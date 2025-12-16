Prezenty kosmetyczne prezenty last minute

Dla mamy - zestaw limitowanych kosmetyków Zimowe Owoce - uzupełniające się produkty do pielęgnacji ciała o słodkim, otulającym zapachu czerwonych owoców, wanilii i kardamonu. Będą idealnym wyposażeniem łazienki na kolejne zimowe miesiące. Zestaw prezentowy Zimowe owoce - 6 produktów / 179,90 zł

Dla przyjaciółki lub siostry - zestaw Karite & Bergamotka w blaszanym pudełku prezentowym - ten komplet 3 produktów to gwarancja ulgi dla suchej skóry. Olejek pod prysznic, mleczko do ciała i odżywczy krem do rąk to tercet idealny o kojącym zapachu bergamotki. Zestaw 3 produktów Karite & Bergamotka / 99,90 zł

Dla chłopaka lub brata - Zestaw prezentowy Granit Bleu - kosmetyki o drzewno-morskim zapachu wprost z francuskich, skalistych wybrzeży Bretanii. Kostka myjąca to doskonała alternatywa dla żeli pod prysznic, a woda toaletowa to ponadczasowy klasyk, który doceni każdy mężczyzna. Zestaw prezentowy Granit Bleu 2 produkty / 189 zł

Dla babci - regenerujący zestaw Riche Crème - najchętniej kupowana i kultowa już seria do pielęgnacji twarzy od Yves Rocher to najlepszy prezent, jaki można podarować osobie z dojrzałą cerą. Przeciwzmarszczkowe kremy zadbają o nawilżenie i regenerację skóry, a ich stosowanie umili zapach z różanego olejku, który jest głównym składnikiem serii. Regenerujący zestaw Riche Crème 2 produkty / 215 zł

Dla znajomych z pracy - Zestaw prezentowy Leśna mandarynka - prezentowe pudełeczko skrywa 3 mini produkty do pielęgnacji. Żel pod prysznic 50 ml, peeling do ciała 30 ml i mleczko do ciała 50 ml – te 3 podróżne kosmetyki będą idealne na służbowe (i prywatne) wyjazdy. Zestaw prezentowy Leśna mandarynka - 54,90 zł

