Boisz się retinolu? Wypróbuj zamienniki, które równie skutecznie wygładzają zmarszczki

Jesienią każda z nas chętniej sięga po kosmetyki, które zatroszczą się o naszą skórę i pomogą przetrwać chłodniejsze miesiące, które często narażają naszą cerę na podrażnienia, przesuszenia czy zaczerwienienia. W ostatnich latach numerem jeden wśród składników przeciwstarzeniowych stał się retinol - składnik, którego stosowanie pobudza komórki do odnowy poprzez stymulację syntezy włókien kolagenu i elastyny. To sprawia, że retinol przyczynia się do szerokiego działania przeciwstarzeniowego. Wydawałoby się, że jego stosowanie wiele obiecuje, ale jak mało który aktywny składnik, retinol wymaga ostrożności i ogromnego reżimu w pielęgnacji. Wymaga specjalnego traktowania, musi być stosowany w odpowiednich, stabilizujących kompleksach składników, a zanim pojawią się jego pierwsze efekty stosowania, może potęgować pojawianie się wyprysków czy powodować przesuszenie, a nawet łuszczenie się skóry. Z pomocą przychodzi hypskin - bioaktywna substancja naturalnego pochodzenia, której zaledwie 1% działania może być porównywalna do działania 0,3% retinolu.

Hypskin to innowacyjny składnik naturalnego pochodzenia, który pozyskiwany jest z ekstraktu z rzadkiej odmiany alg morskich. Występują one głównie w niezwykle czystych i ekologicznych obszarach świata, a same uprawy prowadzi się z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz lokalnych ekosystemów. W Polsce jedyną i pierwszą marką, która w swoich kosmetykach stosuje ten składnik jest Awesome Cosmetics. Marka zadebiutowała na rynku w lipcu 2023 roku, choć prace nad recepturami rozpoczęły się wraz z początkiem 2022 roku. Awesome Cosmetics posiada własne zaplecze laboratoryjne, w którym tworzy autorskie receptury. W ofercie Awesome Cosmetics znajduje się seria anti-aging, w skład której wchodzi pięć kosmetyków - krem pod oczyFeel the wake, krem na dzień Day treatment, krem na noc Night treatment, płyn micelarny Feel pure oraz esencja tonizująca Feel the fresh.Każdy z produktów Awesome Cosmetics z serii anti-aging zawiera w swoim składzie hypskin. Co to oznacza? Przede wszystkim, że cała seria zapewnia awesome efekty. Badania producenta pokazują, że działanie 1% hypskinu może być porównywalne do działania 0,3% retinolu. Przeprowadzone przez producenta testy kliniczne wykazały, że już po 28 dniach regularnego stosowania obydwa składniki wykazują niemalże takie same właściwościzłuszczające skórę, ale to hypskin wychodzi na prowadzenie w kwestii przywracania skórze blasku i równomiernego kolorytu. Ten składnik aktywny odnawia bowiem skórę za pośrednictwem stymulacji konkretnych genów, działając zarówno na poziomie naskórka, jak i w skórze właściwej. Jego efekty są natychmiastowe - już po 21 dniach stosowania hypskinu przebarwienia na skórze zostają zredukowane w sposób zauważalny, po dziewięćdziesięciudniach mowa aż o 31,5% widocznej poprawy. W okresie testowania 90% ankietowanych zaobserwowało redukcję widoczności zmarszczek o 17,1%, poprawę tekstury skóry o 9,5%, a redukcja błyszczenia się skóry spowodowanego wydzielaniem sebum o 10,7%. Regeneracja skóry, którą oferuje Hypskin, odbywa się na poziomie stymulacji konkretnych genów. Składnik, zawarty w kosmetykach Awesome, stymuluje skórę do produkcji cytokin, które działają w głębszych jej warstwach – nie tylko na poziomie naskórka, ale także skóry właściwej. Pozwala to na przykład na bardziej równomierne wytwarzanie przez skórę melaniny, a w rezultacie – zmniejszenie podatności na przebarwienia. Hypskin ma zatem działanie podobne do retinolu, ale wykazuje znacznie niższy potencjał drażniący. Nie jest fotouczulający, ani nie jest konieczne budowanie na niego tolerancji. Wydaje się zatem świetną alternatywą dla osób, które chciałyby doświadczyć natychmiastowych efektów.

