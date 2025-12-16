Kurs makijażu na prezent? Idealny pomysł dla fanek beauty!

SZKOŁA MAKIJAŻU DOUGLAS — SZKOLENIE IDEALNE NA PREZENT

Szkoła makijażu… w centrum handlowym? A jednak! W perfumeriach DOUGLAS podczas Szkoły Makijażu, poznasz podstawy profesjonalnego makijażu, które możesz z łatwością stosować na co dzień. Doświadczeni wizażyści pokażą Ci, jak krok po kroku wykonać perfekcyjny makijaż, dopasowany do Twojego typu urody i stylu życia. Dowiesz się również, jak przygotować skórę, dobrać odpowiednie produkty i techniki, aby podkreślić swoje naturalne piękno.

Vouchery na Szkołę Makijażu Douglas można kupić w całej sieci oraz na stronie douglas.pl. Szkolenie dostępne jest w wybranych miastach: Warszawa, Łódź, Kielce, Radom, Kraków, Poznań, Białystok, Katowice, Olsztyn, Suwałki i Rzeszów. Nic dziwnego, że coraz więcej osób wybiera kurs makijażu jako prezent - elegancki, praktyczny i zawsze trafiony.

i Autor: Douglas/ Materiały prasowe

NOW BROW Brow Bar - STYLIZACJA BRWI, LAMINACJA BRWI, SPOJRZENIE LEVEL UP Brwi mówią więcej niż tysiąc słów — a w NOW BROW Brow Bar w DOUGLAS ekspertki potrafią wyczarować efekt, który przyciąga spojrzenia. Stylizacja brwi, laminacja brwi czy regulacja brwi w kilka chwil podkreślają naturalne piękno twarzy i nadaje spojrzeniu charakteru. Perfekcyjnie wymodelowane brwi to prawdziwy hit w social mediach: influencerki na TikToku i Instagramie pokazują, jak niewielkie zmiany w kształcie potrafią całkowicie odmienić spojrzenie.

Brow Bar NOW BROW działa w wybranych perfumeriach: Warszawa (Westfield Arkadia, Westfield Mokotów, Złote Tarasy) oraz Łódź (CH Port Łódź). To świetny prezent dla każdej osoby, która lubi dbać o detale i ceni szybkie i spektakularne efekty. To również doskonały prezent beauty dla niej, niezależnie od wieku.

PREZENT LAST MINUTE Z DOUGLAS

Podaruj w te święta wyjątkowe doświadczenie — wybierz voucher na kurs makijażu lub wizytę w NOW BROW Brow Bar. Vouchery na te usługi - i wiele więcej - znajdziesz w perfumeriach w całej Polsce lub online na douglas.pl. Święta i sylwester pełne stylu i pewności siebie czekają w perfumeriach DOUGLAS.