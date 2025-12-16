Świąteczny makijaż: błysk, kolor i prezentowe pewniaki na ten sezon!

Błysk, nawilżenie i zero lepkości: Fat Oil w wersji prezentowej

NYX Professional Makeup Holiday Fat Oil Trio Kit: Trzy błyszczące odcienie ukochanego Fat Oil Lip Drip w jednym zestawie, idealnym na zimowy sezon. Intensywne nawilżenie do 12 godzin, lśniące wykończenie i komfort bez lepkości sprawiają, że to must-have w każdej świątecznej kosmetyczce. FAT aplikator sunie po ustach jak marzenie, zapewniając subtelny kolor i olśniewający blask – idealny zarówno na co dzień, jak i na świąteczne wyjścia.

NYX Professional Makeup Holiday Fat Gingerbread House Kit: Soczyste błyszczyki Fat Oil Lip Drip i balsamy Fat Oil Slick Click zamknięte w uroczej,

piernikowej chatce? Ten zestaw to definicja świątecznego prezentownika! Niezwykle nawilżające, bogate w połysk i absolutnie nieklejące – gwarantują miękkie, gładkie i zdrowo wyglądające usta przez cały czas zimowych celebracji.

Glow, który otuli skórę jak zimowy uścisk

NYX Professional Makeup Buttermelt Face Palette (Light/Medium): Limitowana, wegańska paleta duo róż + rozświetlacz, inspirowana maślanymi teksturami zimowych smakołyków. Idealna dla jasnych i średnich karnacji, zapewnia naturalny, promienny efekt aż do 12 godzin. Kompaktowa, miękka w aplikacji i pełna świątecznego ciepła – rozświetli każdą zimową stylizację, od spotkań przy kominku po sylwestrowe wyjścia.

Świąteczne akcenty ust – od połysku po matowe, miękkie wykończenie

NYX Professional Makeup Holiday Gum Drop Gloss (Bubblegum Burst): Błyszczyk do ust z tintem o intensywnym pigmencie i efektownym połysku, wzbogacony witaminą B12, magnezem i wodą kokosową. Dostępny w czterech limitowanych odcieniach, zapakowany w radosne, świąteczne opakowanie – idealny do wypełnienia skarpety.

NYX Professional Makeup Holiday Smushy Kit: Miękko, matowo, smushy! Ten zestaw zapewnia gładkie, matowe usta o niesamowicie przyjemnej, chmurkowej konsystencji dzięki pudrowi ryżowemu mochi i ceramidom cukrowym. Wegańska, nietestowana na zwierzętach formuła i kuszące zapachy każdego odcienia sprawiają, że to absolutny hit prezentowy sezonu.

Makijaż oka, który przyciąga spojrzenia

NYX Professional Makeup Holiday Candy Swirl Liner (Milk Chocolate): Wodoodporny, intensywnie napigmentowany eyeliner o kremowej formule, która sunie po skórze z łatwością, dając precyzyjne i trwałe wykończenie – od rana do nocy. Dostępny w trzech świątecznych odcieniach.

NYX Professional Makeup Holiday Epic Wear Liner Stick Kit: Limitowany zestaw eyelinerów w sztyfcie o niezwykłej trwałości i wodoodpornej formule. Moc koloru, gładka aplikacja i pełen przekrój odcieni sprawiają, że to idealna propozycja dla makijażowych entuzjastek i profesjonalistek. Gotowy do wręczenia, wegański i cruelty-free.

Cienie dla prawdziwych baddies

NYX Professional Makeup Holiday Gingerbaddie Palette: Świąteczny look z pazurem? Ta limitowana paleta cieni o maślanej formule gwarantuje intensywną pigmentację i trwałość od pierwszego toastu grzanym winem po ostatni taniec tej nocy. Stworzona dla odważnych, bezkompromisowych baddies, które chcą błyszczeć w tym sezonie.

Kultowy prezent:

NYX Professional Makeup Holiday Butter Gloss Vault: Zestaw marzeń dla fanek ikonicznych błyszczyków Butter Gloss! Kolekcja pełna odcieni: od delikatnych nude po soczyste jagody – wszystko zamknięte w efektownym, świątecznym opakowaniu. Maślana, nieklejąca konsystencja i połysk, który podkreśla usta w każdej sytuacji. Idealny dla kolekcjonerek i wielbicielek NYX PM.

Wegańskie formuły, limitowane opakowania i produkty, które łączą zabawę, kreatywność i komfort – świąteczna kolekcja NYX Professional Makeup to propozycja dla wszystkich, którzy kochają kolor, błysk i odrobinę słodkiego szaleństwa. Te święta będą nie tylko radosne, ale i wyjątkowo… gloss

