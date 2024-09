Babie lato na ratunek zmęczonej skórze

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Podstawa codziennej pielęgnacji

Podstawowa potrzeba skóry, niezależnie od pory roku to nawilżenie. Szczególnie warto wdrożyć je po okresie wakacyjnym. Używaj emolientów i kremów nawilżających, np. dermo face sebio BHL. lipidowa emulsja nawilżająca (40 ml/ 39,99 zł). Dostarcza skórze w ciągu nocy niekomedogennych lipidowych składników, respektując specjalne potrzeby skóry ze zmianami trądzikowymi. Przywraca nawilżenie i odnawia barierę hydrolipidową, dzięki czemu poprawia stan skóry i przyspiesza eliminację niedoskonałości. Normalizuje wydzielanie sebum, przerywając tzw. błędne koło przetłuszczania. Przywraca komfort podrażnionej skórze. Emulsja polecana jest także do odbudowy zaburzonej bariery hydrolipidowej w trakcie i po kuracjach z kwasami i retinoidami.

i Autor: materiał prasowy tołpa

Skóra po zabiegu

Początek jesieni to czas weryfikacji stanu naszej skóry. Często po wakacjach nasza cera jest odwodniona, przesuszona, o nierównym kolorycie czy przebarwieniach. Sięgamy wtedy po mocniej działające kosmetyki na bazie kwasów, albo umawiamy się na wizyty u specjalisty. Po zabiegach równie ważna jest pielęgnacja w domu, mająca na celu regenerację i zabezpieczanie naskórka. octenisept® krem (50 ml/ 31 zł) chroni i regeneruje skórę, łagodzi podrażnienia. Obecna w kremie oktenidyna posiada unikalne właściwości: działa zarówno na bakterie, grzyby i wirusy w czasie 1 minuty! Jest to substancja przebadana klinicznie, która cieszy się zaufaniem ekspertów, bo za jej skutecznością i bezpieczeństwem stoją badania naukowe i doświadczenia kliniczne. Jest stosowana przez lekarzy i pielęgniarki w szpitalach w leczeniu owrzodzeń i ran przewlekłych, szczególnie tych zagrożonych infekcją oraz w rutynowym odkażaniu skóry i błon śluzowych. Ma bardzo szerokie spektrum działania odkażającego - przeciwdziała trzem grupom patogenów, w tym chorobotwórczym, takim jak: bakterie, wirusy i grzyby. Co więcej, wykazuje najszybsze działanie spośród substancji przeciwdrobnoustrojowych. Jest nie tylko skuteczna, ale i bardzo bezpieczna. Krem octenisept® zawiera również wazelinę, bisabolol oraz panthenol. Nie ma w nim za to żadnych substancji barwiących ani zapachowych. Skóra po zastosowaniu jest zabezpieczona przed mikronakażeniami, nawilżona, natłuszczona i zregenerowana.

i Autor: materiał prasowy octenisept

Włosy po urlopie

Podczas wakacji nie jesteśmy w stanie uniknąć zetknięcia ze słońcem, wodą z basenu czy morską. Pod wpływem tych czynników włosy robią się bardziej suche i łamliwe, zaczynają się rozdwajać, tracąc swój naturalny blask i miękkość. Aby powróciły do dobrej kondycji warto po okresie letnim lekko je podciąć, szczególnie rozdwojone i suche końcówki. Na co dzień warto stosować szampon nawilżający, np. tołpa.® hair rituals, szampon nawilżający codzienny rytuał delikatnego oczyszczenia. Aby ułatwić dokładne mycie włosów i późniejsze spłukanie szamponu, zadbaj o jego spienienie przed nałożeniem na skórę głowy. Możesz zrobić to za pomocą wody, delikatnie rozmasowując go w dłoniach albo posłużyć się naczyniem (najlepiej sprawdzi się miska lub kubek). Raz lub dwa razy w tygodniu postaw na: tołpa.® hair rituals, szampon chelatujący rytuał głębokiego oczyszczenia.

Dzięki stosowaniu masek odżywczych łuska włosa zostaje zamknięta i wygładzona. Odżywki z linii tołpa.® hair rituals zadbają o kondycję włosów i pomogą uzyskać efekt plumpingu, botoksu czy laminacji we własnej łazience. Możesz je nałożyć nie tylko po ale i przed myciem, dla zabezpieczenia włosów na długości przed szamponem. tołpa.® hair rituals, odżywka do włosów efekt plumping rytuał nawilżenia i miękkości ma lekką formułę, która nawilża włosy i zapobiega ich elektryzowaniu się. W efekcie włosy są miękkie i przyjemne w dotyku. To zasługa torfu tołpa, kwasu hialuronowego, hialuronianu sodu, masła shea i ametystu. Jeśli marzysz o tafli lśniących, gładkich i sypkich włosów, postaw na tołpa.® hair rituals, odżywka do włosów efekt laminacji rytuał wygładzenia i blasku. Substancja laminująca otula włosy, zabezpieczając je przed uszkodzeniem. Przywraca włosom witalność, sprężystość i elastyczność. Pomaga uzyskać efekt tafli - błyszczących, gładkich i pięknych włosów. To zasługa składników aktywnych: torfu tołpa, roślinnej keratyny, czynnika laminującego, oleju macadamia, betainy i ametystu. Jeśli twoje włosy mają tendencję do elektryzowania lub są gęste i kręcone, pokochają: tołpa.® hair rituals, odżywka do włosów z efektem botoksu rytuał regeneracji i odżywienia, która silnie regeneruje i wzmacnia strukturę włosa, dając efekt mocnych, odżywionych i zdrowo wyglądających włosów. Można stosować ją jako odżywczą maskę (10 min) lub kurację silnie odbudowującą (40 min). Połączenie torfu tołpa, oleju awokado, oleju migdałowego, kwasu mlekowego i ametystu chroni włosy przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych, przeciwdziała łamaniu i kruszeniu. Jednocześnie wzmacnia strukturę włosa i poprawia jego kondycję.

i Autor: Materiały prasowe tołpa

Zapach jesieni

Po gorących letnich nocach, potrzebujemy zmienić też zapach, który nam towarzyszy. Perfumy na jesień są często intensywniejsze niż wakacyjne zapachy, choć często nawiązują do ciepłych letnich dni. Sorvella Perfume Golden Notes (100 ml/ 249,90 zł) rozpoczyna swoją perfekcyjnie skomponowaną melodię od nut mandarynki i szafranu. Mandarynka, o swoim soczystym i intensywnym zapachu, w połączeniu z delikatnym, ale jednocześnie wyrazistym szafranem, otwiera drzwi do magicznego świata elegancji, przynosząc pierwszy oddech luksusu i wyrafinowania. W sercu kompozycji pulsuje osmantus i fiołek. Osmantus, znany również jako kwiat oliwny, dodaje delikatności, emanując nutami kwiatowymi i owocowymi. Natomiast fiołek, o swym subtelnie słodkim aromacie, wprowadza harmonię, ukazując bogactwo natury i wyrafinowanej elegancji.

i Autor: materiał prasowy Sorvella