BIOHEAL BOH debiutuje w Polsce – koreańska bio-technologia nowej generacji dla skóry

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-01 16:07

BIOHEAL BOH, jedna z najszybciej rosnących marek high-performance skincare z Korei Południowej, zadebiutowała w Polsce. Marka zdobyła status koreańskiego bestsellera dzięki zaawansowanej biotechnologii, skoncentrowanej na poprawie jakości skóry, jej elastyczności i strukturze kolagenowej. Globalnie sprzedano już ponad 6 milionów kremów BIOHEAL BOH! Kultowy PROBIODERM™ 3D Lifting Cream znalazł się w TOP 3 kategorii night cream na Amazonie, gdzie konkurował z produktami z całego świata.

BIOHEAL BOH

i

Autor: BIOHEAL BOH/ Materiały prasowe

BIOHEAL BOH redefiniuje współczesne K-Beauty. Zamiast skupiać się wyłącznie na efekcie „glow”, marka koncentruje się na realnej poprawie jakości skóry: jej jędrności, sprężystości i odporności. To nowoczesne połączenie koreańskiej sensoryki i klinicznej skuteczności.

DNA marki: bio-technologia jutra

BIOHEAL BOH to marka science-driven skincare, która rozwija swoje formuły we własnym instytucie badawczym BIO SKIN LAB. Filozofia marki opiera się na trzech filarach:

  •  bioaktywnych składnikach wspierających naturalne mechanizmy skóry,
  •  zaawansowanych rozwiązaniach biotechnologicznych,
  •  potwierdzonej skuteczności popartej badaniami klinicznymi.

Marka odpowiada na trend przejścia od pielęgnacji opartej na chwilowym efekcie wizualnym do pielęgnacji skoncentrowanej na jakości skóry i jej długofalowej kondycji.

Technologia, która wyróżnia BIOHEAL BOH

Głównym filarem marki jest opatentowana technologia PROBIODERM™ – kompleks probiotyczny opracowany z wykorzystaniem trzech wyselekcjonowanych szczepów probiotycznych, wspierających elastyczność skóry oraz odbudowę bariery hydrolipidowej.

 Formuły marki wykorzystują również:

  •  Kompleks 17 peptydów – wspiera regenerację skóry, poprawia jej elastyczność i teksturę, redukuje widoczność drobnych linii i zmarszczek.
  •  Technologia 3D Matrix – poprawia kontur twarzy.
  •  Ceramidy – wzmacniają barierę lipidową skóry, chroniąc ją przed utratą wilgoci.
  •  Kolagen (cztery rodzaje) – poprawia jędrność skóry.

 Produkty marki

PROBIODERM™ 3D Lifting Cream

Kultowy krem liftingujący nowej generacji, stworzony z myślą o skórze tracącej jędrność i elastyczność. Zapewnia efekt widocznego liftingu, poprawia gęstość skóry i wspiera kontur twarzy.  Składniki wiodące: PROBIODERM™ (opatentowany kompleks probiotyczny), 17 kompleksów peptydowych .

 PROBIODERM™ 3D Lifting Ampoule

Zaawansowane serum liftingujące o działaniu ukierunkowanym na poprawę objętości i napięcia skóry. Formuła wspiera efekt „3D lifting”.  Składniki wiodące: PROBIODERM™, Core V-uilder™ - autorski kompleks BIOHEAL BOH wspierający procesy anti-aging i poprawę elastyczności skóry.  

 PROBIODERM™ 3D Lifting Cream Mist

Dwufazowa mgiełka-krem zapewniająca intensywne nawilżenie oraz wsparcie elastyczności skóry twarzy, szyi i dekoltu.  Składniki wiodące: PROBIODERM™ (opatentowany kompleks probiotyczny), 17 kompleksów peptydowych. 

PROBIODERM™ 3D Lifting Eye & Wrinkle Cream

Specjalistyczny krem pod oczy i na zmarszczki, opracowany z myślą o redukcji oznak starzenia w delikatnej okolicy oka.  Składniki wiodące: EYESERYL® - opatentowany składnik aktywny stosowany w pielęgnacji okolic oczu, znany przede wszystkim z działania przeciwobrzękowego i wygładzającego; PROBIODERM™.  

PROBIODERM™ Collagen Remodeling Serum

Serum remodelujące z kapsułkowanym kolagenem, wspierające poprawę jędrności skóry i widoczności porów.  Składniki wiodące: kapsułkowany kolagen, kompleks 12 peptydów  

PROBIODERM™ Collagen Remodeling Cream

Krem remodelujący z technologią collagen remodeling, pomagający poprawić strukturę skóry oraz jej sprężystość.  Składniki wiodące: kapsułkowany kolagen, PROBIODERM™.  

PROBIODERM™ Collagen Remodeling Serum Gel Mask

Hydrożelowa maska kolagenowa o działaniu wygładzającym i ujędrniającym. Formuła stopniowo wtapia się w skórę podczas aplikacji.  Składniki wiodące: Derma Collagen, 13 kompleksów peptydowych.  

BIOHEAL BOH

i

Autor: BIOHEAL BOH/ Materiały prasowe
BIOHEAL BOH

i

Autor: BIOHEAL BOH/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki