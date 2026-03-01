Atopowa skóra dłoni woła o pomoc - jak o nią dbać, by nie pękała i nie piekła?

Czym jest AZS i dlaczego dłonie cierpią najbardziej?

Atopowe zapalenie skóry to przewlekła choroba o podłożu genetycznym, przebiegająca z okresami remisji i zaostrzeń. Skóra z AZS różni się od zdrowej już na poziomie budowy. Przyczyną problemów jest zaburzenie w prawidłowym wytwarzaniu płaszcza lipidowego - niedobory ceramidów, a także mocznika, wchodzącego w skład naturalnego czynnika nawilżającego (NMF) oraz nadmierna reakcja układu odpornościowego. Skóra traci zdolność do zatrzymywania wody, szybciej się przesusza i staje się bardziej podatna na działanie czynników drażniących - alergeny łatwo przechodzą w głąb skóry, podrażnią ją i wywołują reakcję zapalną.

Dlaczego dłonie są szczególnie narażone?

Bo często myjemy je w zbyt ciepłej wodzie – gorąca woda wypłukuję lipidy pozbawiając skórę naturalnego płaszcza lipidowego, tym samym dodatkowo osłabia i tak już naruszoną przy AZS barierę ochronną skóry.

Bo używamy silnych środków czystości - zbyt silne preparaty mogą podrażniać skórę i nasilić objawy zapalenia.

Bo są narażone na działanie czynników atmosferycznych – zimą wystawiamy je na mróz i wiatr, latem – na słońce.

Objawy AZS na dłoniach mogą mieć różne nasilenie, ale najczęściej obejmują:

Silną suchość i szorstkość - nawet po umyciu rąk pojawia się uczucie ściągnięcia, a skóra przypomina pergamin.

Zaczerwienienie i podrażnienia – na grzbietach dłoni lub między palcami mogą pojawiać się czerwone plamy, a w okresie zaostrzeń skóra bywa mocno rozpalona.

Świąd – swędzenie może utrudniać koncentrację, a nawet sen, a drapanie może nasilać stan zapalny.

Pęknięcia i mikrouszkodzenia – mogą być bolesne i utrudniać codzienne czynności.

Odmienna budowa skóry w AZS oznacza, że nawet w okresie remisji, gdy twoja skóra ma się dobrze, odpowiednia pielęgnacja jest kluczowa dla utrzymania jej w dobrej kondycji.

Dlaczego zwykły krem do rąk nie wystarczy?

W przypadku skóry atopowej kluczowe jest odbudowanie bariery ochronnej, ale ważne są także: łagodzenie podrażnień i redukcja stanów zapalnych.

Skóra z AZS potrzebuje:

składników silnie nawilżających (np. gliceryna, kwas hialuronowy),

emolientów odbudowujących warstwę lipidową (np. ceramidy, masła i oleje rośline, np. masło shea, olej słonecznikowy, migdałowy, kokosowy czy z awokado),

substancji łagodzących (np. alantoina, pantenol),

substancji przeciwzapalnych (np. laktoferyna).

Ważne jest także, by kosmetyki były bezzapachowe i przeznaczone do skóry wrażliwej lub atopowej.

Te 2 kosmetyki stworzono z myślą o potrzebach skóry ekstremalnie przesuszonej, wrażliwej i nadreaktywnej, w tym dotkniętej atopowym zapaleniem skóry.

Delikatny zmiękczający krem–kompres Kuracja Barierowa, SHEHAND; cena: 27,99 zł/75 ml

Lekka, szybko wchłaniająca się formuła otula skórę na podobieństwo kompresu, skutecznie niwelując objawy dotkliwej suchości, łuszczenia, swędzenia i podrażnienia naskórka. W jego składzie znajdziemy olej owsiany, koloidaną mączkę owsianą, ceramidy, lipidy, laktoferynę, skwalan, lecytynę, a także betainę i witaminę E. Efekt odczuwalnego nawilżenia, natychmiastowego zmiękczenia i wygładzenia odczujemy od razu po aplikacji.

Silnie naprawczy krem–maska Kuracja Barierowa, SHEHAND, cena: 29,99 zł/75 ml

Bogata lipidowa formuła działa jak kojący opatrunek, regenerując, wygładzając i zmiękczając skórę dłoni. Krem-maska doskonale łagodzi skrajną suchość skóry, radzi sobie ze ściągnięciem, napięciem, łuszczeniem, swędzeniem i podrażnieniem, a dodatkowo pomaga przywrócić równowagę mikrobiomu. Preparat poprawia wygląd i

kondycję naskórka i daje długotrwałe odczucie odżywienia i ukojenie. Jego skuteczność działania to zasługa oleju owsianego i koloidalnej mączki owsianej, lanoliny, oleożywicy, lecytyny, laktoferyny i alantoiny. Idealny do stosowania na noc.

Atopowa skóra dłoni wymaga konsekwencji. To nie jednorazowa kuracja, lecz codzienny rytuał pielęgnacji. Delikatne mycie, regularne nawilżanie i natłuszczanie oraz ochrona przed czynnikami drażniącymi potrafią sprawić, że nawet bardzo wymagająca skóra stanie się spokojniejsza, bardziej elastyczna i mniej podatna na podrażnienia i pęknięcia.