Holiday Dreams - świąteczna kolekcja NAGO

Ta wyjątkowa kolekcja powstała z potrzeby stworzenia ubrań, które nie będą czekały w szafie na okazję. Każdy element zaprojektowano tak, by można było nosić go wielokrotnie i na różne sposoby, od rodzinnych kolacji po zimowe spacery po mieście.

W ofercie znajdziemy efektowne sukienki z poduszkami na ramionach, romantyczne miniówki oraz przepiękną falbaniastą koszulę w stylu wiktoriańskim, która zachwyca w zestawieniu z jeansami i kozakami. Pojawiają się także mini spódniczki z koronką, sukienki z delikatnymi detalami oraz połyskujący żakiet, dostępny również w wersji z bawełnianego weluru, materiału wyjątkowo rzadkiego, szlachetnego i cenionego za swoją unikalność.

Kolekcję uzupełniają: miękki szary sweter z kompletem rękawiczek i szalikiem, połyskujące koszule wiązane w pasie, długa czarna sukienka, marszczone body oraz elementy w pięknym śliwkowym odcieniu - sweter, bezrękawnik i wełniany golf.

Wśród użytych materiałów królują wełna i lyocel, zapewniając nie tylko elegancki wygląd, ale także komfort noszenia przez cały sezon. W odpowiedzi na prośby klientek wracają też bestsellery w nowych kolorach i materiałach. Mowa o sukienkach z poduszkami czy swetrach w śliwkowym odcieniu, które zyskują nowy wygląd.

Świąteczna kolekcja NAGO to dowód na to, że elegancja może iść w parze z praktycznością, tworząc garderobę, która towarzyszy nam od grudnia aż po pierwsze wiosenne dni i jeszcze dłużej.

Modelka: Marta Wieczorek/Rebel Models

Fotograf: Borys Synak

Stylizacje: Patrycja Jabłkowska

i Autor: NAGO/ Materiały prasowe

