Znana perfumeria wspomaga ochronę oceanów!

Przepiękna metamorfoza kobiety po 50-tce to najlepszy dowód na to, że siwe włosy odejmują lat. Wygląda młodo i elegancko. Fryzura na siwe włosy

Douglas jako firma angażująca się w akcje społeczne i aktywnie działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska nawiązała współpracę z fundacją Plastic Bank. W czerwcu, kupując jeden produkt z linii Douglas Collection, Douglas zobowiązuje się do zebrania dwóch butelek, które zostaną poddane recyklingowi, a dzięki temu nie trafią do oceanów.

W ofercie Douglas Collection dostępne są zarówno wysokiej jakości produkty pielęgnacyjne do twarzy, ciała czy włosów, jak i profesjonalne kosmetyki do makijażu, a także perfumy, akcesoria oraz cała seria dla mężczyzn. Dzięki nim odkryjesz w sobie naturalne piękno.

Zobacz także: Razem na Rzecz Ochrony Bałtyku. Polska marka kosmetyczna wspiera Fundację Mare

O PLASTIC BANK:

Plastic Bank to organizacja zajmująca się zbieraniem plastiku z plaż, zanim trafi on do wód. W ten sposób podejmuje działania na rzecz rozwiązywania problemu biedy i zanieczyszczeń. Mieszkańcy krajów rozwijających się zbierają plastik z plaż, a w zamian za odpady otrzymują kupony, które mogą być wykorzystane na zakup artykułów spożywczych, edukację czy ubezpieczenia zdrowotne. Zbiórka plastiku połączona jest z poprawą standardu i jakości życia mieszkańców z krajów rozwijających się. Plastic Bank działa na terenie Tajlandii, Indonezji, Brazylii, Kamerunu, na Filipinach i Haiti. Zebrane plastikowe odpady z plaż zamieniane są na cenny surowiec produkcyjny. Organizacja dostarcza surowce do tworzenia surowców z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, pomaga zrównoważyć zużycie plastiku i tworzyć gospodarkę o obiegu zamkniętym dla tworzyw sztucznych.

i Autor: materiał prasowy Douglas