BIOHEAL BOH debiutuje w Polsce – koreańska bio-technologia nowej generacji dla skóry

BIOHEAL BOH redefiniuje współczesne K-Beauty. Zamiast skupiać się wyłącznie na efekcie „glow”, marka koncentruje się na realnej poprawie jakości skóry: jej jędrności, sprężystości i odporności. To nowoczesne połączenie koreańskiej sensoryki i klinicznej skuteczności.

DNA marki: bio-technologia jutra

BIOHEAL BOH to marka science-driven skincare, która rozwija swoje formuły we własnym instytucie badawczym BIO SKIN LAB. Filozofia marki opiera się na trzech filarach:

bioaktywnych składnikach wspierających naturalne mechanizmy skóry,

zaawansowanych rozwiązaniach biotechnologicznych,

potwierdzonej skuteczności popartej badaniami klinicznymi.

Marka odpowiada na trend przejścia od pielęgnacji opartej na chwilowym efekcie wizualnym do pielęgnacji skoncentrowanej na jakości skóry i jej długofalowej kondycji.

Technologia, która wyróżnia BIOHEAL BOH

Głównym filarem marki jest opatentowana technologia PROBIODERM™ – kompleks probiotyczny opracowany z wykorzystaniem trzech wyselekcjonowanych szczepów probiotycznych, wspierających elastyczność skóry oraz odbudowę bariery hydrolipidowej.

Formuły marki wykorzystują również:

Kompleks 17 peptydów – wspiera regenerację skóry, poprawia jej elastyczność i teksturę, redukuje widoczność drobnych linii i zmarszczek.

Technologia 3D Matrix – poprawia kontur twarzy.

Ceramidy – wzmacniają barierę lipidową skóry, chroniąc ją przed utratą wilgoci.

Kolagen (cztery rodzaje) – poprawia jędrność skóry.

Produkty marki

PROBIODERM™ 3D Lifting Cream

Kultowy krem liftingujący nowej generacji, stworzony z myślą o skórze tracącej jędrność i elastyczność. Zapewnia efekt widocznego liftingu, poprawia gęstość skóry i wspiera kontur twarzy. Składniki wiodące: PROBIODERM™ (opatentowany kompleks probiotyczny), 17 kompleksów peptydowych .

PROBIODERM™ 3D Lifting Ampoule

Zaawansowane serum liftingujące o działaniu ukierunkowanym na poprawę objętości i napięcia skóry. Formuła wspiera efekt „3D lifting”. Składniki wiodące: PROBIODERM™, Core V-uilder™ - autorski kompleks BIOHEAL BOH wspierający procesy anti-aging i poprawę elastyczności skóry.

PROBIODERM™ 3D Lifting Cream Mist

Dwufazowa mgiełka-krem zapewniająca intensywne nawilżenie oraz wsparcie elastyczności skóry twarzy, szyi i dekoltu. Składniki wiodące: PROBIODERM™ (opatentowany kompleks probiotyczny), 17 kompleksów peptydowych.

PROBIODERM™ 3D Lifting Eye & Wrinkle Cream

Specjalistyczny krem pod oczy i na zmarszczki, opracowany z myślą o redukcji oznak starzenia w delikatnej okolicy oka. Składniki wiodące: EYESERYL® - opatentowany składnik aktywny stosowany w pielęgnacji okolic oczu, znany przede wszystkim z działania przeciwobrzękowego i wygładzającego; PROBIODERM™.

PROBIODERM™ Collagen Remodeling Serum

Serum remodelujące z kapsułkowanym kolagenem, wspierające poprawę jędrności skóry i widoczności porów. Składniki wiodące: kapsułkowany kolagen, kompleks 12 peptydów

PROBIODERM™ Collagen Remodeling Cream

Krem remodelujący z technologią collagen remodeling, pomagający poprawić strukturę skóry oraz jej sprężystość. Składniki wiodące: kapsułkowany kolagen, PROBIODERM™.

PROBIODERM™ Collagen Remodeling Serum Gel Mask

Hydrożelowa maska kolagenowa o działaniu wygładzającym i ujędrniającym. Formuła stopniowo wtapia się w skórę podczas aplikacji. Składniki wiodące: Derma Collagen, 13 kompleksów peptydowych.

