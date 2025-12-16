Święta ze swederm: produkty idealne pod choinkę. Gotowy przepis na olśniewający look

Produkty te, od innowacyjnych błyszczyków, przez tusz nadający głębię spojrzeniu, aż po kremowe kosmetyki do konturowania, są propozycją dla tych, którzy poszukują niezawodnych prezentów. Pozwalają osiągnąć efekt promiennej i zdefiniowanej twarzy przy minimalnym wysiłku.

LIQUID CHAMELEON – KOLEKCJA W PIĘCIU WARIANTACH

Definicja innowacyjności w makijażu ust. Natychmiastowo dodają wargom pełności i głębi. Błyszczyki cechuje nieklejąca się konsystencja. Idealne na wieczorne wyjścia i świąteczne spotkania.

Dzięki składnikom takim jak kwas hialuronowy czy oleje ze słodkich migdałów i jojoba, makijaż staje się również pielęgnacją. Za efekt lustra odpowiadają woski, peptyd i ekstrakt z drożdży.

Dostępne są w aż pięciu wariantach kolorystycznych: Rosa, Rich B*tch, Gloss Boss, Nero oraz Liquid Chameleon reagujący z naturalnym poziomem pH skóry – na każdych ustach wygląda inaczej. Wszystkie posiadają swoje odpowiedniki w postaci balsamów do ust

SLEEK LIP BALM SCARLET – BALSAM DO UST

Stworzony dla kobiet ceniących klasyczną czerwień, ale nie rezygnujących z odżywczych balsamów. Zapewnia ustom aksamitną gładkość i długotrwałe nawilżenie, jednocześnie pokrywając je zmysłową barwą, idealną do stworzenia eleganckiego looku.

Zawiera składniki aktywne takie jak: masło shea, witamina E, ekstrakt z liści czerwonych malin, wosk słonecznikowy.

MAGNETIC NOIR – TUSZ DO RZĘS

Sekret głębokiego i hipnotyzującego spojrzenia. Tusz gwarantuje spektakularne pogrubienie i wydłużenie, otulając rzęsy intensywną, magnetyczną czernią. Jego precyzyjna szczoteczka dokładnie rozdziela włoski i pozwala na budowanie objętości bez obciążania, dając profesjonalny efekt makijażu oka na każdą okazję.

Zawiera nawilżającą lecytynę, działający antybakteryjnie ekstrakt z nagietka lekarskiego oraz olej rycynowy, witaminę E i ochronny wosk carnauba.

BRONZING STONE – WYPIEKANY BRONZER

Puder brązujący o kamiennej strukturze to makijażowy niezbędnik. Zapewnia profesjonalne konturowanie i modelowanie twarzy. Jego formuła pozwala na budowanie intensywności koloru, nadając skórze efekt naturalnej opalenizny.

Zawiera naturalny minerał, jakim jest mika i wykorzystuje jego zdolności do odbijania światła. Doskonale stapia się ze skórą, dodając jej blasku. Obecnie dostępny na swederm.pl w wersji prezentowej w zestawie z brązowym tuszem Extasy Mascara oraz transparentnym żelem do brwi Brow Fixer.

PEACHY BLUSH – RÓŻ DO POLICZKÓW

Propozycja idealna do natychmiastowego ożywienia cery i dodania jej dziewczęcego uroku. Róż do policzków w brzoskwiniowym odcieniu gwarantuje zdrowy i naturalny look. Lekka, dobrze napigmentowana formuła umożliwia łatwą aplikację i blendowanie, pozostawiając na skórze promienny efekt, który jest doskonałym wykończeniem codziennego makijażu. Obecnie dostępny w zestawie wraz z transparentnym olejkiem do ust Fiori.