z wręczaniem prezentów, kiedy dublujemy się z pomysłem z kimś innym albo z emocjami, kiedy cała starszyzna stołu pyta się o ślub i dzieci, a nam do tego niespieszno.

Biżuteria ANIA KRUK pojawia się jako happy end każdej z niezręczności - jako prezent, który naprawdę cieszy i łagodzi najbardziej krępujące sytuacje.

„Chcieliśmy stworzyć kampanię, która będzie autentyczna, lekka i bliska codziennym doświadczeniom. Święta są piękne, ale nie są idealne - i w tym ich urok. Nasza biżuteria ma dodawać pewności, luzu i wywoływać uśmiech na twarzy, szczególnie wtedy, gdy wokół dzieją się najbardziej niezręczne historie”. – mówi Magda Polaszek, Head of Brand, PR & CSR marki ANIA KRUK.

Całej kampanii towarzyszy specjalnie skomponowany prezentownik dostępny na stronie internetowej, w którym znalazły się produkty dostępne w ofercie.

“Very Awkward Moments. Urok świąt w jednym pudełku” to zaproszenie, by spojrzeć na święta z przymrużeniem oka i podarować sobie oraz bliskim coś, co nie tylko rozświetli stylizacje, ale też… rozładuje każdą niezręczną atmosferę.

i Autor: Ania Kruk/ Materiały prasowe