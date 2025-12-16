Święta ze swederm: produkty idealne pod choinkę. Gotowy przepis na olśniewający look

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-12-16 13:46

Święta to idealny czas, by codzienne rytuały piękna zamienić w chwilę prawdziwej przyjemności. Polska marka swederm przygotowała zestaw prezentowych inspiracji, które zachwycą każdą miłośniczkę świadomej pielęgnacji i subtelnego makijażu. To propozycje, które wykraczają poza funkcjonalność – są zaproszeniem do celebracji siebie, oferując tekstury i formuły, dzięki którym makijaż staje się idealnie dopracowany.

Mikołajki w Lublinie. Zob.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Wiele różnokolorowych prezentów jest ułożonych w stosy na tle rozmytych, jasnych światełek choinkowych. Zielone igły choinkowe zwisają z górnej części kadru. Prezenty owinięte są w papier w odcieniach czerwieni, złota i szarości, ozdobione kokardami w kolorach czerwonym, zielonym, złotym i beżowym. Niektóre z papierów prezentowych posiadają wzory takie jak śnieżynki, kwiaty lub abstrakcyjne ornamenty.

Produkty te, od innowacyjnych błyszczyków, przez tusz nadający głębię spojrzeniu, aż po kremowe kosmetyki do konturowania, są propozycją dla tych, którzy poszukują niezawodnych prezentów. Pozwalają osiągnąć efekt promiennej i zdefiniowanej twarzy przy minimalnym wysiłku.

LIQUID CHAMELEON – KOLEKCJA W PIĘCIU WARIANTACH

Definicja innowacyjności w makijażu ust. Natychmiastowo dodają wargom pełności i głębi. Błyszczyki cechuje nieklejąca się konsystencja. Idealne na wieczorne wyjścia i świąteczne spotkania.

Dzięki składnikom takim jak kwas hialuronowy czy oleje ze słodkich migdałów i jojoba, makijaż staje się również pielęgnacją. Za efekt lustra odpowiadają woski, peptyd i ekstrakt z drożdży.

Dostępne są w aż pięciu wariantach kolorystycznych: Rosa, Rich B*tch, Gloss Boss, Nero oraz Liquid Chameleon reagujący z naturalnym poziomem pH skóry – na każdych ustach wygląda inaczej. Wszystkie posiadają swoje odpowiedniki w postaci balsamów do ust

swederm

i

Autor: swederm/ Materiały prasowe

SLEEK LIP BALM SCARLET – BALSAM DO UST

Stworzony dla kobiet ceniących klasyczną czerwień, ale nie rezygnujących z odżywczych balsamów. Zapewnia ustom aksamitną gładkość i długotrwałe nawilżenie, jednocześnie pokrywając je zmysłową barwą, idealną do stworzenia eleganckiego looku.

Zawiera składniki aktywne takie jak: masło shea, witamina E, ekstrakt z liści czerwonych malin, wosk słonecznikowy.

swederm

i

Autor: swederm/ Materiały prasowe

MAGNETIC NOIR – TUSZ DO RZĘS

Sekret głębokiego i hipnotyzującego spojrzenia. Tusz gwarantuje spektakularne pogrubienie i wydłużenie, otulając rzęsy intensywną, magnetyczną czernią. Jego precyzyjna szczoteczka dokładnie rozdziela włoski i pozwala na budowanie objętości bez obciążania, dając profesjonalny efekt makijażu oka na każdą okazję.

Zawiera nawilżającą lecytynę, działający antybakteryjnie ekstrakt z nagietka lekarskiego oraz olej rycynowy, witaminę E i ochronny wosk carnauba.

swederm

i

Autor: swederm/ Materiały prasowe

BRONZING STONE – WYPIEKANY BRONZER

Puder brązujący o kamiennej strukturze to makijażowy niezbędnik. Zapewnia profesjonalne konturowanie i modelowanie twarzy. Jego formuła pozwala na budowanie intensywności koloru, nadając skórze efekt naturalnej opalenizny.

Zawiera naturalny minerał, jakim jest mika i wykorzystuje jego zdolności do odbijania światła. Doskonale stapia się ze skórą, dodając jej blasku. Obecnie dostępny na swederm.pl w wersji prezentowej w zestawie z brązowym tuszem Extasy Mascara oraz transparentnym żelem do brwi Brow Fixer.

swederm

i

Autor: swederm/ Materiały prasowe

PEACHY BLUSH – RÓŻ DO POLICZKÓW

Propozycja idealna do natychmiastowego ożywienia cery i dodania jej dziewczęcego uroku. Róż do policzków w brzoskwiniowym odcieniu gwarantuje zdrowy i naturalny look. Lekka, dobrze napigmentowana formuła umożliwia łatwą aplikację i blendowanie, pozostawiając na skórze promienny efekt, który jest doskonałym wykończeniem codziennego makijażu. Obecnie dostępny w zestawie wraz z transparentnym olejkiem do ust Fiori.

swederm

i

Autor: swederm/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki