Baggy Season według Levi’s – świąteczny styl w nowym wydaniu.

W kobiecej kolekcji uwagę przyciąga Super Baggy Barrel – szeroki fason o wyrazistym kształcie, który świetnie wygląda w duecie z dopasowanym gorsetem Tailored Bustier. Na co dzień idealnie sprawdzi się Baggy Dad Barrel z marynarką Stella Relaxed Blazer – razem tworzą zestaw, który łączy swobodę z miejską elegancją. Miękki Tara Wooly Cardigan doda stylizacji wygodnego, niewymuszonego charakteru – w sam raz na spokojniejsze dni.

W męskiej kolekcji pojawiają się spodnie 578™ Baggy – luźny fason, który stał się podstawą sezonu. W duecie z kurtką Highland Park Jacket sprawdzi się w bardziej miejskich zestawach, a z puchówką Briggs Short Puffer – w chłodniejsze dni. Topy Smiley Western i Presidio Raglan Sweater dodają całości lekkości i świeżego spojrzenia na zimowe warstwy.

Całość uzupełniają dodatki, które podkreślają charakter Baggy Season. Buty Jackson Worker Boots łączą solidne wykonanie z codzienną wygodą, a koszula Harlie Boyfriend Shirt to dopracowany, a jednocześnie swobodny element kobiecej garderoby. Akcesoria, takie jak Glam Stud Belt, Presley Top Handle Bag czy czapka LS Monogram Cap, dodają stylizacjom wyrazistości. Kolekcja łączy ponadczasowe fasony Levi’s® z nowym spojrzeniem na sezonowy luz.

Baggy to nie tylko fason – to sposób bycia. W czasie wypelnionym jesiennymi spotkaniami i świątecznymi przygotowaniami, Levi’s® Baggy staje się najlepszym remedium na towarzyszący nam pośpiech. Zaskakuje uniwersalnością, dopasowuje się do każdej okazji i pokazuje, że prawdziwy styl zaczyna się od swobody.

i Autor: Levi’s/ Materiały prasowe

