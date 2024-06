Bankietowy anti-aging, ukojenie i nawilżenie. Jaka moc drzemie w maskach do twarzy?

Przepiękna metamorfoza kobiety po 50-tce to najlepszy dowód na to, że siwe włosy odejmują lat. Wygląda młodo i elegancko. Fryzura na siwe włosy

Maski do twarzy to niekwestionowane królowe bankietowej domowej i gabinetowej pielęgnacji. To także prawdziwe koło ratunkowe dla skóry zmęczonej zabiegami, słońcem lub po prostu brakiem snu. To królowe… wszystkiego! Kochamy maski za ich wszechstronność, łatwość użycia i efektywność… ale także za to, że oznaczają dla nas kwadrans relaksu i chwilę „tylko dla siebie”. Kosmetolodzy do listy zalet masek dodają ich absolutną multifunkcjonalność. Słowem – maska może (i powinna) być odpowiedzią na prawie każde wyzwanie naszej cery. Zdaniem ekspertów, klucz do sukcesu stanowi odpowiedni dobór składników aktywnych, jakie zawiera „nasza” maska. Jakie moce kryją w sobie maski do twarzy?

Po pierwsze, bankietowe must-have

Maska do twarzy – pierwsze skojarzenie? Szybki, bardzo widoczny efekt, „na kwadrans” przed wielkim wyjściem. Drugie? Efekt odmłodzenia. I słusznie, ponieważ to jedno z najczęściej wybieranych zastosowań masek do twarzy. Na jakie anti-agingowe komponenty maseczek warto zwrócić uwagę? Kosmetolodzy wskazują, że w tym przypadku doskonały, odmładzający tandem składników aktywnych stanowi kwas GABA i heksapeptyd. To połączenie „do zadań specjalnych”, które odniosło spektakularny sukces na rynku gabinetowym (będąc alternatywą dla toksyny botulinowej), a ostatnio śmiało wkroczyło do domowego SPA.

– Kwas GABA, którego pełna nazwa brzmi kwas gamma-aminomasłowy, jest odpowiedzialny za blokowanie sygnałów synaps nerwowych szlakami kanałów jonowych. W efekcie „potrafi” bardzo skutecznie redukować zmarszczki mimiczne, świetnie sprawdzając się w maskach bankietowych, gdzie oczekiwany jest efekt „tu i teraz” – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, Ekspert marki mesoBoost®. – W masce LIFT SHOT od mesoBoost® kwas GABA połączony został z heksapeptydem, czyli substancją białkową działającą analogicznie do toksyny botulinowej. A zatem tandem stanowią dwie skuteczne substancje redukujące zmarszczki mimiczne. Każda z nich działa jednak na innej zasadzie, dzięki czemu możliwe jest podwojenie efektywności – dodaje.

Eksperci wskazują, że stosowanie kwasu gamma-aminomasłowego i heksapeptydu to must-have domowych masek bankietowych, ale także… codziennej pielęgnacji odmładzającej. Podpowiadają, że warto na stałe włączyć ten duet do codziennego rytuału pielęgnacyjnego dla skóry dojrzałej lub wymagającej ujędrnienia.

Po drugie, ukojenie i relaks

Skojarzenie numer dwa z maską to twarzy? Ukojenie i relaks. Maski o łagodzącym i regenerującym zastosowaniu zawojowały rynek beauty już za czasów naszych babek, jednak to właśnie teraz przeżywają prawdziwy boom form, zapachów, konsystencji i składników aktywnych. Jednym z kluczowych komponentów, które posiadają silne właściwości regenerujące, jest kwas laktobionowy i to właśnie on jest podstawą skutecznych masek nawilżająco-regenerujących.

– Kwas laktobionowy, czyli inaczej polihydroksykwas, to prawdziwy król ukojenia, który z powodzeniem stosowany jest w kojących maskach gabinetowych i tych przeznaczonych do użytku w domowym SPA. Jedną z jego cennych właściwości jest redukcja popękanych naczynek i rumienia, który może pojawić się, gdy nasza skóra jest bardzo przesuszona i podrażniona. W masce Calm&Sensitive od mesoBoost® kwas laktobionowy współgra z olejami naturalnymi – z porzeczki i z nasion pracaxi. Ten pierwszy świetnie pobudza układ immunologiczny skóry do ochrony i odbudowuje jej warstwę hydrolipidową. Drugi z kolei – posiada cenne właściwości przeciwzapalne, co w przypadku skóry zmęczonej słońcem lub inwazyjnymi zabiegami, jest na wagę złota – mówi Agnieszka Kowalska.

mesoBoost® CALM&SENSITIVE

Maska do twarzy

Maska Calm&Sensitive do twarzy, szyi i dekoltu działa jak kojący kompres, intensywnie nawilżający i łagodzący podrażnienia. Jest doskonałym uzupełnieniem pielęgnacji o każdej porze roku, kiedy skóra potrzebuje ukojenia, wyciszenia, nawilżenie oraz zbudowania odporności na czynniki zewnętrzne.

Maska do twarzy przeznaczona do każdego typu cery o działaniu intensywnie nawilżającym i łagodzącym podrażnienia. Zawartość kwasu laktobionowego odpowiada za redukcję widoczności rozszerzonych i popękanych naczynek. Zastosowane w recepturze oleje wzmacniają barierę ochronną skóry oraz łagodzą i wyciszają podrażnienia.

KWAS LAKTOBIONOWY - polihydroksykwas, powoduje redukcję rumienia i popękanych naczynek, posiada silne właściwości regenerujące.

OLEJ Z CZARNEJ PORZECZKI - pobudza układ immunologiczny skóry do wzmożonej ochrony, odbudowuje warstwę hydrolipidową skóry.

OLEJ Z NASION PRACAXI - posiada właściwości przeciwzapalne, zmniejsza objawy podrażnienia skóry i regeneruje naskórek.

mesoBoost® LIFT SHOT MASKA

Neurotransmiter GABA i heksapeptyd

Bankietowa maska LIFT SHOT od mesoBoost® to świetne rozwiązanie zarówno przed wielkim wyjściem, jak i na co dzień w ramach działań anti-aging. Kwas gamma-aminomałsowy (GABA) odpowiada za blokowanie sygnałów synaps nerwowych szlakami kanałów jonowych. W efekcie prowadzi to do redukcji zmarszczek mimicznych. Kluczowe składniki zawarte w preparacie działają napinająco, wygładzająco i świetnie przygotowują skórę na, tzw. wielkie wyjście.

KWAS GABA - aminokwas, neurotransmiter o działaniu podobnym do toksyny botulinowej minimalizujący zmarszczki mimiczne.

HEKSAPEPTYD - białko o właściwościach toksyny botulinowej powoduje wygładzenie zmarszczek mimicznych.

i Autor: materiał prasowy MesoBoost