Świąteczne zestawy prezentowe. W trosce o piękno i potrzeby skóry

Święta to czas, w którym szczególnie chętnie okazujemy bliskim troskę i uwagę. To także dobry moment, by obdarować ich tym, co pozwoli im zatroszczyć się o siebie i codziennie czerpać przyjemność z pielęgnacji.

Z myślą o świątecznych prezentach NIVEA przygotowała zestawy, które będą doskonałym upominkiem dla najbliższych. Wśród nich różnorodne propozycje odpowiadające na odmienne potrzeby pielęgnacyjne, co pozwala łatwo dopasować je do preferencji osoby obdarowywanej.

ZESTAW KOSMETYKÓW DO TWARZY NIVEA Q10 ELEGANCE

Duet z linii Q10 w praktycznej kosmetyczce – pomaga redukować zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych, dbając o młodszy wygląd skóry każdego dnia.

W skład zestawu wchodzą dwa produkty:

NIVEA Q10 UJĘDRNIENIE Przeciwzmarszczkowy Ekstra Ujędrniający krem na dzień z SPF15 – nawilża, regeneruje i chroni przed powstawaniem zmarszczek.

NIVEA PRZECIWZMARSZCZKOWY EKSPERT Q10 Podwójne aktywne serum – dzięki innowacyjnej formule z technologią antyglikacyjną działa dwutorowo: redukuje nawet najgłębsze zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych

i Autor: Nivea/ Materiały prasowe

ZESTAW KOSMETYKÓW DLA MĘŻCZYZN NIVEA MEN SILVER CONTROL.

Praktyczny komplet dla mężczyzn – trzy kosmetyki pielęgnacyjne z brązową kosmetyczką.

W skład zestawu wchodzą:

NIVEA MEN Silver Protect balsam po goleniu – działa regeneracyjnie i antybakteryjnie na skórę.

NIVEA MEN Silver Protect antyperspirant roll-on – zapewnia niezawodną ochronę antyperspirantu i zwalcza nieprzyjemny zapach.

NIVEA MEN Silver Protect Pianka do golenia – ułatwia dokładne, komfortowe golenie

i Autor: Nivea/ Materiały prasowe

ZESTAW KOSMETYKÓW Z KOSMETYCZKĄ NIVEA BEAUTY COLLECTION

Propozycja stworzona z myślą o naturalnym pięknie i kompleksowej pielęgnacji – kosmetyki dbają o zdrowy, promienny wygląd skóry.

W kosmetyczce znajdują się cztery produkty:

NIVEA Creme Soft Żel pod prysznic z olejkiem migdałowym – zapewnia uczucie nawilżonej i gładkiej skóry.

NIVEA Fresh Natural Antyperspirant roll-on – gwarantuje długotrwałą ochronę i uczucie świeżości na cały dzień.

NIVEA Wygładzający krem do rąk – wzmacnia barierę ochronną skóry, pozostawiając dłonie miękkie i gładkie.

NIVEA Wygładzające mleczko do ciała wzbogacone o głęboko nawilżające serum i masło shea.

i Autor: Nivea/ Materiały prasowe

ZESTAW KOSMETYKÓW DO PIELĘGNACJI NIVEA COZY CARE

Zestaw zawiera intensywną pielęgnację od NIVEA opartą na odżywczych i nawilżających formułach. Produkty wspierają codzienne potrzeby skóry, pozostawiając ją miękką i dobrze nawilżoną.

W skład zestawu wchodzą:

NIVEA Odżywcze mleczko do ciała – zadba o nawilżenie i regenerację nawet bardzo suchej skóry.

NIVEA Creme Care Kremowy żel pod prysznic – nadaje skórze zdrowy wygląd po każdym użyciu.

NIVEA Creme – kultowy krem, zapewnia skórze pielęgnację, ochronę i nawilżenie, pozostawiając ją gładką i zadbaną.