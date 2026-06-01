BIOHEAL BOH debiutuje w Polsce – koreańska bio-technologia nowej generacji dla skóry

BIOHEAL BOH redefiniuje współczesne K-Beauty. Zamiast skupiać się wyłącznie na efekcie „glow”, marka koncentruje się na realnej poprawie jakości skóry: jej jędrności, sprężystości i odporności. To nowoczesne połączenie koreańskiej sensoryki i klinicznej skuteczności.
DNA marki: bio-technologia jutra
BIOHEAL BOH to marka science-driven skincare, która rozwija swoje formuły we własnym instytucie badawczym BIO SKIN LAB. Filozofia marki opiera się na trzech filarach:
- bioaktywnych składnikach wspierających naturalne mechanizmy skóry,
- zaawansowanych rozwiązaniach biotechnologicznych,
- potwierdzonej skuteczności popartej badaniami klinicznymi.
Marka odpowiada na trend przejścia od pielęgnacji opartej na chwilowym efekcie wizualnym do pielęgnacji skoncentrowanej na jakości skóry i jej długofalowej kondycji.
Technologia, która wyróżnia BIOHEAL BOH
Głównym filarem marki jest opatentowana technologia PROBIODERM™ – kompleks probiotyczny opracowany z wykorzystaniem trzech wyselekcjonowanych szczepów probiotycznych, wspierających elastyczność skóry oraz odbudowę bariery hydrolipidowej.
Formuły marki wykorzystują również:
- Kompleks 17 peptydów – wspiera regenerację skóry, poprawia jej elastyczność i teksturę, redukuje widoczność drobnych linii i zmarszczek.
- Technologia 3D Matrix – poprawia kontur twarzy.
- Ceramidy – wzmacniają barierę lipidową skóry, chroniąc ją przed utratą wilgoci.
- Kolagen (cztery rodzaje) – poprawia jędrność skóry.
Produkty marki
PROBIODERM™ 3D Lifting Cream
Kultowy krem liftingujący nowej generacji, stworzony z myślą o skórze tracącej jędrność i elastyczność. Zapewnia efekt widocznego liftingu, poprawia gęstość skóry i wspiera kontur twarzy. Składniki wiodące: PROBIODERM™ (opatentowany kompleks probiotyczny), 17 kompleksów peptydowych .
PROBIODERM™ 3D Lifting Ampoule
Zaawansowane serum liftingujące o działaniu ukierunkowanym na poprawę objętości i napięcia skóry. Formuła wspiera efekt „3D lifting”. Składniki wiodące: PROBIODERM™, Core V-uilder™ - autorski kompleks BIOHEAL BOH wspierający procesy anti-aging i poprawę elastyczności skóry.
PROBIODERM™ 3D Lifting Cream Mist
Dwufazowa mgiełka-krem zapewniająca intensywne nawilżenie oraz wsparcie elastyczności skóry twarzy, szyi i dekoltu. Składniki wiodące: PROBIODERM™ (opatentowany kompleks probiotyczny), 17 kompleksów peptydowych.
PROBIODERM™ 3D Lifting Eye & Wrinkle Cream
Specjalistyczny krem pod oczy i na zmarszczki, opracowany z myślą o redukcji oznak starzenia w delikatnej okolicy oka. Składniki wiodące: EYESERYL® - opatentowany składnik aktywny stosowany w pielęgnacji okolic oczu, znany przede wszystkim z działania przeciwobrzękowego i wygładzającego; PROBIODERM™.
PROBIODERM™ Collagen Remodeling Serum
Serum remodelujące z kapsułkowanym kolagenem, wspierające poprawę jędrności skóry i widoczności porów. Składniki wiodące: kapsułkowany kolagen, kompleks 12 peptydów
PROBIODERM™ Collagen Remodeling Cream
Krem remodelujący z technologią collagen remodeling, pomagający poprawić strukturę skóry oraz jej sprężystość. Składniki wiodące: kapsułkowany kolagen, PROBIODERM™.
PROBIODERM™ Collagen Remodeling Serum Gel Mask
Hydrożelowa maska kolagenowa o działaniu wygładzającym i ujędrniającym. Formuła stopniowo wtapia się w skórę podczas aplikacji. Składniki wiodące: Derma Collagen, 13 kompleksów peptydowych.