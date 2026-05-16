Answear kontynuuje wiosenną narrację – premiera kampanii SS26

Kampania SS26 składa się z dziewięciu spotów zbudowanych wokół jednego pytania: co się dzieje, kiedy fascynacja modą wymyka się spod kontroli? “Każdy z filmów eksploruje inną kategorię, zarówno produktową, jak i okazjonalną: sukienki, torebki, resort, kolekcję wieczorową oraz sneakersy w wydaniu casualowym i sportowym. Łączy je choreograficzna precyzja ruchu, za każdym razem zinterpretowana w inny sposób.” - mówi Marta Sawicka Dyrektor Marketingu Wizerunkowego.

Estetycznie kampania balansuje między przerysowaniem a filmowym realizmem. Sukienki nabierają intensywności na tle zmieniającego się otoczenia, torebki obsesyjnie wypełniają każdy kadr, letnie stylizacje unoszą bohaterów w powietrze, a w eleganckiej odsłonie tańcząca para w apartamencie przechodzi od domowej swobody do wieczorowego sznytu. Filmy różni temperatura wizualna, łączy podobny puls - dynamiczny i zaskakujący.

Za reżyserię odpowiada duński twórca Viktor Sloth, który ma w portfolio realizacje dla Prady, Balmaina i Gucciego. W jego pracach wrażliwość art-house'owa spotyka się z miejską energią, a wyobraźnia surrealistyczna jest osadzona w bardzo realnych przestrzeniach.Choreografię przygotowała Aga Konopka, związana z teatrem tańca. W kampanii potraktowała ruch szerzej niż klasyczny taniec sceniczny: jako sposób na kompozycję kadru, budowanie relacji między postaciami oraz interakcję ze scenografią. Filmy wyprodukowało Warsaw Production, a za kreację i strategię odpowiada Saatchi&Saatchi.Kolekcja wiosna–lato 2026 dostępna jest na answear.com i w aplikacji Answear. Kampania będzie emitowana w digitalu na 12 rynkach, gdzie obecny jest Answear.Informacje o realizacji:

Agencja kreatywna: Saatchi & Saatchi

Reżyser: Viktor Sloth

Choreografia: Aga Konopka

Senior Art Director: Magda Drozdowska

Senior Copywriter: Quentin Carenzo

Content Creator: Sonia Nowacka

Stylizacje: Łukasz Witek / Answear

Client Service:

Integrated Communication Director: Małgorzata Wajdziak

Senior Project Coordinator: Karolina Wereszczyńska

Strategia:

Digital Strategist: Radosław Chrobot

Produkcja:

Senior TV Producer: Magdalena Barszcz

Dom produkcyjny: Warsaw Production

Producent: Michał Zamencki, Katarzyna Sierka

Postprodukcja: Badi Badi

Dźwięk: Prodigious

Autor: Answear/ Materiały prasowe