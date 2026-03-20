Balmain Beauty debiutuje w Polsce. Destin De Balmain dostępny wyłącznie w sieci perfumerii Douglas

ODWAŻNA WIZJA KOBIECOŚCI

Destin de Balmain to zapach, który nie uznaje kompromisów. Inspiracją dla jego powstania stał się wizerunek współczesnej kobiety Balmain - pewnej siebie, wolnej od cudzych oczekiwań i odważnie kreującej własną przyszłość. Kompozycja ta łączy w sobie wieloletnie tradycje paryskiego domu mody z nowoczesnym, wielkomiejskim charakterem marki.

„W Destin de Balmain postawiłem na akord dojrzałej truskawki, który wnosi do kompozycji szlachetną słodycz” - wyjaśnia Quentin Bisch, twórca zapachu. „Nuty piwonii nadają jej różanej pełni, a kremowy sandałowiec zapewnia siłę i świetliste wykończenie. Ten zapach ma w sobie nieodpartą, elektryzującą energię”.

KWIATOWO-OWOCOWA KOMPOZYCJA Z CHARAKTEREM

Przy pierwszym spotkaniu z Destin de Balmain, wyczuwalne jest wyraziste, owocowe uderzenie truskawki, przełamanej pikantnym różowym pieprzem. Głównym motywem zapachowym jest piwonia, która w zestawieniu z liczi zyskuje niespodziewaną, kremową miękkość. Szlachetny charakter perfum podkreśla baza: zielone akordy lilii przeplatają się tu z intensywnymi nutami drzewnymi. Dzięki cząsteczkom Akigalawood™ i Ambrexolide™ zapach pozostawia na skórze zmysłowy, ciepły ślad, który utrzymuje się przez wiele godzin.

IKONICZNY LABIRYNT BALMAIN

Luksusowy charakter zapachu podkreśla flakon w formie sześcianu, zwieńczony złotym korkiem z charakterystycznymi żłobieniami. Na każdej ze ścianek wytłoczono monogram PB, tworząc trójwymiarowy wzór Labiryntu, który jest historycznym kodem wizualnym domu mody Balmain. Co istotne, flakony zostały zaprojektowane z myślą o środowisku i nadają się do ponownego napełniania.

Zapach Destin de Balmain jest dostępny wyłącznie w perfumeriach DOUGLAS i na douglas.pl. Produkt oferowany jest w pojemnościach 30 ml, 50 ml, 100 ml oraz 150 ml i w wersji podróżnej 10 ml.

i Autor: Balmain/ Materiały prasowe

