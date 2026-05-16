Answear kontynuuje wiosenną narrację – premiera kampanii SS26

Karolina Piątkowska
2026-05-16 10:44

Po wiosennym pokazie Runway SS26 Your Reflection, na którym w Art·Box w Fabryce Norblina marka zaprezentowała multibrandową kolekcję, Answear otwiera kolejny rozdział sezonu. Tym razem w postaci serii spotów reklamowych, w których ubrania nie tyle towarzyszą bohaterom, co wprawiają ich w ruch i przemawiają przez nich językiem emocji.

Kampania SS26 składa się z dziewięciu spotów zbudowanych wokół jednego pytania: co się dzieje, kiedy fascynacja modą wymyka się spod kontroli? “Każdy z filmów eksploruje inną kategorię, zarówno produktową, jak i okazjonalną: sukienki, torebki, resort, kolekcję wieczorową oraz sneakersy w wydaniu casualowym i sportowym. Łączy je choreograficzna precyzja ruchu, za każdym razem zinterpretowana w inny sposób.” - mówi Marta Sawicka Dyrektor Marketingu Wizerunkowego.

Estetycznie kampania balansuje między przerysowaniem a filmowym realizmem. Sukienki nabierają intensywności na tle zmieniającego się otoczenia, torebki obsesyjnie wypełniają każdy kadr, letnie stylizacje unoszą bohaterów w powietrze, a w eleganckiej odsłonie tańcząca para w apartamencie przechodzi od domowej swobody do wieczorowego sznytu. Filmy różni temperatura wizualna, łączy podobny puls - dynamiczny i zaskakujący.

Za reżyserię odpowiada duński twórca Viktor Sloth, który ma w portfolio realizacje dla Prady, Balmaina i Gucciego. W jego pracach wrażliwość art-house'owa spotyka się z miejską energią, a wyobraźnia surrealistyczna jest osadzona w bardzo realnych przestrzeniach.Choreografię przygotowała Aga Konopka, związana z teatrem tańca. W kampanii potraktowała ruch szerzej niż klasyczny taniec sceniczny: jako sposób na kompozycję kadru, budowanie relacji między postaciami oraz interakcję ze scenografią. Filmy wyprodukowało Warsaw Production, a za kreację i strategię odpowiada Saatchi&Saatchi.Kolekcja wiosna–lato 2026 dostępna jest na answear.com i w aplikacji Answear. Kampania będzie emitowana w digitalu na 12 rynkach, gdzie obecny jest Answear.Informacje o realizacji:

  • Agencja kreatywna: Saatchi & Saatchi
  • Reżyser: Viktor Sloth
  • Choreografia: Aga Konopka
  • Senior Art Director: Magda Drozdowska
  • Senior Copywriter: Quentin Carenzo
  • Content Creator: Sonia Nowacka
  • Stylizacje: Łukasz Witek / Answear

Client Service:

  • Integrated Communication Director: Małgorzata Wajdziak
  • Senior Project Coordinator: Karolina Wereszczyńska

Strategia:

  • Digital Strategist: Radosław Chrobot

Produkcja:

  • Senior TV Producer: Magdalena Barszcz
  • Dom produkcyjny: Warsaw Production
  • Producent: Michał Zamencki, Katarzyna Sierka
  • Postprodukcja: Badi Badi
  • Dźwięk: Prodigious
