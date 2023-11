Biżuteria dla pewnej siebie kobiety. Esencja piękna i elegancji

Wlej 1 szklankę do wody i namocz w tym zmechacony sweter. Będzie miękki jak nowy. Sposób na zmechacony sweter wełniany

Kolekcja Giselle, zaprezentowana premierowo 26 października w warszawskim salonie Goldenmark, to biżuteria premium stworzona specjalnie dla miłośniczek unikalnego i wyrafinowanego designu. Wzory biżuterii wyraźnie nawiązują do motywu monety, dlatego też dominujący kształt kolekcji to koło, z elementami charakterystycznymi dla bilonu, takimi jak rant, tłoczenia i otoki.

Najważniejszym motywem kolekcji Giselle jest jednak wizerunek gazeli, obecny na rewersie Krugerranda. Autorska ikona gazeli jest wiodącym i charakterystycznym elementem, powtarzanym w poszczególnych wzorach kolekcji. Symbolika gazeli znakomicie oddaje esencję współczesnych kobiet - silnych, niezależnych i pewnych siebie i do takich właśnie kierowana jest kolekcja. - Projektując kolekcję dla Goldenmark, od samego początku wiedziałam, że biżuteria musi czerpać inspirację z Krugerranda. Jednak to motyw gazeli, z jej zwinnością i przenikliwością, który stanowi dla mnie synonim współczesnej kobiety, był kluczowym elementem całego projektu - wyjaśnia swoje inspiracje Joanna Stachowiak, pomysłodawczyni i projektantka kolekcji.

O kolekcji:

Kolekcja Gisell, pozycjonowana w segmencie premium, składa się z kilkunastu projektów, które można dowolnie ze sobą łączyć i zestawiać. Podstawę stanowi złoto próby 585, ale w poszczególnych modelach wykorzystano również jedwab i kamienie, w tym diamenty. Warto zwrócić uwagę na innowacyjne rozwiązania technologiczne, jak laserowe matowienie w odlewie, czy wykorzystanie techniki ręcznego tkania ze złotej i jedwabnej nici. Wszystkie elementy kolekcji powstają w manufakturach, polskiej i włoskiej. Wśród dostępnych modeli znajdują się kolczyki, zawieszki, naszyjniki, bransolety i pierścionki, w tym obrączki, w cenach od 849 do 21 999 zł. Każda kobieta, jest w stanie dopasować element kolekcji do siebie, zarówno jeśli chodzi o model jak i cenę.

i Autor: Materiały prasowe Goldenmark

