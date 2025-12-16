Biżuteria z kolekcji „christmassy silver”. Świąteczny blask od Bijou Brigitte

Zima i święta to czas, kiedy drobne detale mają największe znaczenie. W kolekcji „Christmassy Silver” Bijou Brigitte srebrny blask łączy się z subtelnymi zimowymi i świątecznymi motywami, tworząc biżuterię, która podkreśla styl i wprowadza odrobinę magii do codziennych i wieczorowych stylizacji.

Wśród nowości znajdują się delikatne kolczyki, subtelne łańcuszki, bransoletki oraz akcesoria utrzymane w zimowym klimacie. Śnieżynki wykonane ze srebra próby 925 oraz pozłacanego srebra przywodzą na myśl magię pierwszego śniegu, a drobne elementy biżuterii sprawdzają się zarówno jako codzienne dodatki, jak i wyjątkowe prezenty świąteczne.

Elegancka biżuteria platerowana rodem zachwyca połyskiem kryształków. Okazałe bransoletki i łańcuszki z zawieszkami doskonale rozświetlają każdą świąteczną stylizację, a kolczyki w kształcie kokardy zdobione cyrkoniami i perłą z ekskluzywnej linii Senso di Donna przyciągają wzrok i nadają lookom luksusowego charakteru. Dzięki różnorodności wzorów i form, kolekcja pozwala znaleźć biżuterię zarówno dla siebie, jak i w roli stylowego prezentu dla bliskich.

Bijou Brigitte, marka, która od lat inspiruje i łączy pasję z radością oraz różnorodnością, w kolekcji „Christmassy Silver” pokazuje, jak subtelny dodatek może wprowadzić świąteczny nastrój do każdej stylizacji. Od minimalistycznych detali po efektowne akcenty, każda propozycja została stworzona z myślą o tym, by rozświetlać zimowe dni i sprawiać, że święta nabierają wyjątkowego blasku.

Kolekcja „Christmassy Silver” jest już dostępna w salonach Bijou Brigitte oraz online, zachęcając do odkrywania biżuterii, która podkreśla indywidualny styl i wprowadza świąteczną atmosferę do codziennych i wieczorowych looków.

Zimowe propozycje marki:

Zestaw biżuterii Bright Stars – kolczyki i naszyjnik z cyrkoniami z motywem gwiazd.

i Autor: Bijou Brigitte/ Materiały prasowe

Zestaw biżuterii Shiny Flake – kolczyki i naszyjnik w kształcie śnieżynek z pozłacanego srebra próby 925 z cyrkoniami.

Naszyjnik Wonderful Wing – naszyjnik z zawieszką w kształcie skrzydła anioła z cyrkoniami.

Zestaw biżuterii Rhinestone Harmony – wiszące kolczyki i naszyjnik z kryształkami.

Zestaw biżuterii Lovely Spark – kolczyki oraz naszyjnik z cyrkoniami z akcentem nawiązującym do gwiazd.