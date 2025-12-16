Świąteczna magia pielęgnacji: wyjątkowe zestawy prezentowe

Poznaj gwiazdy tegorocznych propozycji!

Rénergie Lancôme Rénergie c.r.x. Triple Serum Retinol – zestaw prezentowy z kosmetykami do przeciwstarzeniowej pielęgnacji skóry

Ten zestaw to zaproszenie do najbardziej zaawansowanej pielęgnacji przeciwstarzeniowej Lancôme. Formuła z retinolem w połączeniu z regenerującym kremem i rozświetlającą

pielęgnacją pod oczy tworzy kompletny rytuał, który widocznie przywraca skórze świeżość i witalność. Idealny dla skóry potrzebującej rozświetlenia i wyraźnego odmłodzenia.

Skład zestawu:

Rénergie C.R.x. Triple Serum Retinol 50 ml

Rénergie H.P.N. Ultra Cream 15 ml

Rénergie Eye Cream 5 ml

Autor: Lancome/ Materiały prasowe

RÉNERGIE H.C.F. TRIPLE SERUM – INTENSYWNE ODŻYWIENIE I BLASK

Idealna propozycja dla skóry wymagającej intensywnej odbudowy. Ten pielęgnacyjny duet działa jak prawdziwa terapia odnowy dla cery potrzebującej ujędrnienia i regeneracji.Zawarte w nim Triple Serum to formuła o potrójnym działaniu, która jednocześnie liftinguje, wygładza i regeneruje skórę. Uzupełnia je krem peptydowy wzmacniający efekt odnowy i zapewniający dodatkowe ujędrnienie.

Skład:

Rénergie H.C.F. Triple Serum 50 ml

Rénergie H.P.N. 300-Peptide Cream 15 ml

Autor: Lancome/ Materiały prasowe

RÉNERGIE H.P.N. 300 PEPTIDE CREAM – PROGRAM GŁĘBOKIEJ REGENERACJI

Idealna propozycja dla skóry wymagającej intensywnej odbudowy. Ten pielęgnacyjny duet działa jak prawdziwa terapia odnowy dla cery potrzebującej ujędrnienia i regeneracji. Główną rolę odgrywa innowacyjny krem peptydowy, który mobilizuje skórę do pracy i wspiera jej odnowę. Całość tworzy harmonijny rytuał pielęgnacyjny, zaprojektowany z myślą o widocznej poprawie gęstości i elastyczności — dzień po dniu.

Skład:

Rénergie H.P.N. 300 Peptide Cream 50 ml

Rénergie H.P.N. 300-Peptide Cream 15 ml

Rénergie Eye Cream 5 ml

Autor: Lancome/ Materiały prasowe

Lancôme Hypnôse – kultowy tusz do rzęs

Tusz Hypnôse nadaje rzęsom widoczną objętość, podkreśla spojrzenie i pozwala stopniować efekt — od naturalnego po bardziej wyrazisty. Doskonały pomysł na prezent dla miłośniczek klasycznego, eleganckiego makijażu.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Lancôme

Lancôme Teint Idole Care & Glow – korektor rozświetlający

Korektor Care & Glow łączy właściwości pielęgnacyjne z lekkim, rozświetlającym wykończeniem. Pomaga wyrównać koloryt, optycznie wygładza skórę i dodaje cerze świeżości. To uniwersalna propozycja prezentowa, która sprawdzi się w codziennym makijażu.