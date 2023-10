Blix Awards: Cztery nagrody dla Rossmanna

Za 15 zł otrzymasz rumiane i wygładzone policzki. Ten kosmetyk to hit tego sezonu. "Kupiłam z ciekawości ale okazało się, ze jest to jeden z moich ulubionych kosmetyków"

W środę 11 października w Warszawie odbyła się 4. edycja gali „BLIX Awards Wybór Konsumentów”. W pięciu kategoriach przyznano 28 nagród i 28 wyróżnień. Tytuł „Prospołecznej Firmy Roku” otrzymał Rossmann za działania CSR oraz wspieranie lokalnych inicjatyw. „Promocja Roku” to wyróżnienie za najlepsze akcje promocyjne, często wykorzystywane rabaty przez klientów, a także promocje, w których stosunek niższej ceny do jakości produktu jest bardzo korzystny. Ankietowani wyróżnili również Rossmanna jako „Innowacyjną Firmę Roku” – za szybsze, lepsze i tańsze zakupy (kasy samoobsługowe, aplikacja Rossmann PL), a także docenili zdrową żywność na półkach w drogeriach, za co firma otrzymała statuetkę „Zdrowa Żywność – Oferta Roku”.

Organizatorem gali i badania była Grupa Blix, która posiada 3 popularne aplikacje zakupowe (każda ma ponad 1 milion pobrań).

i Autor: Materiały prasowe Rossmann