Biegnij do Biedronki, wróciła ulubiona promocja Polek. Zapach za 14 zł!. Złote trio najlepszych perfum - jaśmin, róża i wanilia w jednym flakonie

Polki kochają perfumy z jaśminem, różą i wanilią – te nuty dodają elegancji, romantyzmu i głębi.

Biedronka przygotowała atrakcyjną promocję na perfumy BeBeauty: kupując dwa flakony, za każdy zapłacisz tylko 13,49 zł.

Skorzystaj z okazji, by kupić wodę perfumowaną Be Beauty Adore You z kwiatową bazą i otulającymi nutami, idealną na jesień!

Promocje na zapachy w Biedronce. Jesienne trio marzeń za mniej niż 14 zł

Jaśmin, róża i wanilia to zdecydowanie ulubione armaty Polek. To właśnie te składniki często poszukiwane są w perfumach i stanowią przepiękną bazę dla wszystkich kompozycji. Róża w perfumach to przede wszystkim elegancja oraz styl. Dodaje zapachowi romantyzmu i kobiecości. Świetnie pasuje w kwiatowych lub owocowych kompozycjach. Wanilia to ulubiony składnik jesiennych perfum. Obecnie jest jedną z najpopularniejszych nut zapachowych stosowanych w perfumiarstwie. Jej aromaty otulają i nadają zapachowi głębi. Wanilia jest ciepła, przyjemna oraz pełna słodyczy. Świetnie sprawdza się w jesiennych kompozycjach, które kojarzą się z domem i zapachami dzieciństwa. Z kolei jaśmin to często kluczowy składnik wielu zapachów. Podkreśla elegancję i głębię całej kompozycji. Najlepiej pasuje w kwiatowych i orientalnych zapach.

Najnowsza gazetka promocyjna może zaskoczyć. Wróciła bowiem jedna z lubionych promocji Polek, czyli przeceny na zapachy. Tym razem w promocji Biedronki znajdziesz zapachy BeBeauty, Kupując 2 wybrane flakony za każdy z nich zapłacisz jedynie 13,49 zł. To dobra okazja, aby się obłowić, a nawet zacząć kupować świąteczne prezenty.

W promocji Biedronki na perfumy jest między innymi woda perfumowana dla kobiet Be Beauty Adore You. To romantyczny zapach o bardzo kwiatowej bazie. Świetnie sprawdzi się podczas jesienne jaury. Jest otulający i bardzo elegancki. W nutach głowy od razu wyczuwalna jest gruszka, różowy pieprz oraz bergamotka. Takie połączenie dodaje kompozycji lekkości oraz świeżości. Serce Be Beauty Adore You stanowi jaśmin i róża. Tworzą one delikatną i romantyczną mieszankę, która podkreśla zmysłowy charakter całej kompozycji. Finalnie w bazie znajdziesz paczule, wanilię oraz drzewo cedrowe i piżmo. Baza zapachy Be Beauty Adore You dodaje uniwersalności oraz głębi czyniąc zapach ponadczasowym. Be Beauty Adore You kupisz w promocji Biedronki za 13.49 zł.

